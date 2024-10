Positive Daten für Rote Bete-Saft bei COPD

Eine orale Nitratsupplementierung in Form von Rote Bete-Saft verbesserte in einer Studie den Blutdruck, die Gefäßfunktion und die körperliche Leistungsfähigkeit bei COPD.

Orale Nitratsupplementierung verbessert kardiovaskuläre Risikomarker bei COPD

Die ON-BC-Studie ergab, dass eine 12-wöchige orale Nitratsupplementierung in Form von Rote Bete-Saft bei Menschen mit COPD den Blutdruck senkt, die vaskuläre Funktion verbessert und die Gehstrecke erhöht3

dies steht in Einklang mit Ergebnissen anderer Studien, wobei ab einer Einnahme von mindestens 14 Tagen die besten Effekte eintreten

Rote Bete kann zudem mit weiteren positiven Wirkungen auf die Gesundheit punkten

Eine Studie über Rote Bete?

Die COPD ist als dritthäufigste Todesursache weltweit mit erheblichen extrapulmonalen Komplikationen verbunden, insbesondere mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Um das Überleben zu verlängern, sind daher Interventionen nötig, die das kardiovaskuläre Risiko verbessern.

Eine kostengünstige und sichere Maßnahme könnte in der diätetischen Zufuhr von Nitraten in Form von Rote Bete-Saft bestehen. Dieser ist für die Herz-Kreislauf-Forschung und Sportwissenschaft zunehmend interessant geworden, denn Stickstoffmonoxid (NO) ist ein potenter Vasodilatator, der den Gefäßtonus, den Blutdruck, die Hämodynamik und den Sauerstoffverbrauch bei körperlicher Belastung beeinflusst.3 Zusätzlich sind nitratunabhängige Wirkungen auf den Blutdruck dokumentiert.2

Nachdem Vorarbeiten darauf hingedeutet hatten, dass eine Nahrungsergänzung mit Nitraten das kardiovaskuläre Risikoprofil verbessern kann, indem sie den Blutdruck senkt und die endotheliale Funktion verbessert, ging eine aktuell im European Respiratory Journal erschienene Studie der Frage nach, ob auch bei COPD-Patienten günstige Effekte eintreten.3

Anhaltende Blutdrucksenkung und verbesserter körperliche Belastbarkeit

Für die doppelblinde 'ON-BC'-Studie wurden 81 Patienten eines Londoner Krankenhauses mit stabiler COPD und Hypertonus entweder zu 70 mL nitratreichem Rote Bete-Saft einmal täglich (400 mg NO3−) oder einem nitratfreien, ansonsten identischen Placebosaft (0 mg NO3−) über 12 Wochen randomisiert.

Im Vergleich zu Placebo senkte der Rote Bete-Saft den systolischen Blutdruck um 4,5 mmHg (95 % Konfidenzintervall -5,9 bis -3,0). Dies ging mit einer Verbesserung verschiedener etablierter Marker für die Endothelfunktion und geringerer Gefäßsteifigkeit einher. Auch die Gehstrecke im 6-Minuten-Gehtest verbesserte sich (um 30 m).3,4 Die bei 44 Patienten verfügbare FeNO-Messung ergab eine signifikante Zunahme der Werte nach Roter Bete.

Dieses Ergebnis ist konsistent mit der bislang größten randomisierten kontrollierten Studie zur Nahrungsergänzung mit Nitrat bei COPD (der 'ON-EPIC'-Studie), die eine Senkung des Bluthochdrucks um 5 ± 3,7 mmHg durch eine Supplementierung über einen Zeitraum von 8 Wochen berichtete.5 Die in der aktuellen Studie gemessene Blutdruckverbesserung ist nach Ansicht der Studienautoren ausreichend, um für die Primär- und Sekundärprävention von kardiovaskulären Ereignissen bei Menschen mit COPD (und möglicherweise anderen Erkrankungen) relevant zu sein. Ob die Intervention die tägliche Symptomlast klinisch bedeutsam verbessern kann, müsste noch an einer größeren Kohorte überprüft werden. Insbesondere für hypoxische COPD-Patienten oder im Rahmen der pulmonalen Rehabilitation erscheint diese verträgliche Form der Zufuhr potenziell wertvoll.

Eine gesunde Option auf dem Teller ist die Rote Bete allemal, denn sie ist reich an Antioxidantien und Mikronährstoffen. Darüber hinaus kann sie nicht nur der körperlichen, sondern auch der psychischen Gesundheit zugutekommen: Das enthaltene Uridin unterstützt die Aufrechterhaltung eines normalen Dopaminspiegels, wodurch Stress und Angstzustände reduziert werden können.6

Quellen: