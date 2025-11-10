ADHS und Rauchen: Je mehr Symptome, desto höher der Tabakkonsum

Jugendliche mit ADHS neigen zu Impulsivität und Substanzmissbrauch. Ein Forscherteam aus Michigan wollte es genauer wissen: Welche Rolle spielt dabei die Schwere der Symptome und die medikamentöse Einstellung?

Zusammenhang zwischen ADHS und Tabakkonsum:

Einer Metaanalyse zufolge haben Jugendliche mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im Vergleich zu Gleichaltrigen ohne ADHS eine mehr als doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, Nikotin zu konsumieren.

In einer prospektiven Zwillingsstudie waren hyperaktive und/oder impulsive Symptome von ADHS mit einem frühen Einstieg in den assoziiert.

Ein früher Einstieg in den Tabakkonsum wiederum kann bei Jugendlichen mit ADHS ein wichtiger Indikator für Substanzmissbrauch sein.

Der Konsum von hat stark zugenommen und ist unter Jugendlichen in den USA mittlerweile das zweithäufigste Substanzkonsumverhalten.

Gleichzeitig hat die Prävalenz von ADHS-Diagnosen und die medikamentöse Behandlung von ADHS in den letzten zehn Jahren ebenfalls zugenommen.

ADHS-Symptomatik und Tabakkonsum über 9 Jahre erfasst

In ihre Untersuchung schlossen die Forscher eine national repräsentative Stichprobe von 13.572 Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren mit ihren Eltern ein. Die Teilnehmer wurden in drei Gruppen unterteilt:

ADHS-Diagnose und medikamentöse Therapie ADHS-Diagnose ohne medikamentöse Therapie Kontrollgruppe ohne ADHS-Diagnose

Über einen Zeitraum von neun Jahren wurden die Jugendlichen und ihre Eltern regelmäßig zu ihrem und möglichen ADHS-Symptomen befragt. Die Symptomatik wurde in verschiedene Schweregrade kategorisiert (keine Symptome, 1 bis 2 Symptome, 3 bis 4 Symptome). Endpunkt der Untersuchung war der Erstkonsum von E-Zigaretten, herkömmlichen Zigaretten oder der Konsum anderer Tabakprodukte.

Jugendliche mit starken ADHS-Symptomen rauchten am häufigsten

Die Wahrscheinlichkeit, mit dem Tabakkonsum zu beginnen, stieg in einem Dosis-Wirkungs-Zusammenhang mit der Schwere der ADHS-Symptome. Jugendliche, die drei oder mehr ADHS-Symptome angaben, waren – unabhängig von der medikamentösen Therapie – am meisten gefährdet. Im Vergleich zur Kontrollgruppe ohne ADHS war bei ihnen das Risiko für E-Zigarettenkonsum um 60 % erhöht, für Zigarettenrauchen um 52 %, für sonstigen Tabakkonsum um 61 % und für den gleichzeitigen Konsum mehrerer Tabakprodukte um 72 %. Innerhalb der Gruppe von mit ADHS war die Wahrscheinlichkeit, mit dem Konsum von E-Zigaretten oder einem Doppelkonsum zu beginnen, bei Teilnehmern mit stark symptomatischer ADHS im Vergleich zu Jugendlichen ohne Symptomen um 68 bzw. 82 % erhöht.

Kein Unterschied im Tabakkonsum wurde dagegen beim Vergleich von Personen mit asymptomatischer ADHS (mit oder ohne medikamentöse Therapie) und solchen ohne ADHS-Diagnose beobachtet.

Adäquate ADHS-Therapie statt Tabakkonsum

Ausschlaggebend für das Risiko, Tabak zu konsumieren, ist aus Sicht der Forscher demnach die Schwere der ADHS-Symptome. Eine mögliche Erklärung: Die Jugendlichen behandeln sich damit quasi selbst. Denn Nikotin verbessert die kognitiven Fähigkeiten, reduziert ADHS-Symptome und gleicht durch die Ausschüttung verschiedener Neurotransmitter möglicherweise die neurobiologischen Defizite bei ADHS aus.

Besser sei es jedoch, Jugendliche mit ADHS adäquat zu behandeln, um die Symptome zu reduzieren und sie damit gleichzeitig . Dazu müssten entsprechende Symptome frühzeitig erkannt werden, auch über eine bessere Aufklärung von Eltern und Betreuern.

