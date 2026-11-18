- Shi R et al., Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitors for Patients With Prostate Cancer Undergoing Hormone Therapy. JAMA Oncol 2026; 12(3): 257–265.
Kurzum: Therapiestrategien, die sowohl zur onkologischen als auch zur metabolischen Kontrolle beitragen, könnten für Patienten mit Prostatakarzinom nützlich sein. Den SGLT-2-Inhibitoren wird ein solches indikationsübergreifendes Potenzial nachgesagt. Neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass sie über die Blutzuckersenkung hinaus auch antitumorale Wirkung entfalten.
Um diese Hypothese zu überprüfen, führten die chinesischen Forscher eine Kohortenstudie im sogenannten „Target Trial Emulation“ (TTE)-Design durch, mit dem sich eine randomisierte kontrollierte Studie (RCT) weitgehend nachahmen und häufige Verzerrungen in Beobachtungsstudien mindern lassen. Sie verwendeten elektronische Gesundheitsakten der 7,5 Millionen Einwohner Hongkongs und bezogen 14.223 Patienten mit Prostatakrebs, die eine ADT begonnen hatten, in ihre Analyse ein. Die Interventionsgruppe nahm zusätzlich SGLT-2-Hemmer (vor allem Dapagliflozin und Empagliflozin) ein; als Kontrollgruppe dienten Personen ohne SGLT-2-Hemmer-Therapie (unterteilt in Personen ohne Diabetes sowie Diabetiker unter anderen blutzuckersenkenden Medikamenten).
Nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von 66 Monaten war die Einnahme von SGLT-2-Inhibitoren (unabhängig vom verwendeten Präparat) während der ADT im Vergleich zur Therapie ohne SGLT-2-Hemmer mit einer statistisch signifikant verbesserten Krankheitskontrolle verbunden. Dies schlug sich konkret in einem längeren Therapieansprechen nieder:
Auch beim krankheitsspezifischen und Gesamtüberleben deuteten sich Vorteile der SGLT-2-Therapie an, wobei die Ergebnisse nicht statistisch signifikant waren.
Die Autoren folgern daraus, dass SGLT-2-Hemmer während einer Hormontherapie bei Prostatakrebs eine eigenständige protektive Wirkung entfalten könnten. Da die positiven Effekte sowohl im Vergleich mit Patienten ohne Diabetes als auch mit Patienten, die andere blutzuckersenkende Medikamente einnahmen, beobachtet wurden, schließen sie weiter, dass tatsächlich die Substanzgruppe der SGLT-2-Inhibitoren dafür verantwortlich ist. Dass zwischen Dapagliflozin und Empagliflozin keine wesentlichen Unterschiede festgestellt wurden, deute ebenfalls auf eine konsistente, klassenspezifische Wirkung hin.
SGLT-2-Inhibitoren könnten somit ergänzend zur Androgendeprivation ein neuer Baustein in der Behandlung des fortgeschrittenen Prostatakarzinoms werden.