Meniskusreparatur: Hat die All-Inside-Technik endgültig gewonnen?

Ein unbehandelter Meniskuswurzelriss führt zu Funktionsschäden im Kniegelenk und endet unweigerlich in einer Arthrose. Die Reparatur kann mittels unterschiedlicher Operationsmethoden stattfinden. Welche ist die beste?

Meniskuswurzelriss: Mehrere Operationsmethoden möglich

Meniskuswurzelrisse sind mit Knorpelschäden, frühzeitigem degenerativen Wandel und einer hohen Konversionsrate zur Totalendoprothetik verbunden. Ziel dieser Studie (A Biomechanical Comparison of All-Inside Versus Transtibial Meniscus Root Repair Techniques, doi:10.1177/03635465231179960) war es, die biomechanischen Eigenschaften des All-Inside-Meniskuswurzelreparaturverfahrens zu bewerten und es mit der transtibialen Technik zu vergleichen.

Bei der All-Inside Meniscus Root Repair wird der Zugangsweg über kleinere arthroskopische Schnitte gewählt. Dies bedeutet, dass die Reparaturinstrumente vollständig innerhalb des Gelenks platziert werden, ohne dass zusätzliche Schnitte erforderlich sind. Im Gegensatz dazu wird bei der transtibialen Innenmeniskuswurzelreparatur ein Schnitt an der Vorderseite des Knies gemacht, um Zugang zum betroffenen Bereich zu erhalten.

Die All-Inside-Methode bietet den Vorteil kleinerer Schnitte, weniger postoperativer Schmerzen, einer schnelleren Genesung und einem reduzierten Risiko von Komplikationen. Allerdings kann diese Methode bei bestimmten Meniskusrissen technisch anspruchsvoller sein. Die transtibiale Methode ermöglicht eine bessere Sicht und Zugang zur Meniskuswurzel, ist jedoch mit größeren Schnitten und meistens einer längeren Erholungszeit verbunden.

All-Inside-Technik oder transtibiale Methode?

An neun gepaarten Kniegelenken von verstorbenen Patienten wurden die Haut, das Unterhautgewebe, die Quadrizepsmuskulatur, die Patella und die Patellarsehne entfernt, wobei die Kapsel intakt blieb. Drucksensoren wurden eingesetzt und die Proben wurden einer Druckbelastung unterzogen, um Spitzenbelastungen, Durchschnittsbelastungen und die Femorotibial-Kontaktfläche in den medialen und lateralen Kompartimenten zu messen. Die Tests wurden als statische Kompressionstests mit gebeugtem Knie bei 0° Flexion durchgeführt. Die Kompressionstests wurden in drei Zuständen durchgeführt: intakter Meniskus, durchtrennte Meniskuswurzel und nach der Meniskuswurzelreparatur mit einer All-Inside-Reparaturtechnik. Darüber hinaus wurden an neun Paaren von Kniekadavern Tests zur Vergleichsstudie von Steifigkeit und maximaler Versagenslast zwischen der All-Inside- und der transtibialen Meniskuswurzelreparaturtechnik durchgeführt.

Im medialen Kompartiment wurden signifikante Erhöhungen der medianen Spitzen- und Durchschnittsbelastungen im Zustand der durchtrennten Wurzel im Vergleich zum intakten Zustand. Die All-Inside-Meniskuswurzelreparatur führte zu einer Wiederherstellung der medianen Spitzen- und Durchschnittsbelastungen, die denen des intakten Meniskus nahekamen. Im lateralen Kompartiment wurden ebenfalls signifikante Erhöhungen der medianen Spitzen- und Durchschnittsbelastungen im Zustand der durchtrennten Wurzel im Vergleich zum intakten Zustand festgestellt. Die All-Inside-Meniskuswurzelreparatur führte zu einer Wiederherstellung der medianen Spitzen- und Durchschnittsbelastungen, die nicht signifikant vom intakten Zustand abwichen. Es gab keinen Unterschied zwischen den Reparaturtechniken hinsichtlich der Versagenslast. Die transtibiale Meniskuswurzelreparatur wies eine signifikant höhere Steifigkeit im Vergleich zur All-Inside-Meniskuswurzelreparaturtechnik auf.

Ergebnisse der Meniskusreparatur abhängig vom Operateur

Zusammenfassend konnte die All-Inside-Meniskuswurzelreparatur die medianen Spitzen- und Durchschnittsbelastungen auf Werte des intakten Meniskus mit gestrecktem Knie im deutlich reduzieren. Im Vergleich zur transtibialen Meniskuswurzelreparaturtechnik zeigte die All-Inside-Reparatur eine geringere Steifigkeit und eine ähnliche Versagenslast. In der klinischen Routine hängen die Ergebnisse jedoch maßgeblich von der Erfahrung des Operateurs ab.

Quellen: