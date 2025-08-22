Ig Nobel: Wenn medizinische Forschung brillant verrückt wird

Von Verletzungen durch Schwertschlucken bis hin zu Achterbahnen, die Nierensteine zertrümmern – die Ig Nobelpreise in der Medizin feiern die Wissenschaft, die uns zum Schmunzeln und dann zum Staunen bringt.

Erst lachen, dann nachdenken

Jedes Jahr werden Wissenschaftler unter den ehrwürdigen Gewölbedecken des Sanders Theatre in Harvard mit Applaus, Papierfliegern und einer Form der Anerkennung überschüttet, die man nur mit einem Augenzwinkern im Lebenslauf erwähnen kann. Die Ig-Nobelpreise, die 1991 von den Annals of Improbable Research ins Leben gerufen wurden, zeichnen Entdeckungen aus, die „die Menschen zuerst zum bringen und dann zum Nachdenken anregen“.

Die Kategorie Medizin ist ein Dauerbrenner beim Publikum. Hier erforschen Wissenschaftler Fragestellungen, die kein Ethikkomitee je hätte vorhersehen können, mit Methoden, die mitunter bizarr anmuten, dass sie einer eigenen Comedy-Show würdig wären - doch die Ergebnisse können oft überraschend ernsthafte Erkenntnisse aufzeigen.

Bis heute wurden 34 Ig-Nobelpreise in der Medizin verliehen. Einige der neuesten medizinischen Forschungsergebnisse finden Sie nachfolgend (doch wenn Sie Zeit finden - ein Blick auf die älteren Preisträger lohnt sich – sie bieten reichlich Anlass zum Schmunzeln).

2007 – Eine Klinge in den Hals

Im Jahr 2007 tat sich Dan Meyer, ein professioneller Schwertschlucker, mit dem Radiologen Brian Witcombe zusammen, um die Risiken ihrer einzigartigen Kunstform zu enthüllen. Ihre BMJ-Studie, die auf 46 Künstlern weltweit basiert, katalogisierte , innere Abschürfungen und sogar Fälle von Perforationen, wenn die Konzentration nachließ oder das Schwert beschädigt war. Die Studie, die teils Anatomieunterricht, teils Bericht über die Gesundheit am Arbeitsplatz war, bot eine klinische Perspektive auf eine jahrhundertealte Praxis und erinnerte uns daran, dass „ungewöhnlich” nicht gleichbedeutend mit „nicht studierenswert” ist.

2009 – Asymmetrisches Fingerexperiment

Der kalifornische Allergologe Donald L. Unger ging die Wissenschaft mit einer Geduld an, die die meisten randomisierten kontrollierten Studien niemals erreichen könnten. Über 60 Jahre lang knackte er täglich mit den Fingerknöcheln seiner linken Hand und vermied dabei sorgfältig die rechte. Das Ergebnis? Kein Unterschied in der Häufigkeit von zwischen den Händen. Seine n=1-Studie mag zwar keine statistische Aussagekraft haben, aber sie lieferte eine unterhaltsame, hartnäckig gründliche Antwort auf eine Frage, über die Millionen von Menschen bei Familienessen diskutiert haben.

2010 – Atemlos auf die beste Art und Weise

Die niederländischen Forscher Simon Rietveld und Ilja van Beest stießen auf eine merkwürdige Beobachtung: Die eines Patienten schienen sich nach einer Fahrt mit der Achterbahn zu verbessern. Dies führte zu einer formellen Studie, die zeigte, dass Adrenalin und veränderte Atemmuster durch „positiven Stress” die Wahrnehmung der Symptome vorübergehend verändern können. Zwar verschreibt kein Lungenfacharzt Saisonkarten für Freizeitparks, doch die Arbeit deutet auf komplexe Wechselwirkungen zwischen emotionalen Zuständen und der Gesundheit der Atemwege hin, ein Gebiet, das noch erforscht werden muss.

