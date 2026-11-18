SGLT-2-Inhibitoren: neue Therapiestrategie beim Prostatakarzinom?

Blutzuckersenkung und antineoplastische Wirkung in einem: Diese Kombination könnte für Patienten mit Prostatakarzinom, ob mit oder ohne Diabetes, vorteilhaft sein. Ein möglicher Kandidat dafür sind SGLT-2-Inhibitoren.

Prostatakarzinom, Hormontherapie und Diabetes Die Hormontherapie ist ein Eckpfeiler der Behandlung des fortgeschrittenen oder rezidivierenden Prostatakarzinoms. Neben der klassischen Androgendeprivationstherapie (ADT) kommen auch moderne Androgenrezeptor-Signalweg-Inhibitoren (ARPI) zum Einsatz.

Bei 45 bis 75 % der behandelten Patienten kommt es jedoch innerhalb von 24 Monaten zu einer Arzneimittelresistenz.

Außerdem entwickelt mehr als die Hälfte der Patienten, die eine langfristige ADT erhalten, ein metabolisches Syndrom, wodurch wiederum das Risiko für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt.

Untersuchungen zeigen, dass Männer mit langjährigem Diabetes zwar ein leicht verringertes Risiko für Prostatakrebs haben, dafür aber zu einem aggressiveren Krankheitsverlauf neigen.

Kurzum: Therapiestrategien, die sowohl zur onkologischen als auch zur metabolischen Kontrolle beitragen, könnten für Patienten mit Prostatakarzinom nützlich sein. Den SGLT-2-Inhibitoren wird ein solches indikationsübergreifendes Potenzial nachgesagt. Neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass sie über die Blutzuckersenkung hinaus auch antitumorale Wirkung entfalten.

Um diese Hypothese zu überprüfen, führten die chinesischen Forscher eine Kohortenstudie im sogenannten „Target Trial Emulation“ (TTE)-Design durch, mit dem sich eine randomisierte kontrollierte Studie (RCT) weitgehend nachahmen und häufige Verzerrungen in Beobachtungsstudien mindern lassen. Sie verwendeten elektronische Gesundheitsakten der 7,5 Millionen Einwohner Hongkongs und bezogen 14.223 Patienten mit Prostatakrebs, die eine ADT begonnen hatten, in ihre Analyse ein. Die Interventionsgruppe nahm zusätzlich SGLT-2-Hemmer (vor allem Dapagliflozin und Empagliflozin) ein; als Kontrollgruppe dienten Personen ohne SGLT-2-Hemmer-Therapie (unterteilt in Personen ohne Diabetes sowie Diabetiker unter anderen blutzuckersenkenden Medikamenten).

Hormontherapie schlägt unter SGLT-2-Hemmern länger an

Nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von 66 Monaten war die Einnahme von SGLT-2-Inhibitoren (unabhängig vom verwendeten Präparat) während der ADT im Vergleich zur Therapie ohne SGLT-2-Hemmer mit einer statistisch signifikant verbesserten Krankheitskontrolle verbunden. Dies schlug sich konkret in einem längeren Therapieansprechen nieder:

Zeit bis zum Versagen der ADT: Hazard Ratio (HR) 0,63 (95-%-KI 0,41–0,95; P = 0,03)

Zeit bis zum Versagen moderner Hormonpräparate: HR 0,44 (95-%-KI 0,20–0,97; P = 0,04)

Auch beim krankheitsspezifischen und Gesamtüberleben deuteten sich Vorteile der SGLT-2-Therapie an, wobei die Ergebnisse nicht statistisch signifikant waren.

Eigenständige antineoplastische Wirkung von SGLT-2-Inhibitoren

Die Autoren folgern daraus, dass SGLT-2-Hemmer während einer Hormontherapie bei Prostatakrebs eine eigenständige protektive Wirkung entfalten könnten. Da die positiven Effekte sowohl im Vergleich mit Patienten ohne Diabetes als auch mit Patienten, die andere blutzuckersenkende Medikamente einnahmen, beobachtet wurden, schließen sie weiter, dass tatsächlich die Substanzgruppe der SGLT-2-Inhibitoren dafür verantwortlich ist. Dass zwischen Dapagliflozin und Empagliflozin keine wesentlichen Unterschiede festgestellt wurden, deute ebenfalls auf eine konsistente, klassenspezifische Wirkung hin.

SGLT-2-Inhibitoren könnten somit ergänzend zur Androgendeprivation ein neuer Baustein in der Behandlung des fortgeschrittenen Prostatakarzinoms werden.

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