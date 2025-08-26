"12 Monkeys" und die Realität von Pandemien

Zum 30-jährigen Jubiläum: Terry Gilliams dystopisches Meisterwerk erzählt von einem Virus, das die Menschheit an den Rand der Ausrottung bringt. Der Film regt zum Nachdenken darüber an, wie eng filmische Darstellungen mit der Geschichte von Pandemien verbunden sind.

„12 Monkeys“, der Film, der (fast) die Zukunft vorhergesagt hat

Wir schreiben das Jahr 2035, und ein schreckliches Virus hat 1996 fast die gesamte Weltbevölkerung ausgelöscht. Die überlebenden Menschen leben unterirdisch und suchen nach einer Lösung, um die Erde wieder bewohnbar zu machen. James Cole (Bruce Willis), ein Gefangener, wird ausgewählt, um ein Gegenmittel für die Krankheit zu finden und in die Vergangenheit geschickt. Durch einen Fehler landet er in der falschen Zeit und wird in einer Anstalt eingesperrt, wo er die Kathryn Railly (Madeleine Stowe) und den verwirrten Tierschützer Jeffrey Goines (Brad Pitt) trifft. Schließlich gelangt er ins Jahr 1996, dem Jahr, in dem die Epidemie ausbrach. Mehr wollen wir über die Handlung nicht verraten: Sehen Sie sich den Film an, wenn Sie ihn noch nicht gesehen haben, oder schauen Sie ihn sich noch einmal an, wenn Sie ihn bereits kennen.

Viren: zwischen Realität und Fiktion

Im Mittelpunkt der Handlung des Films steht die Pandemie, die als Folge menschlichen Handelns dargestellt wird: ein absichtlich freigesetztes Virus, mit einer klaren Anspielung auf Bioterrorismus. In den 1990er Jahren mag die Gefahr eines absichtlich erzeugten oder verbreiteten Virus für die breite Öffentlichkeit noch wie Science-Fiction gewirkt haben, doch in Wissenschaft und Politik wurde das Thema bereits ernsthaft diskutiert.

1994 veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation ein Dokument („Public health response to biological and chemical weapons“), in dem biologische Wirkstoffe aufgelistet wurden, die potenziell als Waffen eingesetzt werden könnten – darunter Anthrax, und – und betonte die Notwendigkeit, Strategien vorzubereiten. In den Vereinigten Staaten schufen die Centers for Disease Control and Prevention eine Abteilung, die sich mit der Vorbereitung auf biologische Bedrohungen befasste und Bioterrorismus-Szenarien vorwegnahm.

Das Jahr 1995, in dem Gilliams Film erschien, war geprägt vom Sarin-Gasangriff der Sekte Aum Shinrikyo auf die Tokioter U-Bahn, die laut Ermittlungen auch erfolglos versucht hatte, biologische Waffen auf der Basis von Anthrax und Ebola zu entwickeln. Filmische Bilder und geopolitische Ängste verliefen somit parallel und verstärkten sich gegenseitig.

Die folgenden Jahre zeigten, wie sehr die Realität der Fiktion ähneln kann: 1997 löste ein Ausbruch der Vogelgrippe in Asien, verursacht durch das H5N1-Virus, erstmals in der neueren Zeit Ängste vor einer hochgradig tödlichen aus. Obwohl die Übertragung von Mensch zu Mensch begrenzt blieb, erregte die Sterblichkeitsrate von über 50 % der registrierten Fällen weltweite Aufmerksamkeit.

Einige Jahre später, im Jahr 2003, kam SARS auf, verursacht durch ein Coronavirus, das sich rasch von China auf andere Länder ausbreitete und etwa 8.000 Fälle und fast 800 Todesfälle verursachte. Es war das erste Mal, dass die WHO in Echtzeit eine globale Warnmeldung herausgab und mit Eindämmungsstrategien experimentierte.

Im Jahr 2009 kam es mit Influenza A (H1N1) zu einer echten , von der Millionen Menschen weltweit betroffen waren. Obwohl sie weniger tödlich verlief als ursprünglich befürchtet, zeigte sie doch die Grenzen der Gesundheitssysteme und die Schwierigkeit auf, eine ausgewogene Risikokommunikation zu gewährleisten.

