Akute Unterleibsschmerzen bei einem jungen Erwachsenen

Junger Mann, Bauchschmerzen und Anämie: Welche Diagnose liegt diesem Zustand zugrunde?

Schreckliche Bauchschmerzen in der Urlaubszeit

Am 25. Juli 2021 um 14:00 Uhr kam Lucas, ein 39-jähriger Mann, mit akuten Bauchschmerzen in die Notaufnahme. Die Schmerzen traten mit Unterbrechungen seit etwa zwei Tagen auf. Seit letzter Nacht litt er unter wiederholtem Durchfall. Lucas gab an, keine bekannten Krankheiten zu haben und keine Medikamente zu nehmen.

Körperliche Untersuchung

Der Patient war 176 cm groß und wog 76 kg (BMI 24,54 - im Normbereich).

Die Vitalzeichen lagen im Normbereich.

Er wirkte blass, war fieberfrei und hatte seit dem Vorabend gefastet.

Bauch: Die Bauchhaut wies keine Narben, Ekchymosen, Striae, Fisteln oder andere Abnormitäten auf. Es wurden keine oberflächlichen Venenmuster oder erweiterte Venen festgestellt. Das Abdomen war symmetrisch, nicht gedehnt und ohne lokale Ausbuchtungen. Die Bewegungen der Bauchdecke waren normal.



Bei der Palpation war der Bauch weich und unempfindlich. Das Murphy-Zeichen war negativ, und es gab keine Anzeichen für eine akute oder chronische Entzündung des Wurmfortsatzes. Es wurden keine tastbaren Massen festgestellt, und die Untersuchung der Nabel- und Leistengegend ergab keine Hernien.

Anamnese

Lucas führte einen gesunden Lebensstil: Er war Vegetarier, rauchte nicht, konsumierte gelegentlich Alkohol (einmal pro Woche ein Bier in der Kneipe), lehnte Drogenkonsum ab und trieb mäßig Sport.

In seiner Kindheit wurden ihm die Mandeln entfernt und im Alter von 21 Jahren wurde eine Trabekulektomie wegen eines Glaukoms durchgeführt. Er gab keine weiteren Krankenhausaufenthalte oder chronischen Krankheiten an.

Der Patient gab an, dass seine Familienmitglieder keine schweren Krankheiten hatten.

Bildgebung

Röntgenaufnahme des Brustkorbs: Es wurden keine pleuroparenchymalen Läsionen festgestellt. Die Herzsilhouette war innerhalb der normalen Grenzen.

Röntgenaufnahme des Abdomens: Unter dem Zwerchfell war keine freie Luft zu erkennen. Der Dickdarm wies einen geringen Gasgehalt auf. Einige Dünndarmschlingen in den mittleren Abdominalquadranten waren leicht gasförmig aufgebläht und wiesen einige Luft-Flüssigkeitsspiegel auf. Die Befunde waren mit einem anfänglichen subokklusiven Zustand vereinbar.

Laborergebnisse

Parameter Wert HGB 9.2 g/dl Erythrozyten 4.65 x 10⁶/ul HCT 30.6% MCV 65.8 fl MCH 19.8 pg MCHC 30.2 g/dl RDWCV 19.5% WBC 7.53 x10³/ul Neutrophile 5.5 x10³/ul (73.6%) Lymphozyten 1.3 x10³/ul (16.8%) Monozyten 0.6 x10³/ul (7.8%) Eosinophile 0.1 x10³/ul (1.2%) Basophil 0.0 x10³/ul (0.6%) PLT 374 x10³/ul PDW 18 fl MPV 8.7 fl Amylase 44 mU/ml Alkalische Phosphatase 57 mU/ml Gesamtbilirubin 0.48 mg/dl GGT 29 mU/ml Acetylcholinesterase 8519 mU/ml GPT 11 mU/ml LDH 188 mU/ml CK 140 mU/ml Glukose 113 mg/dl Natrium 138 mEq/l Kalium 3.78 mEq/l Kalzium 9.2 mg/dl Harnstoff 27 mg/dl Kreatinin 1.04 mg/dl GFR 90 ml/min/1.73m

Elektrokardiogramm

Das in der Notaufnahme durchgeführte Elektrokardiogramm war normal.

Klinischer und diagnostischer Ansatz

Der Arzt der Notaufnahme rief den diensthabenden Abdominalchirurgen zu einer Konsultation. Der Chirurg beschloss, Lucas für weitere diagnostische Untersuchungen und eine genauere Beobachtung einzuweisen.

Verlegung in die Chirurgie

Am 25. Juli um 19:00 Uhr wurde eine nasogastrale Sonde gelegt, um den Magen zu dekomprimieren und überschüssigen Mageninhalt abzuleiten. Der Patient wurde nil per os (NPO) gehalten.

Die unterstützende Therapie bestand aus intravenösem Flüssigkeitsersatz und gastroprotektiven Medikamenten.

Am 26. Juli zeigte eine weitere Röntgenaufnahme des Abdomens das Vorhandensein der nasogastrischen Sonde mit einem Apex auf Höhe des Magenfundus. Subdiaphragmatisch war keine freie Luft zu erkennen. Die Anzahl der Luft-Flüssigkeitsspiegel schien im Vergleich zur Kontrolle am Vortag reduziert. Der übrige Befund war unverändert.

Der Patient berichtete über eine deutliche Besserung der Bauchschmerzsymptome.

Die Blutuntersuchung am 26. Juli bestätigte eine mikrozytäre Anämie. Leber-, Pankreas- und Nierenfunktionen waren normal.

Am 27. Juli berichtete der Patient über keine Bauchschmerzen. Der Patient aß frei, war fieberfrei, die Bauchuntersuchung ergab keine Auffälligkeiten. Die Darmtätigkeit war normal, mit normal geformten und gefärbten Stühlen.

Wie lautet Ihre Verdachtsdiagnose?

Wir laden Sie ein, Ihre Lösungsvorschläge zu dieser Kasuistik mit uns zu teilen und zu kommentieren. Die Auflösung mit Details zum Therapieverlauf wird nächste Woche hier gepostet – dann erfahren Sie, ob Sie richtig lagen.

Auflösung folgt ...