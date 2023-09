Entzündliche Gelenkerkrankungen: Wann ist es Zeit für eine Operation?

Durch Biologika können entzündliche Gelenkerkrankungen mittlerweile gut therapiert werden. In einigen Fällen ist dennoch eine Operation nötig – oft, wenn Patienten gar keine Schmerzen haben.

Interview mit Prof. Dr. med. Sebastian Seitz

Zahl der Rheuma-Operationen geht zurück

Auch in der orthopädischen Rheumatologie hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Waren in der Vergangenheit noch zahlreiche Operationen an der Tagesordnung, beispielsweise aufgrund von schwerwiegenden Fehlstellungen, hat sich diese Anzahl durch die Einführung der Biologikatherapie, die zu einer Reduktion der Krankheitsaktivität von entzündlichen Synovialerkrankungen beiträgt, deutlich reduziert.

Schmerzlose Schwellungen können zu Gelenkdestruktionen führen

Allerdings kann auch niedrige Krankheitsaktivität zu einer Schädigung des Gelenks führen. Betroffene mit häufig schmerzlosen Gelenkschwellungen besuchen den Rheumatologen meist zu spät: Dann, wenn bereits Gelenk- oder Sehnendestruktionen vorliegen. Auch Schleimhautenzündungen des Fußes oder der Hüfte bleiben häufig lange unerkannt. Daher, so Prof. Dr. med. Sebastian Seitz auf dem DGRh-Kongress, ist eine routinemäßige jährliche Orthopädisch-Rheumatologische Jahreskontrolluntersuchung ratsam.1 Alleine eine gezielte Befragung und klinische Ganzkörperuntersuchungen mit Funktions- sowie Stabilitätstestungen können Störungen frühzeitig detektieren. So kann ein gezielt durchgeführter gelenkerhaltender Eingriff weitere Schädigungen vermeiden.2,3

Kurzbiografie von Prof. Dr. med. Sebastian Seitz

Prof. Dr. med. Sebastian Seitz ist Kongresspräsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädische Rheumatologie (DGORh) und Chefarzt der Orthopädie am Klinikum Hochsauerland in Arnsberg.

