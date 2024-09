Medizinisches Rätsel: Die unlösbare Kasuistik

Ein komplexer Fall beschäftigt zahlreiche Spezialisten, doch der Zustand des Patienten bleibt unverändert. Könnte Ihre Expertise den Durchbruch bringen? Helfen Sie uns, dieses medizinische Rätsel zu lösen!

Der Fall

Vor etwa sechs Jahren wurde bei einem heute 74-jährigen Patienten (186 cm, 102 kg) während eines Aufenthalts in der Südsee eine Filariose am Fußrücken diagnostiziert, begleitet von starkem Ganzkörperjuckreiz. Die Erkrankung wurde erfolgreich mit Ivermectin behandelt.

Vor drei Jahren, bei einem erneuten Aufenthalt in der Südsee, kam es nach einem weiteren Stich am Fußrücken in stehendem Gewässer zu einem therapieresistenten, quälenden Juckreiz. Dieser war auf den Kopf und den gesamten Oberkörper begrenzt und trat sofort nur bei Bewegung auf—nicht in Ruhe und nicht nachts. Besonders betroffen waren die periorbitalen Bereiche, begleitet von einem „Krabbelgefühl in den Augen“ und vermehrter Tränenflüssigkeit. Fast zeitgleich, nach einigen Wochen, traten erstmals zusätzlich am linken Handrücken und linken Unterschenkel wiederholt mehrere zwiebelschalenartig aus der Tiefe wachsende Hauttumoren auf, die wie bei Kala Azar aussahen.

Verdachtsdiagnose

Es liegt der Verdacht auf eine erneute Filariose vor, differenzialdiagnostisch in Abgrenzung zu Onchozerkosen und therapieresistenter Leishmaniose. Aber stimmt das auch?