Embleme des Roten Kreuzes: Schutz oder Gefahr?

Vom roten Kreuz zum roten Kristall: Wie Geschichte, Politik und Glaube die bekanntesten humanitären Embleme der Welt geformt haben.

Rotes Kreuz in einem weißen Feld

In der Geschichte der bewaffneten Konflikte gibt es nur wenige Symbole, die so viel Hoffnung und Paradoxie in sich tragen wie das rote Kreuz auf weißem Grund. Gedacht als Zeichen der Neutralität und des Schutzes, sollte es diejenigen, die Verwundete versorgten, von denen unterscheiden, die Wunden zufügten. Im Laufe von mehr als 150 Jahren hat dieses Emblem jedoch nicht immer gehalten, was es versprach. In einigen Fällen wurde es sogar als Last empfunden.

In der Vergangenheit, bevor das Emblem des Roten Kreuzes in Europa eingeführt wurde, hatte jeder Sanitätsdienst der Streitkräfte sein eigenes, unverwechselbares Zeichen. Österreich verwendete beispielsweise eine weiße Fahne, Frankreich ein rotes Banner und Spanien ein gelbes Banner. Andere Staaten kennzeichneten ihre Sanitätsdienste mit einer schwarzen Fahne, einer Farbe, die in den westlichen Ländern ein Zeichen der Trauer ist. Außerdem fehlte den Wagen, die für den Transport Verwundeter genutzt wurden, eine spezielle Kennzeichnung, wodurch sie nicht von anderen Militärfahrzeugen zu unterscheiden waren. Auch die Mitglieder des Sanitätsdienstes waren aus der Ferne nicht klar zu identifizieren.

Es ist leicht vorstellbar, welche tragischen Folgen diese Verwechslung haben konnte. Wenn die Soldaten kaum in der Lage waren, ihre eigenen Sanitätsfahrzeuge zu erkennen, so waren sie erst recht nicht in der Lage, die des Feindes zu unterscheiden. Ärzte und Krankenschwestern waren den Angriffen ebenso ausgesetzt wie die Kämpfer selbst. Dies hatte zur Folge, dass diese Symbole nicht nur rechtlich und ordnungspolitisch keinen Schutz boten, sondern oft auch als Zielscheibe für Soldaten dienten, die ihre Bedeutung nicht kannten.

Die Idee, die zur Annahme des Rotkreuz-Emblems führte, entsprang der Notwendigkeit, denjenigen, die den Verwundeten halfen, einen neutralen Status zu verleihen und so ihren Schutz auf den Schlachtfeldern zu gewährleisten. Die Wahrung der Neutralität erforderte jedoch die Festlegung eines einheitlichen Emblems. Im Jahr 1863 entschieden sich die Delegierten des Internationalen Komitees zur Unterstützung verwundeter Soldaten – dem späteren Internationalen Komitee vom Roten Kreuz – für ein rotes Kreuz auf weißem Grund. Dieses Symbol, eine farbliche Umkehrung der Schweizer Bundesflagge, wurde als Hommage an die Heimat von Henry Dunant, dem Gründer des Roten Kreuzes, gewählt. Ein einfaches, universelles Symbol, das aus der Ferne leicht zu erkennen und allen bekannt ist.

Religiöse Auslegung der Embleme des Roten Kreuzes

Symbole leben nicht nur im Recht, sondern auch in der Wahrnehmung, der Kultur und der Erinnerung. Obwohl das Rote Kreuz aus einem humanitären Impuls heraus entstanden ist, war es gegen kulturelle Fehlinterpretationen nicht gefeit.

Im Jahr 1876, als der Balkan durch den russisch-türkischen Krieg blutig verwüstet wurde, wurden zahlreiche Retter, die von osmanischen Truppen gefangen genommen wurden, getötet, nur weil sie eine Armbinde mit dem roten Kreuz trugen. Die türkischen Behörden, die die besondere Empfindlichkeit der muslimischen Soldaten gegenüber dem Kreuz erkannten, führten einseitig den roten Halbmond auf weißem Grund ein, um ihre medizinischen Dienste zu kennzeichnen. Diese Entscheidung wurde akzeptiert, allerdings nur für die Dauer des russisch-türkischen Konflikts. In den folgenden Jahren wurden zahlreiche Anträge auf Änderung von Artikel 7 der Genfer Konvention von 1864 gestellt, die auch von Persien unterstützt wurden und auf die Anerkennung eines dritten Schutzsymbols abzielten: roter Löwe und Sonne auf weißem Grund.

Die Türkei schloss sich bald darauf Ägypten an, und all der zwischenzeitlich ausgeübte Druck führte zur Anerkennung dieser beiden weiteren Embleme durch die 1929 von der Schweiz einberufene Diplomatische Konferenz. Die Verwendung der beiden neuen Embleme wurde genehmigt, wobei die allgemeine Rolle des Rotkreuz-Emblems für die Einheit bekräftigt wurde.

