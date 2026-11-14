Leberfibrose: Sind kardiometabolische Risikofaktoren für Frauen fataler als für Männer?

Übergewicht, Bluthochdruck und gestörte Blutzuckerwerte können die Leber schädigen. Eine aktuelle US-Studie untersucht, ob solche Risikofaktoren bei Frauen und Männern unterschiedlich ins Gewicht fallen.

Das Wichtigste auf einen Blick zu geschlechtsspezifischen Unterschieden bei Leberfibrose Ein erhöhter Taillenumfang und ein gestörter Glukosestoffwechsel waren bei Frauen deutlich stärker mit einer Leberfibrose assoziiert als bei Männern.

Auch mehrere gleichzeitig vorliegende kardiometabolische Risikofaktoren waren bei Frauen stärker mit einer Leberfibrose verbunden.

Für Adipositas nach BMI, Bluthochdruck, erhöhte Triglyzeride und niedriges HDL zeigte sich kein vergleichbarer Geschlechtsunterschied.

Für die Querschnittsstudie analysierten die Autoren Daten von 5.981 Erwachsenen ab 20 Jahren aus der US-amerikanischen Allgemeinbevölkerung. Bei allen lag eine auswertbare transiente Elastografie der Leber vor. Personen mit Hepatitis B oder C sowie unvollständigen Angaben zu den untersuchten Risikofaktoren oder zum Alkoholkonsum wurden ausgeschlossen. Als klinisch relevante Leberfibrose galt ein Elastografie-Messwert ab 8,0 kPa.

Anschließend wurde untersucht, wie stark verschiedene kardiometabolische Faktoren bei Frauen und Männern mit einer solchen Fibrose zusammenhingen. Berücksichtigt wurden ein erhöhter Taillenumfang von mehr als 102 cm bei Männern beziehungsweise mehr als 88 cm bei Frauen, Bluthochdruck, ein gestörter Glukosestoffwechsel, Hypertriglyzeridämie und ein niedriges HDL-Cholesterin. Zusätzlich wurde Adipositas anhand des BMI erfasst und ausgewertet, ob mindestens zwei der fünf kardiometabolischen Risikofaktoren gleichzeitig vorlagen.

Risikofaktoren bei Frauen und Männern unterschiedlich verteilt

Eine klinisch relevante Leberfibrose fand sich häufiger bei Männern als bei Frauen: 10,7 % der Männer und 6,9 % der Frauen waren betroffen. Auch die einzelnen kardiometabolischen Risikofaktoren waren zwischen den Geschlechtern unterschiedlich verteilt.

Frauen wiesen deutlich häufiger einen erhöhten Taillenumfang auf als Männer: 69,0 gegenüber 48,6 %.

Bluthochdruck, ein gestörter Glukosestoffwechsel und eine Hypertriglyzeridämie waren dagegen bei Männern häufiger.

Ein niedriges HDL-Cholesterin sowie mindestens zwei gleichzeitig vorliegende Risikofaktoren kamen bei Frauen und Männern etwa gleich häufig vor.

Erhöhter Taillenumfang und gestörter Glukosestoffwechsel besonders relevant

Entscheidend war jedoch nicht nur, wie häufig die einzelnen Risikofaktoren vorkamen, sondern auch, wie stark sie mit einer Leberfibrose zusammenhingen:

Frauen mit erhöhtem Taillenumfang hatten in der altersbereinigten Auswertung etwa zwölfmal so häufig eine klinisch relevante Leberfibrose wie Frauen mit normalem Taillenumfang. Bei Männern war dieser Unterschied deutlich kleiner: Hier trat eine Fibrose bei erhöhtem Taillenumfang knapp viermal so häufig auf wie bei normalem Taillenumfang.

Ein ähnliches Bild zeigte sich bei der Blutzuckerregulation: Frauen mit gestörten Blutzuckerwerten hatten fast dreimal so häufig eine klinisch relevante Fibrose wie Frauen mit normalen Werten. Bei Männern mit gestörten Werten war eine Fibrose dagegen nur etwa 1,4-mal so häufig wie bei Männern mit normalen Blutzuckerwerten.

Mehrere gleichzeitig vorliegende Risikofaktoren veränderten die Fibrosehäufigkeit bei Frauen ebenfalls stärker als bei Männern: Frauen mit mindestens zwei Faktoren hatten gut achtmal so häufig eine klinisch relevante Leberfibrose wie Frauen mit höchstens einem Faktor. Bei Männern war sie unter denselben Voraussetzungen etwa zweieinhalbmal so häufig.

Für eine anhand des BMI definierte Adipositas zeigte sich dieser eindeutige Geschlechtsunterschied dagegen nicht. Auch bei Bluthochdruck, erhöhten Triglyzeriden und niedrigem HDL fanden die Autoren keinen vergleichbaren Unterschied.

Hormone, Fettverteilung & Co.: Biologische Unterschiede als Erklärung?

Die Autoren diskutieren mehrere mögliche Gründe dafür, dass ein erhöhter Taillenumfang und eine gestörte Blutzuckerregulation bei Frauen stärker mit einer Leberfibrose zusammenhingen.

Die Autoren diskutieren mehrere mögliche biologische Hintergründe für diese geschlechtsspezifischen Unterschiede. Eine Rolle könnte die hormonell bedingte Fettverteilung spielen: Nach der Menopause nimmt mit sinkenden Östrogenspiegeln vermehrt viszerales Bauchfett zu, was Entzündungen und fibrotische Prozesse begünstigen kann. Auch im Zuckerstoffwechsel vermuten die Forscher geschlechtsspezifische Unterschiede bei der hepatischen Fettneubildung und oxidativem Stress. Ob diese Faktoren ursächlich für das höhere Risiko bei Frauen sind, müssen jedoch größere prospektive Studien klären.

Auch beim Zuckerstoffwechsel könnten biologische Unterschiede zwischen Frauen und Männern eine Rolle spielen. Eine gestörte Blutzuckerregulation kann bei Frauen zu einer verstärkten Fettneubildung in der Leber, mehr oxidativem Stress und ausgeprägteren Entzündungsreaktionen als bei Männern führen. Diese Prozesse können Leberzellen schädigen und fibrotische Umbauvorgänge fördern.

Fazit

Mehrere gleichzeitig vorliegende kardiometabolische Risikofaktoren gingen bei Frauen deutlich stärker mit einer klinisch relevanten Leberfibrose einher als bei Männern. Besonders ausgeprägt zeigte sich dies bei einem erhöhten Taillenumfang und einem gestörten Glukosestoffwechsel.

Die Ergebnisse legen nahe, dass das Geschlecht bei der Einschätzung des Fibroserisikos künftig stärker berücksichtigt werden könnte. Gerade bei Frauen könnte es sinnvoll sein, neben dem BMI verstärkt auf die Fettverteilung und den Taillenumfang zu achten. Ob sich daraus künftig geschlechtsspezifische Empfehlungen für Risikobewertung, Screening oder Kontrolluntersuchungen ableiten lassen, müssen jedoch erst größere prospektive Studien und kausale Daten klären.

Quelle