Die Bezeichnung „Morbus Bechterew“ ist veraltet

Gemäß dem internationalen Konsens zum Morbus Bechterew wird von der bisherigen Terminologie Abstand genommen. Ein wichtiger Grund hierfür ist, dass die veralteten Klassifikationskriterien zu einer verspäteten Diagnosestellung der Frühformen führen können.1

Die Terminologie der Spondyloarthritiden befindet sich im Wandel

Betrachtet man die axialen und peripheren Manifestationen, fällt Folgendes auf: Die sich gegenseitig überlappenden Spondyloarthritiden (SpA) gehören zu einem gemeinsamen Spektrum. Zu diesem Spektrum, welches unter dem Oberbegriff „Spondyloarthritis“ (SpA) als eine Gruppe chronisch-entzündlicher Erkrankungen zusammengefasst wird, zählen:

Nicht-röntgenologische axiale SpA

Axiale Spondyloarthritis

Röntgenologische axiale SpA

Reaktive Arthritis

Undifferenzierte periphere SpA

Psoriasisarthritis

Arthritis assoziiert mit CED

Die Gemeinsamkeiten der Spondyloarthritiden

Spondyloarthritiden besitzen viele gemeinsame klinische, genetische und pathophysiologische Merkmale. Hierzu gehören:

eine Beteiligung des Achsenskeletts im Bereich der Iliosakralgelenke und der Wirbelsäule

charakteristische periphere Manifestationen wie Daktylitis, Enthesitis und asymmetrische Mono- oder Oligoarthritis

bestimmte extraartikuläre Manifestationen wie anteriore Uveitis, Psoriasis und entzündlicher Darmerkrankungen

das Vorhandensein des Human-Leukozyten-Antigen-B27 (HLA-B27)2

Kiefer betonte in seinem Vortrag, dass bei 70–80 % der Patienten mit axialen Spondyloarthritis eine HLA-B27-Assoziation besteht.1

Extraspinale Symptomatik bei AS

Kiefer machte das Auditorium auf die extraspinale Symptomatik bei AS aufmerksam. Vor allem die Uveitis anterior (typischerweise einseitig) kommt bei Patienten mit AS häufig vor (30–40 %). Ihr folgt mit einer Häufigkeit von 30 % die Arthritis/Enthesitis im Bereich der Sprunggelenke, Knie, Hüften sowie die Daktylitis. Bei 10 % der Patienten kann eine Psoriasis auftreten. Ein kleiner Teil der Patienten mit AS (5-10 %) kann zudem unter einer Kolitis leiden. In seltenen Fällen (unter 3 %) treten Lungenfibrose, Amyloidose und/oder IgA-Nephropathie auf.1

ASAS-Kriterien als Durchbruch des letzten Jahrzehnts auf dem Gebiet der axialen Spondyloarthritis

Einer der wichtigsten Durchbrüche des letzten Jahrzehnts war die Entwicklung der Klassifizierungskriterien der „Assessment in Spondyloarthritis International Society“ (ASAS) für die axiale Spondyloarthritis (SpA). Ihr folgten bedeutende Fortschritte im Verständnis des Krankheitsverlaufs, in der Identifizierung von Prädiktoren für Krankheitsprogression sowie in Verbesserungen bei der Frühdiagnose und -behandlung.1,2

Überarbeitete ASAS-SPARTAN-Klassifizierungskriterien für axSpA erreichten eine Spezifität von ≥ 90 %

Die ASAS-Klassifizierungskriterien von 2009 wiesen eine Sensitivität (Sn) von 83 % und eine Spezifität (Sp) von 84 % für die Diagnose einer axialen Spondyloarthritis (axSpA) durch einen Rheumatologen auf. Angesichts der hohen Prävalenz von Rückenschmerzen war eine höhere Spezifität wünschenswert. Daher wurde die CLASSIC-Studie durchgeführt:

Die weltweite CLASSIC-Studie (Classification in Axial Spondyloarthritis Inception Cohort) wurde als gemeinsame Initiative von ASAS und SPARTAN ins Leben gerufen, um die Leistungsfähigkeit der Kriterien von 2009 anhand vorab festgelegter Sn/Sp-Zielwerte von ≥ 75 % bzw. ≥ 90 % zu validieren. 1,3

Die überarbeiteten ASAS-SPARTAN-Klassifizierungskriterien für axSpA erreichten die vorab festgelegten Leistungsziele: eine Sensitivität von ≥ 75 % und eine Spezifität von ≥ 90 %. Die zentrale Rolle der Bildgebung (v.a. MRT) wurde hervorgehoben und im Vergleich zu den ASAS-Kriterien von 2009 wurde ein gezielterer Satz klinischer Variablen einbezogen.1,3

Die neuen ASAS-SPARTAN-Klassifikationskriterien für axiale Spondyloarthritis lauten (Imitationen ausgeschlossen):

Eintrittskriterien sind eine Schmerzdauer im Bereich des Rückens von ≥ 3 Monaten sowie ein Erkrankungsalter von > 45 Jahren.

Positiver HLA-B27-Befund (plus ≥ 7 weitere Punkte) oder folgende Ergebnisse bildgebender Verfahren: MRT-Befund, der auf eine axSpA im Bereich der Iliosakralgelenke* hindeutet (plus ≥ 3 weitere Punkte; siehe unten) oder eine radiologisch nachgewiesene Sakroiliitis** (plus ≥ 4 weitere Punkte; siehe unten).

Zusätzliche Punkte der neuen ASAS-SPARTAN-Klassifikationskriterien der axialen Spondyloarthritis

HLA-B27 (4 Punkte) ***

Entzündlicher Rückenschmerz (3 Punkte)

Periphere Arthritis (1 Punkt)

Entzündliche Darmerkrankung (1 Punkt)

Akute anteriore Uveitis (1 Punkt)

Enthesitis an der Ferse (1 Punkt)

CRP-Erhöhung (> 5 mg/l) (1 Punkt)

Psoriasis (1 Punkt)

Für die Einstufung eines Patienten mit axSpA ist ein Cut-off-Wert von ≥ 11 Punkten erforderlich.1,3

Fazit für die Praxis

Die axSpA zeigt sich mit axialen, peripheren und extraartikulären Manifestationen. Bei 70–80 % der Patienten mit axialer Spondyloarthritis besteht eine HLA-B27-Assoziation. Die neuen Klassifikationskriterien weisen eine höhere Sensitivität und Spezifität auf. Gemäß dem internationalen Konsens zum Morbus Bechterew wird von der bisherigen Terminologie Abstand genommen.

Dieser Artikel entstand im Rahmen des 132. DGIM-Kongresses. Weitere Highlights vom DGIM 2026 finden Sie in unserer Kongressberichterstattung.

Ergänzungen:

*MRT-Befund, der auf eine axSpA in den Iliosakralgelenken hindeutet, basierend auf einer Gesamtbewertung aller MRT-Sequenzen, die aktive und strukturelle Läsionen aufweisen. **Gemäß den modifizierten New York Kriterien. ***HLA-B27 zählt hierbei nicht doppelt.

Quellen: