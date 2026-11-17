Insulinpumpe bei Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes: bessere Blutzuckerwerte vor allem nachts

Kein ständiges Pieksen, Rechnen und Spritzen mehr: AID sind praktisch und erleichtern das Blutzuckermanagement. Doch führen sie auch zu besseren Ergebnissen als herkömmliche Verfahren?

AID bei Typ-1-Diabetes Automatisierte Insulinabgabesysteme vereinen kontinuierliche Blutzuckermessung und subkutane Insulinabgabe und erlauben somit eine Versorgung mit Insulin entsprechend den Blutzuckerwerten in Echtzeit.

AID-Systeme verringern den Aufwand für Blutzuckerselbstkontrolle und -management erheblich und werden von immer mehr Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes genutzt.

Qualitative Studien und Umfragen deuten auf eine hohe Zufriedenheit der Anwender und ihrer Betreuungspersonen hin.

Vor allem hinsichtlich der langfristigen Nutzung fehlen bislang jedoch gut konzipierte Untersuchungen zur Wirksamkeit und Sicherheit der Systeme.

In ihre Analyse schlossen die kanadischen Forscher 11 randomisiert-kontrollierte Studien mit gut 900 Patienten im Alter von 6 bis 18 Jahren mit Typ-1-Diabetes ein. Die AID-Systeme wurden über einen Zeitraum von durchschnittlich 31 Wochen genutzt, wobei die Spanne von 12 bis 104 Wochen reichte. Primäre Endpunkte waren HbA1c und die Zeit im Zielbereich (Time in Range, TIR) mit einem Blutzuckerspiegel zwischen 70 und 180 mg/dL bzw. 3,9 und 10,0 mmol/L.

Deutlich stärkere Blutzuckersenkung in der Nacht

Die ambulante Nutzung von AID-Systemen führte im Vergleich zu einem beliebigen Insulinregime zu einer Senkung des HbA1c-Wertes um 0,41 % (von einem Ausgangswert von etwa 8,5 %) sowie zu einer Verbesserung der TIR um 11,5 % (ausgehend von etwa 50 % vor der Intervention). Vor allem nachts stieg die TIR deutlich (um knapp 20 %) an.

Darüber hinaus verringerte sich die Dauer von Hypo- und Hyperglykämien durch die Anwendung von AID-Systemen, wobei auch hier die Effekte in der Nacht am größten waren. So war die Verringerung der Zeit in Hyperglykämie dreimal so hoch wie tagsüber (14 % gegenüber 5 %).

Unerwünschte Ereignisse waren insgesamt selten. Es wurden 19 Fälle von schweren Hypoglykämien und 8 Fälle von diabetischer Ketoazidose bei 841 Jugendlichen beobachtet. Obwohl das Risikoverhältnis im Vergleich zur Kontrollgruppe insgesamt zugunsten der AID-Systeme ausfiel (0,72, 95-%-KI 0,27–1,92), traten die meisten diabetischen Ketoazidosen in der AID-Gruppe auf (Risikoverhältnis 2,24, 95-%-KI 1,13–4,42).

Auswirkungen auf die Lebensqualität bleiben unklar

Dennoch überwiegen aus Sicht der Autoren die Vorteile von automatisierten Systemen. „Insgesamt sprechen diese Daten für den Einsatz von AID-Systemen zur Verbesserung des Blutzucker-Selbstmanagements bei Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes“, so ihr Fazit.

Allerdings blieben die Auswirkungen von AIDs auf die Lebensqualität noch unklar. Die beiden einzigen Studien, die über die Lebensqualität berichteten, wiesen Lücken bei mehreren patientenbezogenen Endpunkten (Patient-Reported Outcomes) auf und reichten für eine Metaanalyse nicht aus.

Zumindest die hohe Akzeptanz der Systeme spiegelte sich in den Daten wider: Die Gesamttragezeit bei der Nutzung der AID-Systeme lag bei über 85 %, die Abbruchrate betrug weniger als 5 %.

Quelle