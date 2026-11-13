Statine könnten Überleben bei Brustkrebs im Frühstadium verbessern

Statine als Krebsmedikamente? Schon länger wird vermutet, dass die Cholesterinsenker für Patientinnen mit Brustkrebs vorteilhaft sein könnten. Eine aktuelle Studie bestätigt das antineoplastische Potenzial von Statinen.

Wie wirken Statine bei Brustkrebs? Statine beeinflussen die Cholesterinbiosynthese nicht nur in Hepatozyten, sondern auch in Krebszellen.

Tierstudien haben gezeigt, dass Cholesterinmetaboliten das Wachstum von Östrogenrezeptor-positiven (ER+) Brustkrebszellen stimulieren. Eine Senkung des Cholesterinspiegels im Blut könnte daher für Patientinnen mit ER-positivem Brustkrebs vorteilhaft sein.

Daneben haben Statine auch cholesterinunabhängige Effekte, die das Tumorwachstum unterdrücken können. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Mevalonat-Stoffwechselweg.

Darüber hinaus könnte die Einnahme von Statinen das kardiale Risiko von Trastuzumab und Anthrazyklinen verringern.

Schließlich wird vermutet, dass Statine die Wirkung von Aromatasehemmern in der adjuvanten Therapie verstärken könnten.

In die retrospektive, bevölkerungsbasierte Kohortenstudie wurden mehr als 7.000 Patientinnen mit Brustkrebs im Frühstadium einbezogen und im Median 6,5 Jahre im Anschluss an die Diagnose nachbeobachtet. Unterschieden wurden Patientinnen, die bereits vor der Diagnose Statine einnahmen, und solche, die erst danach mit der lipidsenkenden Therapie begannen. Ein besonderes Augenmerk legten die Forscher außerdem auf die verschiedenen Subtypen des Mammakarzinoms (Östrogen-/Progesteron-/HER2-Rezeptor-positiv bzw. -negativ).

Niedrigere Mortalität bei Statineinnahme nach der Brustkrebsdiagnose

Während die Einnahme von Statinen vor der Brustkrebsdiagnose die Mortalität in der Gesamtkohorte nicht beeinflusste, zeigten sich bei Patientinnen, die nach der Diagnose mit der Behandlung begannen, insgesamt Überlebensvorteile:

Senkung der altersbereinigten brustkrebsspezifischen Mortalität um 32 % (Hazard Ratio [HR] 0,68; 95-%-KI 0,57–0,82)

Senkung der altersbereinigten Gesamtmortalität um 17 % (HR 0,83; 95-%-KI 0,75–0,92)

Subgruppenanalysen ergaben allerdings, dass die Statineinnahme nur bei Hormonrezeptor-positiven Subtypen mit einer verringerten brustkrebsspezifischen Mortalität assoziiert war. Bei Hormonrezeptor-negativen Subtypen (HER2-positiv, nicht-luminal und triple-negativ) gab es hingegen keine Korrelation. Die Gesamtmortalität sank ebenfalls bei Hormonrezeptor-positiven, außerdem bei triple-negativen Subtypen.

Dosisabhängigkeit bei der brustkrebsspezifischen Mortalität

Bei der brustkrebsspezifischen Mortalität spielte darüber hinaus die Dosis der Statine eine Rolle: Je höher sie war, umso stärkere Effekte zeigten sich sowohl in der Gesamtkohorte als auch in den einzelnen Subtypen. Bei der Gesamtmortalität blieb die Risikoreduktion dagegen dosisunabhängig. Die Autoren folgern daraus, dass Statine über mehrere zugrunde liegende Wirkmechanismen die Mortalität senken.

Eine weitere Beobachtung: Die positiven Effekte der Statine nach der Brustkrebsdiagnose blieben auch nach Bereinigung um die Cholesterinwerte im Blut bestehen – für die Forscher eine Bestätigung dafür, dass die Vorteile der Statintherapie nicht nur durch die Senkung des Cholesterinspiegels vermittelt werden.

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