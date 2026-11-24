- Migliorini F et al., No significant short-term advantages of corticosteroids-augmented intra-articular injections of hyaluronic acid for knee osteoarthritis. Orthopädie 2026; 55: 825–832.
In die Metaanalyse wurden drei randomisierte kontrollierte Studien (RCTs) mit insgesamt 216 Patienten einbezogen, in denen intraartikuläre Injektionen von HA allein mit HA in Kombination mit CC verglichen wurden. Als Endpunkt diente der WOMAC-Score (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index), ein standardisierter Fragebogen zur Erfassung von Arthrosebeschwerden (Schmerzen, Steifigkeit, körperliche Funktion).
Nach einer Nachbeobachtungszeit von 3 Monaten wurde kein Unterschied im WOMAC-Gesamtwert festgestellt (mittlere Differenz [MD] 0,14; 95 %-KI -1,86 bis 2,13; P = 0,9). Auch nach 6 Monaten zeigte sich kein Unterschied zwischen den beiden Gruppen (MD 1,48; 95 %-KI -0,58 bis 5,53; P = 0,5).
„Diese Ergebnisse zeigen übereinstimmend, dass eine Ergänzung mit Kortikosteroiden die mittelfristigen funktionellen oder symptomatischen Ergebnisse nach einer HA-Injektion nicht verbessert“, so die Autoren. Da sich die Analyse allerdings auf mittelfristige Ergebnisse (3–6 Monate) beschränke, seien unmittelbare oder langfristige potenzielle Vorteile einer CC-Augmentation nicht auszuschließen. Der fortschreitende Charakter der Gonarthrose erfordere möglicherweise Untersuchungen über längere Zeiträume.
Neben der eingeschränkten Nachbeobachtungszeit weist die Untersuchung zahlreiche weitere Limitationen auf:
Damit zeigt die Analyse einmal mehr den erheblichen Forschungsbedarf bei diesen gängigen medikamentös-konservativen Therapieverfahren der Gonarthrose auf: sowohl für alleinige Injektionen mit Kortikosteroiden oder Hyaluronsäure als auch für die Kombination beider Substanzen.