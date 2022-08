Wie E-Zigaretten die Immunhomöostase stören

Neuer ist nicht immer besser: einige Vaping-Geräte, speziell der vierten Generation, bringen besondere Veränderungen der Biomarker für Immunreaktionen in den Atemwegen mit sich.

Ende Juni 2022 erließ die FDA eine Verfügung, JUUL-E-Zigaretten wegen Sicherheitsbedenken vom Markt zu nehmen und damit die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen

Elektronische Zigaretten der 4. Generation wie die von JUUL haben größere Auswirkungen auf das Immunsystem der Atemwege als jene der älteren Generation

Wie gefährlich sind elektrische Zigaretten für Raucher?

Am 23. Juni 2022 erteilte die U.S. Food and Drug Administration (FDA) dem E-Zigaretten-Hersteller JUUL Labs ein Vermarktungsverbot für alle Produkte, die derzeit in den Vereinigten Staaten vertrieben werden. Als Ergebnis der MDOs (marketing denial orders) muss JUUL den Verkauf und Vertrieb aller Produkte in den USA einstellen. Außerdem müssen die JUUL-Produkte, die sich derzeit in US-amerikanischen Regalen befinden, entfernt werden.1 Eigentlich – doch einen Tag nach der Anordnung gab ein aus drei Richtern bestehendes Gremium eines Berufungsgerichts dem Dringlichkeitsantrag von JUUL auf eine Aussetzung des Marketingverbots statt, während der Fall weiter geprüft wird.2

Noch vor dem Vermarktungsverbot ist eine neue US-Studie der National Institutes of Health (NIH) erschienen. Die Ergebnisse unterstützen die MDOs insofern, als sie neue Daten zu einem weiteren Aspekt hinzufügt.

Vaping-Geräte der vierten Generation erhöhen gesundheitliches Risiko

Zahlreiche Studien haben dokumentiert, dass E-Zigaretten die Immunhomöostase der Atemwege beeinträchtigen können und damit gesundheitliche Auswirkungen haben. Die meisten wurden jedoch mit Modellsystemen oder mit Versuchspersonen durchgeführt, die Produkte der dritten Generation, wie Vape Pens und Box Mods, ausgesetzt waren. Angesichts der zunehmenden Beliebtheit von nikotinsalzhaltigen Pods und Einweg-E-Zigaretten (4. Generation) untersuchte die aktuelle Studie der UNC School of Medicine zahlreiche Marker für Entzündung, Immunabwehr und Lungenschäden und verglich diese erstmalig zwischen Rauchern und Nicht-Rauchern, die Vaping-Geräte der 3. versus der 4. Generation nutzten.3

Bei Anwendung nikotinsalzhaltiger Geräte der 4. Generation wurde eine auffällig veränderte Zusammensetzung von zellulären Biomarkern gemessen, vereinbar mit einer Immunsuppression. Proteine, die für die Abwehr von Infektionen und weiteren Erkrankungen wichtig sind, waren in dieser Gruppe erniedrigt (sICAM1, sVCAM1, CRP, IFN-γ, MCP-1, Uteroglobin, MMP-2 und VEGF). Der Konsum war zudem mit einer signifikant erhöhten Zahl bronchialer Epithelzellen im Sputum assoziiert, die normalerweise nur bei Schädigungen der Atemwege dort präsent sind, da sie physiologisch eine intakte Barriere in den Atemwegen bilden. Das gesamte Mediatorenmilieu zeigte eine deutliche Trennung zwischen den Expositionsgruppen, insbesondere für E-Zigaretten der 4. Generation bewegte sich dieses weg von einer Immunhomöostase, schreibt das Team um die neue Studie im American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.3

