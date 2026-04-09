Das Wichtigste auf einen Blick:

In 23 doppelblinden Studien mit über 150.000 Teilnehmern fand sich nur bei vier von 66 geprüften Nebenwirkungen überhaupt eine – wenn auch nur leichte – Zunahme unter Statintherapie.

Unter Statinen traten erhöhte Lebertransaminasen, Abweichungen anderer Leberwerte, veränderte Urinzusammensetzung und Ödeme geringfügig häufiger auf.

Klinisch relevante Erkrankungen wie Hepatitis, Nierenversagen, kognitive Störungen, Depression, Schlafstörungen oder Neuropathien traten unter Statintherapie nicht häufiger als unter Placebo auf.

Die Forscher nahmen sich die Fachinformationen von Atorvastatin, Fluvastatin, Pravastatin, Rosuvastatin und Simvastatin vor und erfassten alle dort genannten „unerwünschten Wirkungen“. Insgesamt waren es 66 verschiedene Ereignisse, von Hautausschlägen bis Demenz. Für jede dieser Nebenwirkungen prüften sie anschließend in insgesamt 19 großen doppelblinden, randomisierten Studien, wie häufig sie unter Statin im Vergleich zur jeweiligen Placebo-Kontrollgruppe auftraten. Darüber hinaus analysierten sie das Nebenwirkungsprofil der Statine in vier Studien mit intensiver versus weniger intensiver Statintherapie.

Insgesamt flossen Daten von 154.664 Personen ein, die im Median über etwa fünf Jahre behandelt wurden.

Nebeneffekte der Statine wie Myopathien (inklusive Rhabdomyolyse), vermehrte Muskelsymptome sowie ein moderater Anstieg von Diabetes-Neudiagnosen sind bereits durch frühere Auswertungen belegt und wurden hier nicht erneut im Detail analysiert.

Nur vier „Nebenwirkungen“ bestätigt