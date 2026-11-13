- Palmi S, et al. Statin Use and Survival in Early Breast Cancer According to Different Intrinsic Subtypes. JAMA Netw Open. 2026;9(6):e2616375.
In die retrospektive, bevölkerungsbasierte Kohortenstudie wurden mehr als 7.000 Patientinnen mit Brustkrebs im Frühstadium einbezogen und im Median 6,5 Jahre im Anschluss an die Diagnose nachbeobachtet. Unterschieden wurden Patientinnen, die bereits vor der Diagnose Statine einnahmen, und solche, die erst danach mit der lipidsenkenden Therapie begannen. Ein besonderes Augenmerk legten die Forscher außerdem auf die verschiedenen Subtypen des Mammakarzinoms (Östrogen-/Progesteron-/HER2-Rezeptor-positiv bzw. -negativ).
Während die Einnahme von Statinen vor der Brustkrebsdiagnose die Mortalität in der Gesamtkohorte nicht beeinflusste, zeigten sich bei Patientinnen, die nach der Diagnose mit der Behandlung begannen, insgesamt Überlebensvorteile:
Subgruppenanalysen ergaben allerdings, dass die Statineinnahme nur bei Hormonrezeptor-positiven Subtypen mit einer verringerten brustkrebsspezifischen Mortalität assoziiert war. Bei Hormonrezeptor-negativen Subtypen (HER2-positiv, nicht-luminal und triple-negativ) gab es hingegen keine Korrelation. Die Gesamtmortalität sank ebenfalls bei Hormonrezeptor-positiven, außerdem bei triple-negativen Subtypen.
Bei der brustkrebsspezifischen Mortalität spielte darüber hinaus die Dosis der Statine eine Rolle: Je höher sie war, umso stärkere Effekte zeigten sich sowohl in der Gesamtkohorte als auch in den einzelnen Subtypen. Bei der Gesamtmortalität blieb die Risikoreduktion dagegen dosisunabhängig. Die Autoren folgern daraus, dass Statine über mehrere zugrunde liegende Wirkmechanismen die Mortalität senken.
Eine weitere Beobachtung: Die positiven Effekte der Statine nach der Brustkrebsdiagnose blieben auch nach Bereinigung um die Cholesterinwerte im Blut bestehen – für die Forscher eine Bestätigung dafür, dass die Vorteile der Statintherapie nicht nur durch die Senkung des Cholesterinspiegels vermittelt werden.