Bei Thema Gesundheit vom Regen in die Traufe

Moderne E-Zigaretten ohne Tabak wurden erstmals 2007 auf dem internationalen Markt eingeführt und als Mittel gegen das Rauchen angepriesen.4 Viele Menschen begannen auch mit dem Dampfen, da sie dachten, dass es kurz- und langfristig eine gesündere Alternative sei und dass das Fehlen von Teer als krebserregende Substanz das Krebsrisiko senke. "Es ist unmöglich zu wissen, ob Dampfen das Krebsrisiko oder viele andere langfristige Erkrankungen verringert", sagt Toxikologin Ilona Jaspers, PhD, Direktorin des UNC-Zentrums für Umweltmedizin, Asthma und Lungenbiologie, aus deren Labor die neue Studie kommt. "Es hat 60 Jahre Forschung gebraucht, um zu zeigen, dass Rauchen Krebs verursacht. E-Zigaretten gibt es seit etwa 15 Jahren. Dennoch hat Forschung in unserem Labor und in vielen anderen Laboren viele der gleichen akuten biologischen Effekte in den Atemwegen gezeigt, die wir bei Rauchern dokumentiert haben. Und wir haben bei Menschen, die dampfen, einige Veränderungen an Zellen und der Immunabwehr festgestellt, die wir, offen gesagt, noch nie zuvor gesehen haben, was sehr besorgniserregend ist."5 Einige Studien, unter anderem an der UNC, haben im Detail festgehalten, wie unterschiedliche Chemikalien in verschiedenen E-Zigaretten – darunter auch Chemikalien, die in Tausenden von verschiedenen Geschmacksrichtungen enthalten sind – sich schädlich auf Zellen der Atemwege auswirken. Vaping erhöht das Infektionsrisiko zudem über einen weiteren Weg: es verändert das orale Mikrobiom.6

Ein Problem der Generationen

Ein gleichnamiger Begleitartikel geht auf den wenig bekannten Beginn der E-Zigaretten ein: "... der Ursprung der modernen E-Zigarette [geht] auf die 60er Jahre zurück, eine Zeit, als die Tabakindustrie mit neuentdeckten Kenntnissen über die krebserregenden Auswirkungen des Rauchens zu kämpfen hatte. Unter dem Codenamen "Project Ariel" versuchte eine für das Unternehmen British American Tobacco tätige Wissenschaftlergruppe, ein neuartiges Gerät auf Aerosolbasis zu entwickeln [...]. Nach dreijähriger Entwicklungszeit wurde das Gerät patentiert, aber nie auf den Markt gebracht; stattdessen versteckte British American Tobacco Ariel aufgrund der Bedrohung, die es für Zigaretten darstellte, die zu dieser Zeit unangreifbar für Regulierungen schienen."4

Moderne E-Zigaretten haben in kurzer Zeit vier "Generationen" der Entwicklung durchlaufen. Die Neueste, die so genannten "Pod"-Systeme, unterscheidet sich von früheren Generationen vor allem durch den Einsatz von Nikotinsalzformulierungen. So können extrem hohe Konzentrationen von Nikotin verwendet werden, ohne dass eine geschmacklich unangenehme sensorische Wahrnehmung entsteht.

Die erste Generation von E-Zigaretten war nur mit dem Geschmack von Tabak erhältlich. Doch im Zuge der "Weiterentwicklung" erfolgte eine Ausweitung auf Frucht-, Minz-, Kaffee-, Dessert- und sogar Cocktailgeschmacksrichtungen, welche die Attraktivität von Nikotin auch für Nichtraucher, insbesondere für Kinder und junge Erwachsene, erhöhten. Die Tausenden von Chemikalien, die E-Liquids zugesetzt werden, um verschiedene Geschmacksprofile zu erzeugen, haben zu Herausforderungen bei der Definition der gesundheitlichen Risiken geführt.4 Auch die UNC schreibt zum Einfluss auf die Gesundheit: "[Es sind] Tausende von Chemikalien enthalten, von denen die FDA viele zum Verzehr, aber nicht zum Einatmen zugelassen hat."5

"... die Veränderung der Immunreaktionen in den Atemwegen im Laufe vieler Jahre, insbesondere bei Jugendlichen, könnte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung langfristiger Gesundheitsschäden und bei der Anfälligkeit für eingeatmete Krankheitserreger spielen", schließt die Pressemitteilung der UNC.5

