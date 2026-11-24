Hyaluronsäure bei Kniearthrose: Was bringt die Augmentation mit Kortikosteroiden?

Intraartikuläre Injektionen mit Hyaluronsäure oder Kortikosteroiden gehören zum Spektrum der konservativen Behandlungsmöglichkeiten der Gonarthrose. Ob sich beide Wirkstoffe synergistisch ergänzen, ist unklar.

Leitlinienempfehlungen zur Injektionstherapie bei Gonarthrose: Laut S3-Leitlinie Gonarthrose (Version 5.0) sollten intraartikulär applizierte Kortikosteroide (CC) in Erwägung gezogen werden, wenn andere pharmakologische Therapieformen unwirksam oder ungeeignet sind oder wenn dadurch physikalische Therapieformen unterstützt werden.

Allerdings sollten die Patienten informiert werden, dass es sich um einen zeitlich limitierten Therapieeffekt (2–10 Wochen) handelt.

Intraartikulär applizierte Kortikosteroide sollten in einer möglichst niedrigen, aber wirksamen Dosierung kurzfristig angewendet werden.

Da die Datenlage zur intraartikulären Hyaluronsäure (HA)-Injektion widersprüchlich sei, könne derzeit keine Empfehlung – weder dafür noch dagegen – abgegeben werden.

Ein routinemäßiger Einsatz von HA soll nicht erfolgen.

Keine Verbesserung nach 3 bis 6 Monaten

In die Metaanalyse wurden drei randomisierte kontrollierte Studien (RCTs) mit insgesamt 216 Patienten einbezogen, in denen intraartikuläre Injektionen von HA allein mit HA in Kombination mit CC verglichen wurden. Als Endpunkt diente der WOMAC-Score (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index), ein standardisierter Fragebogen zur Erfassung von Arthrosebeschwerden (Schmerzen, Steifigkeit, körperliche Funktion).

Nach einer Nachbeobachtungszeit von 3 Monaten wurde kein Unterschied im WOMAC-Gesamtwert festgestellt (mittlere Differenz [MD] 0,14; 95 %-KI -1,86 bis 2,13; P = 0,9). Auch nach 6 Monaten zeigte sich kein Unterschied zwischen den beiden Gruppen (MD 1,48; 95 %-KI -0,58 bis 5,53; P = 0,5).

„Diese Ergebnisse zeigen übereinstimmend, dass eine Ergänzung mit Kortikosteroiden die mittelfristigen funktionellen oder symptomatischen Ergebnisse nach einer HA-Injektion nicht verbessert“, so die Autoren. Da sich die Analyse allerdings auf mittelfristige Ergebnisse (3–6 Monate) beschränke, seien unmittelbare oder langfristige potenzielle Vorteile einer CC-Augmentation nicht auszuschließen. Der fortschreitende Charakter der Gonarthrose erfordere möglicherweise Untersuchungen über längere Zeiträume.

Limitationen und bleibender Forschungsbedarf

Neben der eingeschränkten Nachbeobachtungszeit weist die Untersuchung zahlreiche weitere Limitationen auf:

geringe Anzahl eingeschlossener Studien und Patienten

Verwendung des WOMAC-Gesamtscores als einzigem Endpunkt ohne Subskalen-Metaanalyse

keine Berücksichtigung unterschiedlicher Hyaluronsäureformulierungen

keine Berücksichtigung von Störfaktoren wie Alter, Geschlecht, Body-Mass-Index (BMI), Schweregrad der Arthrose und Begleiterkrankungen

Damit zeigt die Analyse einmal mehr den erheblichen Forschungsbedarf bei diesen gängigen medikamentös-konservativen Therapieverfahren der Gonarthrose auf: sowohl für alleinige Injektionen mit Kortikosteroiden oder Hyaluronsäure als auch für die Kombination beider Substanzen.

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