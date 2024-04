E-Zigaretten und das Krebsrisiko

Neuen Forschungsergebnissen zufolge verursachen E-Zigaretten die gleichen epigenetischen Veränderungen, die bei Rauchern herkömmlicher Zigaretten festgestellt wurden und die auch bei Krebspatienten auftreten. Die Studie hat jedoch zahlreiche Einschränkungen.

Zigarettenrauchen verursachte 2019 über 7 Millionen Todesfälle

Tabakkonsum hat auf zellulärer, organischer und systemischer Ebene eine Reihe von schädlichen Auswirkungen auf den Körper: DNA-Schäden, Entzündungen, oxidativer Stress und epigenetische Veränderungen. Im Jahr 2019 verursachte das Zigarettenrauchen weltweit schätzungsweise 7,69 Millionen Todesfälle, und es wird erwartet, dass diese Zahl in den folgenden Jahren steigen wird.

Mit dem Ziel, die gesundheitlichen Schäden zu verringern, sind Alternativen zum Rauchen entstanden, wie die Verwendung von rauchlosem Tabak und E-Zigaretten, bei denen eine flüssige Lösung verdampft wird, die häufig Nikotin und andere chemische Verbindungen enthält. Trotz des derzeitigen wissenschaftlichen Konsenses, E-Zigaretten gegenüber herkömmlichen Zigaretten zu bevorzugen (der National Health Service (NHS) hat sie als "95 Prozent weniger schädlich" bezeichnet), zeigen neuere Studien mögliche Nachteile, darunter die Auslösung von Endothelfunktionsstörungen und DNA-Schäden, was die Notwendigkeit weiterer Forschung zu den molekularen Veränderungen und langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen von E-Zigaretten unterstreicht.

Die kürzliche Einführung von E-Zigaretten und die Tatsache, dass viele E-Zigarettenkonsumenten auch ehemalige Raucher sind, machen diese Forschung jedoch komplex. Studien mit einer Nachbeobachtungszeit von mehreren Jahrzehnten wären erforderlich, um die Auswirkungen des E-Zigarettenkonsums auf das Krebsrisiko zu untersuchen, wobei die Krebsinzidenz das primäre Ergebnis sein sollte.

Bei Nutzern von E-Zigaretten gibt es Veränderungen in der DNA-Methylierung, die denen von traditionellen Zigarettenrauchern "ähnlich" sind

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift Cancer Research veröffentlichte Studie ist nach Ansicht der Autoren ein Schritt, der den Forschern hilft, die langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen von E-Zigaretten besser zu verstehen. Die Forscher analysierten die epigenetischen Auswirkungen von Tabak und E-Zigaretten auf die DNA-Methylierung in mehr als 3.500 Proben, um die Auswirkungen auf Zellen zu untersuchen, die dem Tabak direkt ausgesetzt sind (z.B. in der Mundschleimhaut), und solche, die dem Tabak nicht direkt ausgesetzt sind (z. B. im Blut oder im Gebärmutterhals).

Die Forscher fanden heraus, dass Epithelzellen im Mund bei Rauchern erhebliche epigenomische Veränderungen aufweisen. Diese Veränderungen waren in Lungentumoren oder Krebsvorstufen sogar noch ausgeprägter als in normalem Lungengewebe, was die Idee unterstützt, dass durch das Rauchen bedingte epigenetische Veränderungen das unkontrollierte Zellwachstum erleichtern. Die Veröffentlichung enthält auch neue Daten, die zeigen, dass ähnliche epigenomische Veränderungen auch in den Zellen von E-Zigaretten-Rauchern zu beobachten sind, die in ihrem Leben weniger als 100 Tabakzigaretten geraucht haben.

Die Autoren der Studie sind nicht in der Lage zu sagen, dass E-Zigaretten Krebs verursachen, aber sie betonen, dass sie herausgefunden haben, dass E-Zigarettennutzer bestimmte epigenetische Veränderungen in Wangenzellen aufweisen, die denen von Rauchern ähneln, und dass diese Veränderungen mit der zukünftigen Entwicklung von Lungenkrebs in Verbindung gebracht werden könnten. Die Forscher stellen fest, dass weitere Studien erforderlich sind, um festzustellen, ob diese Merkmale zur spezifischen Vorhersage von Krebs bei traditionellen Zigarettenrauchern und E-Zigarettenrauchern verwendet werden können.