Zwischen 2014 und 2016 war Westafrika Schauplatz der schwersten Ebola-Epidemie, die jemals verzeichnet wurde. Über 28.000 Fälle und mehr als 11.000 Todesfälle machten die Fragilität der lokalen Gesundheitsstrukturen deutlich, aber auch die Notwendigkeit einer schnellen internationalen Strategie. Die emotionalen und medialen Auswirkungen waren enorm und beeinflussten erneut die Öffentlichkeit und die Vorstellung von dem tödlichen Virus.

Schließlich stellte die COVID-19-Pandemie, die 2020 ausbrach, den eigentlichen Wendepunkt dar. Innerhalb weniger Monate verbreitete sich weltweit und führte zu beispiellosen Lockdowns, Millionen von Opfern und tiefgreifenden Auswirkungen auf alle Bereiche des sozialen und wirtschaftlichen Lebens.

Lehren aus Fiktion und Realität

Gilliams Film präsentiert eine Welt, die durch ein absichtlich freigesetztes unbewohnbar gemacht wurde. Die Realität hat gezeigt, dass es keiner absichtlichen Handlung bedarf, um einen Zusammenbruch herbeizuführen: Die natürliche Entwicklung eines Krankheitserregers in einem vernetzten globalen Kontext reicht aus.

Während „12 Monkeys" apokalyptische Szenarien in überspitzter Form darstellen, haben uns die Erfahrungen der Realität gezeigt, dass im Spannungsfeld zwischen alarmistischer Rhetorik, wissenschaftlichen Ungewissheiten und gesundheitspolitischen Maßnahmen die Grenze zwischen Realität und Fiktion oftmals nur schmal ist.

Echte Pandemien brauchen keine Zeitreisen oder Terrororganisationen: Sie sind das Ergebnis der Begegnung zwischen Mensch, Natur und . Vorbereitung, wissenschaftliche Forschung und internationale Zusammenarbeit bleiben die wirklichen Gegenmittel und vielleicht die einzige Form einer „Zeitmaschine“, die es uns ermöglicht, mit größerem Bewusstsein in die Zukunft zu blicken.

Die Zukunft der Pandemien: Wie können wir uns vorbereiten?

Ziemlich sicher ist, dass die COVID-19-Pandemie nicht die letzte globale Gesundheitskrise sein wird. Wissenschaftliche Studien deuten darauf hin, dass die durch den verursachten Veränderungen der Ökosysteme das Risiko neuer Epidemien erhöhen könnten.

Daher ist die Vorbereitung auf künftige Pandemien nicht nur unerlässlich, sondern auch dringend erforderlich. Und wie können wir uns als globale Gesellschaft am besten auf die nächste Pandemie vorbereiten?

Der erste Schritt besteht darin, die relevantesten potenziellen Krankheitserreger genau zu beobachten. Luftübertragene Pathogene wie Influenza- und Coronaviren dominieren kontinuierlich die Rangliste der gefährlichsten Krankheitserreger, primär aufgrund ihrer außerordentlichen Transmissionsdynamik und ihrer Fähigkeit schnell neue, letale Varianten zu entwickeln.

Trotz der Wahrscheinlichkeit, dass uns in Zukunft neue Pandemien treffen werden, gibt es einige Strategien, um uns gesellschaftlich auf Pandemien vorzubereiten. Aus diesem Grund bleibt die Stärkung globaler Überwachungssysteme eine oberste Priorität. Gleichzeitig müssen die Gesundheitsinfrastrukturen gestärkt, die Forschung an Impfstoffen und antiviralen Medikamenten beschleunigt und die internationale Zusammenarbeit solider und transparenter gestaltet werden.

Eine weitere, nicht minder entscheidende Herausforderung ist der Kampf gegen Fehlinformationen, die während untergraben und die Wirksamkeit der Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit geschwächt hatten.

Obwohl die Pandemievorsorge eine globale Aufgabe ist, können auch Einzelpersonen einen Beitrag leisten. Sich über offizielle Kanäle auf dem Laufenden zu halten, wissenschaftlich fundierte Maßnahmen zu unterstützen, sich impfen zu lassen und eine Aufstockung der Mittel für die öffentliche Gesundheit zu befürworten, kann zu einer sichereren Zukunft beitragen. Die nächste Pandemie ist keine Frage des „Ob“, sondern des „Wann“. Mit Weitsicht, Investitionen und Zusammenarbeit können wir jedoch vorbereitet sein und Millionen von Menschenleben retten.

