Highlights der Steinkunde und Lithotripsie 2021

Eigentlich, so könnte man meinen, basiert das Steinmanagement seit Jahrhunderten auf althergebrachten Verfahren mit nur wenig Notwendigkeit für Innovationen. Dass dem nicht so ist, erklärt Prof. Dr. med. Thomas Knoll aus Sindelfingen in diesem Podcast vom EAU 2021. Er ist ein Experte auf dem Gebiet der Urolithisis und fasst im Gespräch mit esanum-Redakteur Dr. Marcus Mau die Highlights der zahlreichen Sessions zur Steinkunde und Lithotripsie auf dem diesjährigen Kongress zusammen. Also, Herr Prof. Knoll „halten wir weiter an Traditionen fest oder wagen wir doch Neues?“ Zusätzliche Informationen und eine Besprechung der wichtigsten Studien finden Sie in der Best-of-EAU-Session unter dem folgenden Link: https://virtual.uroweb.org/resource-centre/EAU21/226830/Webcast/ (Hinweis der Redaktion: Sie müssen eine gültige EAU-Registrierung haben, um den Webcast ansehen zu können.)