Wir wissen zu wenig über die Langzeitschäden von E-Zigaretten

Dr. Mangesh Thorat von der Queen Mary University of London sagte: "Epigenetische Veränderungen, wie die DNA-Methylierung, wurden mit dem Risiko verschiedener Krebsarten in Verbindung gebracht, obwohl ein kausaler Zusammenhang noch nicht eindeutig nachgewiesen werden konnte. In dieser Studie wurde ein sehr unterschiedlicher Satz von Proben aus verschiedenen Studien verwendet. Obwohl diese Bandbreite an Proben die Möglichkeit bietet, mehrere Fragen zu untersuchen, könnten solche Vergleiche aufgrund der Heterogenität der Proben erheblich beeinträchtigt werden.

In dieser Studie wurden bei den Nutzern von E-Zigaretten Veränderungen der DNA-Methylierung beobachtet, die denen von Zigarettenrauchern ähneln. Allerdings gibt es nicht die klare Dosis-Wirkungs-Beziehung, die man erwarten würde, und viele der ähnlichen Veränderungen treten früh auf. Daher könnte man annehmen, dass die beobachteten Veränderungen eine anfängliche Stressreaktion auf E-Zigarettendampf und Zigarettenrauchen sind. Die beobachteten Veränderungen sind daher möglicherweise nicht die langfristigen Veränderungen, die das Krebsrisiko bei Rauchern erhöhen. Die Daten reichen nicht aus, um Aussagen über die langfristigen Schäden im Zusammenhang mit dem Konsum von E-Zigaretten oder über einen Zusammenhang zwischen diesen Veränderungen und dem Krebsrisiko zu machen".

Elektronische Zigarette zur Schadensbegrenzung

Associate Professor George Laking, Direktor des Zentrums für Krebsforschung an der Universität Auckland, sagte: "Die Forschung zeigt, dass E-Zigarettenkonsumenten im Vergleich zu Nichtrauchern eine erhöhte Hypermethylierung in den Zellen der Wangenschleimhaut aufweisen. Es heißt, dass zumindest einige dieser Veränderungen denen ähnlich sind, die bei Rauchern beobachtet werden. Mit dem Wort "ähnlich" muss man vorsichtig sein, denn es kann viele verschiedene Bedeutungen haben. Zum Beispiel ist eine tödliche Schlange einem harmlosen Regenwurm ähnlich. Wichtig ist, dass in den Zellen von Rauchern andere Veränderungen aufgetreten sind, die bei Benutzern von E-Zigaretten oder Nichtrauchern nicht gefunden wurden.

Die Entstehung von Krebs ist ein mehrstufiger Prozess. In dieser Studie konzentrieren wir uns auf ein frühes Stadium, das möglicherweise bei E-Zigarettenkonsumenten vorhanden ist. Dies scheint mir keine besonders neue Information zu sein, wenn man sie in Verbindung mit Berichten über entzündliche Veränderungen im Gewebe von E-Zigarettenkonsumenten betrachtet. Es gibt zelluläre und gewebliche Mechanismen der Krebsreparatur und -kontrolle, die den Auswirkungen solcher Veränderungen entgegenwirken können. Insgesamt sollte dieses Papier die Gesundheitsbotschaften zum Thema "Vaping to Quit" nicht verändern. Im Vergleich zur Zigarette bleibt das Dampfen ein wichtiges Instrument zur Schadensbegrenzung.

Forschung über die spezifischen potenziellen Schäden von E-Zigaretten ist notwendig

Prof. Lion Shahab, Co-Direktor der Tobacco and Alcohol Research Group am University College London, sagte: "Der Artikel bewertet nicht die epigenetischen Veränderungen, die speziell bei E-Zigaretten auftreten, sondern berücksichtigt die bei Rauchern beobachteten. Dies ist wichtig, weil wir bereits wissen, dass E-Zigaretten im Vergleich zu Zigaretten die Nutzer viel geringeren Mengen bekannter tabakbedingter krebserregender Stoffe aussetzen (zum Teil deshalb, weil bei E-Zigaretten keine Verbrennung stattfindet, bei der hohe Mengen an schädlichen Chemikalien entstehen, die im Tabakrauch vorkommen). Dies bedeutet, dass sich die gesundheitlichen Folgen (und die zugrunde liegenden kausalen Prozesse) des Konsums von E-Zigaretten stark von denen des Konsums herkömmlicher Zigaretten unterscheiden können. Genau diese Veränderungen, die für E-Zigaretten spezifisch sind, müssen untersucht werden".



Quelle: