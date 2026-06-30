Ein verborgenes Gift im Brot

Claviceps purpurea ist ein Schlauchpilz (Ascomycet), der die Blütenstände von Süßgräsern befällt, wobei der Roggen (Secale cereale) mit Abstand sein anfälligster Wirt ist. Der Roggen ist überwiegend ein Fremdbefruchter. Seine Blüten bleiben während der Bestäubung geöffnet und bieten den Pilzsporen damit ein längeres Zeitfenster für den Befall. Kalte Winter, gefolgt von feuchten Frühjahren, schaffen besonders günstige Bedingungen für seine Ausbreitung.

Im Verlauf der Infektion wird das heranreifende Korn durch eine dichte, dunkle, hornförmige Pilzstruktur ersetzt, das sogenannte Sklerotium. Dieser schwärzliche Auswuchs (das Mutterkorn) enthält ein komplexes Gemisch aus Alkaloiden, das die Hitze beim Brotbacken übersteht und auch nach langer Lagerung toxisch bleibt.

Für Bevölkerungsgruppen, die stark von Roggenbrot abhängig waren, konnten die Folgen katastrophal sein. Während großer Ausbrüche wurde die Mortalität auf 10 bis 20 Prozent geschätzt.

Die zwei Gesichter des Ergotismus

Der Ergotismus trat in zwei unterschiedlichen klinischen Formen auf, deren geografische Verteilung in Europa zu den faszinierendsten epidemiologischen Mustern der Medizingeschichte zählt.

Westlich des Rheins herrschte die gangränöse Form des Ergotismus vor. Die Betroffenen entwickelten intensive brennende Schmerzen in den Extremitäten, die von Zeitgenossen als das Gefühl beschrieben wurden, ein Feuer verzehre die Gliedmaßen. Es folgten trockene Gangrän, fortschreitende Nekrosen und in schweren Fällen der spontane Verlust von Fingern, Füßen oder ganzen Gliedmaßen. Der zugrunde liegende Mechanismus wird heute als ausgeprägter peripherer Vasospasmus verstanden, ausgelöst durch die Wirkung der Mutterkornalkaloide auf Alpha-Adrenozeptoren und Serotoninrezeptoren in der glatten Gefäßmuskulatur.

Östlich des Rheins überwog hingegen die konvulsive Form des Ergotismus. Dieses Syndrom war durch Muskelkrämpfe, schmerzhafte Beugekontrakturen, Bewusstseinsveränderungen, Sehstörungen und lebhafte Halluzinationen gekennzeichnet – meist ohne nennenswerte vaskuläre Manifestationen.

In einem 2003 in Lancet Neurology veröffentlichten Beitrag schlug der Neurologe Mervyn Eadie eine faszinierende Neuinterpretation des konvulsiven Ergotismus als historische Form des Serotoninsyndroms vor. Die Konstellation aus zentralnervöser Übererregbarkeit, autonomer Dysregulation und neuromuskulären Auffälligkeiten ähnelt dem klinischen Bild der Serotonintoxizität, wie sie in der modernen Medizin bekannt ist, in hohem Maße. Mutterkornalkaloide sind potente Serotoninrezeptor-Agonisten, und für Dihydroergotamin wurde inzwischen nachgewiesen, dass es an Serotoninrezeptoren im Hinterhorn des Rückenmarks bindet – einer jener Regionen, in denen beim konvulsiven Ergotismus neuropathologische Veränderungen dokumentiert wurden.

Die geografische Unterscheidung zwischen den beiden Syndromen spiegelte vermutlich Unterschiede in der Alkaloidzusammensetzung jener Mutterkornstämme wider, die unter verschiedenen klimatischen sowie Umweltbedingungen wuchsen.

Das mittelalterliche Europa in Flammen

Dokumentierte Ausbrüche des Ergotismus erstrecken sich über mehr als ein Jahrtausend – von den frühesten verlässlichen Beschreibungen im 9. Jahrhundert bis zur letzten großen europäischen Epidemie, die 1927 in Schottland verzeichnet wurde. Zwischen dem 10. und 17. Jahrhundert suchten wiederkehrende Krankheitswellen die Bevölkerung in Frankreich, Deutschland und dem Rheintal heim, wo der Roggen ein Grundnahrungsmittel war. Vereinzelte Ausbrüche traten bis in die Neuzeit hinein auf, sowohl bei Menschen als auch bei Nutztieren. Die Kontamination mit Mutterkornalkaloiden bleibt bis heute ein anerkanntes Problem der Lebensmittelüberwachung.

Der Name „Antoniusfeuer" entstand aus einer unerwarteten klinischen Beobachtung. Das „Feuer" stand für die brennenden Schmerzen der gangränösen Form; der Bezug zum heiligen Antonius erklärt sich daraus, dass Pilger, die an Ergotismus litten und auf ihrem Weg durch Frankreich nach Süden in Richtung Rom zogen, sich oft auffallend besserten, nachdem sie in Hospizen des Antoniterordens Station gemacht hatten – der Hospitaliter des heiligen Antonius, die im späten 11. Jahrhundert nahe Vienne gegründet worden waren.

Der Grund war ernährungsbedingt, nicht wundersam. Die Mönche speisten die Kranken mit Weizen- oder Dinkelbrot statt mit Roggen und beseitigten so unwissentlich die Quelle der Vergiftung. Bis zum späten 18. Jahrhundert hatten die Antoniter Hunderte von Hospizen in ganz Europa errichtet und damit eine der frühesten organisierten Reaktionen auf eine lebensmittelbedingte Vergiftungskrankheit geschaffen.

Der kulturelle Abdruck des Ergotismus war ebenso tiefgreifend. Medizinhistoriker deuten einige der grotesken Körperverformungen, die in der religiösen Kunst des Spätmittelalters und der Renaissance dargestellt sind, seit Langem als Abbildung der Mutterkornerkrankung. Matthias Grünewalds Isenheimer Altar (um 1515), in Auftrag gegeben für ein Antoniterhospital, bleibt eine der eindrücklichsten bildlichen Darstellungen des gangränösen Ergotismus, die je geschaffen wurden.

Salem 1692: Hexerei oder Mykotoxikose?

Im Jahr 1976 veröffentlichte die Psychologin Linnda Caporael in Science eine kontroverse Hypothese: Der konvulsive Ergotismus könnte zu den Hexenprozessen von Salem im Jahr 1692 beigetragen haben.

Ihre Argumentation stützte sich auf mehrere zusammenlaufende Beobachtungen. Die Witterungsbedingungen des Jahres 1691 hatten das Pilzwachstum in den örtlichen Roggenfeldern begünstigt, einige der Betroffenen schienen geografisch um bestimmte Nahrungsquellen gruppiert und die während der Prozesse beschriebenen Symptome (Krämpfe, abnorme Empfindungen, verändertes Verhalten und Halluzinationen) deckten sich weitgehend mit dem konvulsiven Ergotismus.

Die Theorie wurde rasch infrage gestellt. Kritiker wandten ein, dass die epidemiologische Verteilung nicht überzeugend zu einem Ausbruch passe, während andere darauf hinwiesen, dass viele Erscheinungen mit einer schweren Mutterkornvergiftung unvereinbar seien. Die Hypothese bleibt unbewiesen und umstritten.

Ihre Bedeutung reicht jedoch über die Episode von Salem selbst hinaus. Die Debatte wurde zu einem klassischen Beispiel der retrospektiven Diagnose: dem Versuch, historische Ereignisse durch moderne biomedizinische Denkmuster neu zu deuten. Sie verdeutlicht zugleich die Grenzen, die der Anwendung heutiger medizinischer Logik auf komplexe soziale und kulturelle Phänomene der Vergangenheit gesetzt sind.

Vom giftigen Korn zur Geburtsmedizin

Der ursächliche Zusammenhang zwischen verunreinigtem Roggen und Ergotismus wurde erst 1596 hergestellt, als der deutsche Arzt Wendelin Thelius das mutterkorninfizierte Getreide als Quelle der Ausbrüche benannte. Die Anerkennung verlief jedoch schleppend, und humoralpathologische Erklärungen hielten sich noch über Jahrzehnte.

Zugleich hatte das Mutterkorn bereits eine medizinische Rolle erlangt. Hebammen hatten Mutterkornpräparate seit Langem empirisch angewendet, um die Geburt zu beschleunigen und postpartale Blutungen zu verringern. Die Praxis war gefährlich: Die Dosierung war unberechenbar und schwere Komplikationen, darunter Uterusruptur und Tod des Fötus, waren häufig.

Das Präparat wurde sowohl als pulvis ad partum („Geburtspulver") als auch als pulvis ad mortem („Todespulver") bekannt, was seine schmale therapeutische Breite widerspiegelte. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde der geburtshilfliche Einsatz zunehmend auf die Behandlung postpartaler Blutungen beschränkt und nicht mehr zur Geburtseinleitung verwendet.

Vom Gift zur Pharmakologie

Der Wandel vom Toxin zur klinisch nutzbaren Therapie beschleunigte sich im frühen 20. Jahrhundert. 1918 isolierte Arthur Stoll in den Sandoz-Laboratorien in Basel das Ergotamin aus dem Mutterkornkomplex. Ursprünglich für die Geburtshilfe entwickelt, weckte die Substanz bald Interesse für die Anwendung in der Neurologie.

Innerhalb eines Jahrzehnts belegten kontrollierte Studien in Zürich und Deutschland die Wirksamkeit des Ergotamins bei Migräne und prägten damit einen therapeutischen Standard, der über weite Teile des 20. Jahrhunderts Bestand hatte. Dihydroergotamin (DHE) wird bis heute bei schwerer Migräne und Clusterkopfschmerz eingesetzt und wirkt über vasokonstriktorische und serotonerge Mechanismen.

Zudem fanden weitere Ergolin-Derivate Eingang in die medizinische Praxis. Ergometrin wird in vielen Ländern nach wie vor zur Behandlung postpartaler Blutungen eingesetzt. Bromocriptin, ein aus Mutterkornalkaloiden gewonnener Dopaminagonist, wurde zu einer wichtigen Therapie bei Hyperprolaktinämie, prolaktinbildenden Hypophysenadenomen und Morbus Parkinson. Cabergolin etablierte sich später als besser verträgliche Alternative in der endokrinologischen Praxis.

Die Geschichte von Claviceps purpurea ist mehr als eine historische Kuriosität. Dieselben Alkaloide, die im mittelalterlichen Europa einst Epidemien von Gangrän und Halluzinationen verursachten, wurden letztlich zu Werkzeugen der Neurologie, Endokrinologie und Geburtshilfe.

Was die Menschen einst als göttliche Strafe deuteten, wurde über die Jahrhunderte zu einer Erkrankung, die sich heute bis auf Rezeptorebene erklären lässt. Kaum ein Beispiel zeigt deutlicher, wie sich die Medizin fortentwickelt: langsam, ungleichmäßig und oft, indem sie das Gift von gestern in die Therapie von morgen verwandelt.

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