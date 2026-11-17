GLP-1-Rezeptoragonisten: Hilft die Abnehmspritze gegen Lungenhochdruck?

GLP-1-Rezeptoragonisten sind aus der Behandlung von Diabetes und Adipositas bekannt. Ein aktueller Review prüft, ob sie auch bei Lungenhochdruck therapeutisch interessant sein könnten.

Das Wichtigste auf einen Blick zu GLP-1-RA bei pulmonal-arterieller Hypertonie Die bisherigen Erkenntnisse stammen überwiegend aus Zell- und Tiermodellen. Dort beeinflusste die Aktivierung des GLP-1-Signalwegs mehrere Prozesse, die für die Entstehung und das Fortschreiten einer PAH relevant sind.

In den Versuchen gingen der Druck im Lungenkreislauf, der Umbau der Pulmonalgefäße und die Belastung des rechten Ventrikels zurück. Zugleich zeigten sich entzündungshemmende und antifibrotische Wirkungen.

Beobachtungsstudien bei Menschen mit Typ-2-Diabetes und HFpEF liefern erste Anhaltspunkte für einen möglichen kardiopulmonalen Nutzen. Ob GLP-1-RA tatsächlich bei PAH wirksam sind, müssen jedoch gezielte klinische Studien klären.

Der Review zeigt mehrere präklinische Befunde, die auf einen möglichen Nutzen von GLP-1-RA bei pulmonaler Hypertonie und insbesondere bei PAH hindeuten. In Zellkultur- und Tiermodellen beeinflussten die Wirkstoffe unter anderem den Gefäßumbau, die Entzündungsaktivität und die Belastung des rechten Herzens.

GLP-1-RA entlasteten Lungenkreislauf und rechtes Herz

In den Tierversuchen untersuchten die Forscher vor allem Liraglutid, einen Vertreter der GLP-1-RA. Der Wirkstoff kam in verschiedenen Modellen der experimentell ausgelösten pulmonalen Hypertonie zum Einsatz. Unter der Behandlung sank der rechtsventrikuläre systolische Druck. Gleichzeitig nahmen die Muskelverdickung der Pulmonalarterien und die rechtsventrikuläre Hypertrophie ab. Auch Entzündung und Fibrose gingen zurück. Insgesamt wirkte Liraglutid damit mehreren Mechanismen entgegen, die den pulmonalvaskulären Widerstand erhöhen und den rechten Ventrikel belasten.

Als mögliche Erklärung für diese Effekte nennen die Autoren Veränderungen des Gefäßtonus: Liraglutid verstärkte die Signalübertragung über Stickstoffmonoxid und verringerte die Expression von Endothelin-1, einem starken Vasokonstriktor. Dadurch überwogen gefäßerweiternde Signale, was den niedrigeren Druck im Lungenkreislauf erklären könnte.

Darüber hinaus könnte Liraglutid den krankhaften Umbau der Lungengefäße bremsen. In experimentellen Untersuchungen hemmte der Wirkstoff sowohl die Proliferation und Migration glatter Muskelzellen der Pulmonalarterien als auch den endothelial-mesenchymalen Übergang. Bei diesem Prozess verlieren Endothelzellen ihre ursprünglichen Eigenschaften und können zur Verdickung und Versteifung der Gefäßwand beitragen.

Indirekte GLP-1-Aktivierung bremste Gefäßumbau und Entzündung

Andere Untersuchungen prüften, ob sich ähnliche Effekte auch durch eine indirekte Verstärkung der körpereigenen GLP-1-Wirkung erzielen lassen. Dazu setzten die Forscher Sitagliptin ein, einen DPP-4-Hemmer. DPP-4 baut unter anderem GLP-1 ab; wird DPP-4 gehemmt, bleibt GLP-1 länger wirksam. In Tierversuchen senkte Sitagliptin den rechtsventrikulären Druck und verringerte den Umbau der Lungengefäße sowie die Entzündungsaktivität.

Erste Hinweise aus Studien am Menschen

GLP-1-Rezeptoragonisten wurden bisher nicht in klinischen Studien gezielt bei Patienten mit pulmonal-arterieller Hypertonie (PAH) geprüft. Erste Hinweise für kardiopulmonale Effekte – insbesondere auf eine durch Linksherzerkrankungen verursachte pulmonale Hypertonie – liefern jedoch große Beobachtungsstudien bei Patienten mit HFpEF (Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion) und Typ-2-Diabetes.

In zwei Beobachtungskohorten mit mehr als 29.000 beziehungsweise 84.000 Patienten mit Typ-2-Diabetes und HFpEF war die Behandlung mit einem GLP-1-RA mit weniger neu diagnostizierten Fällen von pulmonaler Hypertonie verbunden. Auch Krankenhausaufnahmen und kardiovaskuläre Todesfälle waren seltener. Da es sich um Beobachtungsdaten handelt, lässt sich daraus jedoch kein ursächlicher Zusammenhang ableiten.

Fazit

Die Autoren sehen das Potenzial von GLP-1-RA darin, dass sie vaskuläre, entzündungshemmende und kardiale Prozesse gleichzeitig positiv beeinflussen könnten. Ob daraus tatsächlich ein klinischer Nutzen entsteht, ist derzeit jedoch offen, da direkte Studien bei Patienten mit pulmonaler Hypertonie fehlen. Erst translationale und klinische Untersuchungen können zeigen, ob sich die bisher beobachteten Effekte auch therapeutisch bei PAH nutzen lassen.

Quelle