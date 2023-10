Feuer gegen Feuer: Wie Malaria die Syphilis heilte

In der Medizin wurden schon immer unkonventionelle Methoden zur Heilung von Krankheiten angewendet. So auch bei der Syphilis. 1917 infizierte Julius Wagner-Jauregg Patienten absichtlich mit Malaria, um sie von der sogenannten "Amor-Krankheit" zu heilen.

Eine Krankheit, viele Namen: Syphilis

übersetzt aus dem Französischen

Seit der Entdeckung des Penicillins durch Sir Alexander Fleming im Jahr 1928 ist eine berühmte Geschlechtskrankheit, wenn nicht ausgerottet, so doch zumindest mit hervorragenden Ergebnissen behandelt worden: die Syphilis. Das ist eine gute Nachricht, vor allem, wenn man bedenkt, welche Behandlungen vor Flemings Zeit für diejenigen durchgeführt wurden, die das Pech hatten, sich mit der "Amor-Krankheit" anzustecken.

Zur langen Liste der universellen menschlichen Eigenschaften gehört es, jemand anderem die Schuld zu geben, wenn etwas schief läuft. Und wenn es eine Krankheit gibt, auf die dies besonders zutrifft, dann ist es die Syphilis. Die Namen, die ihr im Laufe der Jahrhunderte überall auf der Welt gegeben wurden, spiegeln den Wunsch wider, deutlich zu machen, dass immer noch jemand anders schuld ist. Die französischen Soldaten Karls VIII. waren schnell dabei, sie als "mal de Naples" oder "mal Italien", also italienische Krankheit, zu bezeichnen, als sie Ende des 15. Jahrhunderts, zur Zeit der Italienischen Kriege, aus Kampanien zurückkehrten. Entsprechend sprachen die Italiener vom "mal francese".

Für die Vereinigten Provinzen (die sich von den Spanischen Niederlanden emanzipieren wollten) war es dasselbe: Die "Geschlechtskrankheit" konnte nur spanisch sein, so wie sie für die Russen offensichtlich polnisch war.1 Man ahnt hier eine echte kleine Geopolitik der Ansteckung, zwischen möglichen Ansteckungswegen und Vorurteilen gegenüber dem "Ausländer": ewig schuldig und unweigerlich krank.

Quecksilberausdünstungen

Diejenigen, die die unangenehme Überraschung erlebten, eines Morgens mit einer schlechten Nachricht am unteren Ende ihres Körpers aufzuwachen, nannten sie "große Pocke "2. Denn im ersten Stadium ist die Erkrankung zwar unangenehm, aber in ihren Beschwerden noch begrenzt. Der Star der Geschlechtskrankheiten beschränkt sich dann auf das Auftreten von infektiösen Geschwüren, die sich genau dort befinden, wo man keine sehen möchte, nämlich an den Genitalien und an den Stellen, an denen das verantwortliche Bakterium, Treponema pallidum3, in den Körper eingedrungen ist. Dazu können auch die Lippen, der Mund oder die Mandeln gehören, was ziemlich offensichtlich ist.

Richtig unangenehm wird es erst in den späteren Stadien. Unbehandelt verursacht die Syphilis Migräne und wiederkehrende Gelenkschmerzen, vor allem aber das Auftreten von Hautläsionen am ganzen Körper, einer Art kleiner, blassrosa oder stark geröteter Flecken auf den Schleimhäuten und insbesondere an den Genitalien. Es ist kein Zufall, dass einer der ersten Schritte in den Zeiten der weit verbreiteten Angst in den Bordellen darin bestand, dass die Sexarbeiterinnen selbst die Genitalien ihrer Kunden genauestens untersuchten.

In der dritten Phase, einige Jahre später, kann es zu einem Albtraum kommen: Die Krankheit befällt die Organe und das Fleisch, manchmal so sehr, dass die Patienten entstellt werden. Bei einigen bricht die Nase buchstäblich zusammen und sie sind gezwungen, Prothesen zu tragen.

Bei den Symptomen geht es nicht nur um Äußerlichkeiten. Syphilis ist eine Krankheit, die zu schwerwiegenden neurologischen Komplikationen führen kann: Hirnhautentzündung, Lähmungen, Schlaganfall, Epilepsie, Taubheit, Demenz aller Art und andere Zustände, die bei den aggressivsten Formen geradewegs zu einem tödlichen Ausgang führen: einem Tod, der sehr schmerzhaft ist.

Angesichts der beängstigenden Auswirkungen der Syphilis, die als noch schlimmer als die Lepra galt, als sie sich um 1495 in Europa ausbreitete, kämpfte die Medizin lange Zeit mit ihr. Ab Mitte des 16. Jahrhunderts und mindestens 300 Jahre lang war die wichtigste therapeutische Maßnahme die Wiederverwendung eines uralten Mittels zur Behandlung von Hautkrankheiten: Quecksilber.

Es wurde mit allen Mitteln angewendet: Pflaster, Reibungen, Ausräucherungen (oder "quecksilberhaltige Parfüms"). Es funktioniert nicht nur nicht, sondern das Mittel ist schlimmer als die Krankheit: Quecksilber verursacht, vor allem wenn es vom Patienten eingeatmet wird, Halluzinationen und Schwindel, stürzt die Patienten in beängstigende mentale Zustände und löst eine Kaskade von Nebenwirkungen wie Zahnfleischreizungen und Zahnverlust aus.

Als der österreichische Arzt Julius Wagner-Jauregg nach dem Ersten Weltkrieg beschloss, das Problem gründlich anzugehen, herrschte großer Andrang in seinem Wartezimmer.

Malaria zur Rettung

Wagner-Jauregg war ausgebildeter Psychiater und Neurologe, doch sein Hauptinteresse galt den Soldaten, die von den Kämpfen während und nach dem Konflikt von 1914-1918 schwer betroffen waren. Zu einer Zeit, als noch niemand über posttraumatischen Stress sprach, setzte Julius auf Elektroschocks. Die Praxis war in der öffentlichen Meinung nicht sehr beliebt, da sie als barbarisch angesehen wurde. Es wurde sogar behauptet, dass die von Wagner-Jauregg behandelten Soldaten lieber zurück an die Front gingen als in seiner Klinik zu bleiben.

In der Tat war die Arbeitsweise von Wagner-Jauregg, gelinde gesagt, fragwürdig. Ein Beispiel? Wagner-Jauregg war davon überzeugt, dass Selbstbefriedigung eine der Ursachen für Schizophrenie war, und beschloss, einige seiner jungen psychotischen Patienten durch Sterilisationen ohne deren Zustimmung daran zu hindern, sich selbst zu befriedigen. Diese Praktiken brachten dem Arzt einige juristische Probleme ein, die er aber - auch dank der freundlichen Unterstützung durch Sigmund Freud - unbeschadet überstand.

Wagner-Jauregg, ein Neurologe, behandelte Syphilis-Patienten im fortgeschrittenen Stadium der Krankheit: Das Gehirn war befallen und die Lähmung weit fortgeschritten. Und er machte eine merkwürdige Beobachtung. Eher zufällig stellt er fest, dass es denjenigen seiner Patienten, die hohes Fieber entwickeln, danach viel besser geht. Es dauert nicht lange, bis er eine sehr logische Schlussfolgerung zieht: Es genügt, hohes Fieber zu provozieren, um einen therapeutischen Gewinn zu erzielen.

Es blieb nur noch, das Fieber zu provozieren. Nach mehreren erfolglosen Versuchen nahm Wagner-Jauregg einen an Malaria erkrankten Patienten in seiner Klinik auf. Und die gute Nachricht ist, dass 1917 die Malaria mit Chinin geheilt werden konnte. Wagner-Jauregg kam zu dem Schluss, dass er die damals unheilbare Syphilis heilen konnte, indem er seine syphilitischen Patienten mit Malaria impfte. Sobald sich ihr körperlicher Zustand gebessert hätte, würde er die Behandlung mit Chinin fortsetzen. Seiner Ansicht nach ging es darum, das Böse mit dem Bösen zu bekämpfen, genauer gesagt mit Feuer: Diese von Julius Wagner-Jauregg erfundene "Malariatherapie" wurde auch Pyrotherapie genannt (vom griechischen pyros, Feuer).

Einverständnis? Welche Zustimmung?

Die ersten Versuche waren ziemlich überzeugend: Bei sechs der neun syphilitischen Patienten, denen Wagner-Jauregg Malaria einimpfte, verbesserte sich ihr Zustand nach sieben bis zehn Fieberschüben deutlich. Und das, obwohl sich der Arzt nie die Mühe machte, sie nach ihrer Meinung zu fragen.

Wir finden diese Praxis heute ethisch verwerflich. Aus medizinischer Sicht bestätigen die daraufhin durchgeführten Studien jedoch die Intuition von Wagner-Jauregg, dass die Malariatherapie in mindestens jedem zweiten Fall wirkt.

Diese Ergebnisse waren mehr als genug für Wagner-Jauregg, um 1927 den Nobelpreis für Medizin zu erhalten. Die Tatsache, dass 15% der auf diese Weise behandelten Patienten nicht an Syphilis, sondern an Malaria starben, schien die Nobel-Akademie nicht sonderlich zu interessieren. Dies war das Ende einer Ära: Die Vorstellung, dass verzweifelte Krankheiten verzweifelte Behandlungen rechtfertigten, wurde erst am Ende des Zweiten Weltkriegs im Zuge der Nürnberger Prozesse gegen Nazi-Mediziner wirklich in Frage gestellt.

Kurzfristig zeigte der prestigeträchtige Preis, den Wagner-Jauregg erhielt, Wirkung: Die Pyrotherapie (auch als Malariatherapie bekannt) war zwei Jahrzehnte lang weltweit verbreitet, bis das 1928 entdeckte Penicillin das eigentliche Heilmittel gegen Syphilis wurde. Erst 1974 wurden die letzten Syphilis-Patienten4 nicht mehr mit Malaria behandelt, 34 Jahre nach dem Tod von Dr. Wagner-Jauregg, dessen Ideen und beunruhigende medizinische Praktiken in seinem Heimatland Österreich immer noch für Polemik sorgen.