Religiöse Empfindlichkeiten und nationale Politik erschwerten weiterhin die Universalität des Emblems. Auf der Diplomatischen Konferenz von 1949 wurden Vorschläge zur Rückkehr zu einem einzigen Emblem oder zur Aufnahme des roten Davidsterns erörtert, aber letztlich abgelehnt. Im Übereinkommen wurde das rote Kreuz als Hauptsymbol beibehalten, während die weitere Verwendung des roten Halbmonds sowie des roten Löwen und der roten Sonne in bestimmten Fällen gestattet wurde. Israel ratifizierte den Vertrag mit einem Vorbehalt und erklärte, dass es den Davidstern für seine militärischen medizinischen Dienste verwenden würde. Der Iran ersetzte später den roten Löwen und die rote Sonne durch den roten Halbmond.

Die Bedeutung eines unterscheidbaren und schützenden Emblems

Die Tatsache, dass nicht nur ein Emblem verwendet wird, hat zu ernsthaften Problemen geführt: Der Schutzwert des Emblems wird gemindert; es gibt Schwierigkeiten, eines der beiden Embleme in Regionen durchzusetzen, in denen die Bevölkerung unterschiedlichen und vielfältigen religiösen Überzeugungen angehört; es besteht die Gefahr, dass sich neue Embleme und Symbole ausbreiten; es besteht die Gefahr, dass die Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung mit den beiden großen Religionen, der katholischen und der islamischen, identifiziert wird.

Studien zeigen, dass die Symbole des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds zu den bekanntesten Symbolen der Welt gehören. Sie sind ein einzigartiges und universelles Kommunikationsmittel; ohne Worte, aber so deutlich wie möglich, vermitteln sie den Menschen, dass die Männer und Frauen der Bewegung da sind, im Einsatz, um zu helfen. Selbst diejenigen, die weder lesen noch schreiben können, können die Symbole leicht erkennen und ihre Möglichkeit, Hilfe und Schutz zu finden, mit ihnen in Verbindung bringen. Die Erhöhung der Sichtbarkeit durch eine deutliche und angemessene Verwendung des Rotkreuz-Symbols ist ein Schritt, um die Organisation und die Dienste des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds in den Augen möglichst vieler Menschen zu identifizieren.

Rotes Kreuz, Roter Halbmond und Roter Kristall (credit: Wikipedia)

Als Reaktion auf die Weigerung einiger Nationen, das Rote Kreuz oder den Roten Halbmond als Embleme zu akzeptieren, wurde vorgeschlagen, ein neues Emblem zu schaffen, das für alle Nationen unabhängig von ihrer Kultur oder Religion akzeptabel wäre. Die Rotkreuz-Bewegung hat daher ein neues Symbol, den roten Kristall, entwickelt, in den lokale Symbole oder auch gar kein Symbol eingefügt werden können. Der Rote Kristall ist seit dem 8. Dezember 2005 das offizielle Symbol des Internationalen Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds. Auch Israel hat den Roten Kristall im Juni 2006 übernommen, wobei es auf die Verwendung des Davidsterns verzichtete, diesen aber für den internen Gebrauch beibehielt und das neue Symbol bei Auslandseinsätzen verwendete.

Die Ambivalenz des Tragens des Roten Kreuzes

Trotz einer mehr als 150-jährigen Geschichte sind die schützenden und unverwechselbaren Embleme des Roten Kreuzes leider immer noch nicht in der Lage, das Leben von Ärzten, medizinischem Personal und Verletzten zu schützen.

In einem 2024 in Medicine, Conflict and Survival veröffentlichten Artikel untersuchen die Forscherinnen Kristina Griffin und Therese Taylor die persönlichen Erfahrungen von Sanitätern der australischen Armee, die während des Ersten Weltkriegs (1914-1918) und des Kriegs in Afghanistan (2001-2021) das Abzeichen des Roten Kreuzes trugen. Obwohl das Emblem Neutralität signalisieren und Schutz im Rahmen der Genfer Konventionen gewährleisten soll, berichten viele Sanitäter, dass sie sich beim Tragen des Emblems verletzlicher fühlten.

Anhand von Briefen, Tagebüchern und Interviews zeigen die Autoren, dass das Symbol der Militärsanitäter – damals wie heute – oft eher eine Belastung als einen Schutz darstellt. Im Ersten Weltkrieg wurde den Trägern von Krankentragen manchmal befohlen, das Symbol abzunehmen, um nicht angegriffen zu werden. In Afghanistan beschrieben Sanitäter, dass sie das Symbol absichtlich vermieden, weil sie befürchteten, von feindlichen Kräften wie den Taliban als wichtige Ressource identifiziert und angegriffen zu werden.

Darüber hinaus zog das Emblem des Roten Kreuzes Zivilisten an, die medizinische Versorgung suchten, was zusätzlichen moralischen und operativen Druck auf die Sanitäter ausübte, die in aktiven Kampfgebieten nicht in der Lage waren, diesen Bedarf zu decken. Dies führte zu einer weiteren emotionalen Belastung, insbesondere wenn humanitäre Erwartungen mit militärischen Prioritäten kollidierten.

Das vermeintlich schützende Rote Kreuz kann in der heutigen asymmetrischen Kriegsführung paradoxerweise selbst zur Gefahrenquelle werden. Diese Umkehrung seiner Schutzfunktion verstärkt die ohnehin schon komplexen moralischen Dilemmata für militärisches Sanitätspersonal, das ständig zwischen heilendem Auftrag und soldatischen Pflichten navigieren muss. So erodiert die traditionelle Schutzgarantie des Emblems, während die Doppelrolle der Sanitäter zunehmend unter Spannung gerät.