2015 – Die Immunologie eines Kusses

Hajime Kimata, ein japanischer Allergologe, ist seit langem fasziniert davon, wie Emotionen und Intimität das Immunsystem beeinflussen. Im Jahr 2015 berichtete sein Team, dass lang anhaltende, leidenschaftliche Küsse die allergenspezifischen IgE-Werte senkten und die Zytokinprofile bei Patienten mit atopischer Dermatitis und saisonalen Allergien veränderten. Die Ergebnisse mögen für Stirnrunzeln – und erhöhten Puls – gesorgt haben, aber sie deuten auch darauf hin, dass Stressabbau und die Steigerung des Oxytocinspiegels messbare entzündungshemmende Wirkungen haben könnten.

2018 – Big Thunder Lithotripsie

Als der Urologe David Wartinger von einem Patienten erfuhr, dass dieser nach einer Achterbahnfahrt seinen stein ausgeschieden habe, beschloss er, dieser ungewöhnlichen Behauptung wissenschaftlich auf den Grund zu gehen. Mit einem 3D-gedruckten Silikonmodell der menschlichen Niere, gefüllt mit Urin und echten Nierensteinen, fuhren Wartinger und sein Kollege Marc Mitchell Dutzende Male mit der Big Thunder Mountain Railroad in Disney World. Die Steine in den unteren Nierenkelchen des Modells wurden viel häufiger ausgeschieden, wenn das Modell auf dem Rücksitz platziert wurde – ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass klinische Inspiration mitunter fernab von Krankenhausfluren entsteht.

2024 – Das Schmerzparadoxon

Lieven Schenk und seine Kollegen stellten das Placebo-Konzept grundlegend in Frage. Sie fanden heraus, dass wirkstofffreie Behandlungen, die unangenehme Nebenwirkungen hervorrufen, von Patienten als deutlich wirksamer wahrgenommen werden als Placebos. Dieser „No-Pain-No-Gain“-Effekt unterstreicht die Macht der Erwartungshaltung: Patienten assoziieren intensivere Empfindungen, ob angenehm oder nicht, häufig mit wirksameren Interventionen. Die Arbeit könnte zukünftige Studien zur Therapietreue von Patienten und zur ethischen Dimension solcher Effekte in der Praxis beeinflussen.

30 Jahre unglaubliche wissenschaftliche Forschung

Der besondere Reiz der Ig Nobels liegt nicht allein in ihrer Exzentrik, sondern auch in ihrer Fähigkeit, wissenschaftliche Grenzen neu zu definieren. Im Laufe der Jahre hat die Kategorie Medizin einige wahrhaft unvergessliche Preisträger hervorgebracht. 1992 isolierten Forscher des Shiseido Research Center in Japan die chemischen Verbindungen, die für Fußgeruch verantwortlich sind, und kamen nach sorgfältiger Analyse zu dem Schluss, dass Menschen mit subjektiv wahrgenommenen Fußgeruch tatsächlich häufiger objektiv nachweisbare Geruchsemissionen aufweisen. 1993 dokumentierten drei Ärzte der US-Marine die akute Behandlung des in einem Reißverschluss eingeklemmten Penis, ein schmerzvoller Klassiker der Notfallmedizin. Das Jahr 2000 brachte eine der vielleicht berühmtesten Studien hervor: die ersten MRT-Aufnahmen von Paaren beim , eine bahnbrechende und etwas surreale Ansicht der menschlichen Anatomie in Aktion.

Im Jahr 2006 dokumentierten Ärzte den Einsatz der digitalen Rektalmassage zur Beendigung hartnäckigen , während japanische Forscher 2013 untersuchten, ob Opernmusik die Überlebensrate von Mäusen nach einer Herztransplantation verbessern kann. Im Jahr 2014 wurde ein Fall gewürdigt, in dem gepökeltes Schweinefleisch zur Behandlung einer schweren Nasenblutung eingesetzt wurde, und 2019 eine epidemiologische Analyse, die den Verzehr von authentischer italienischer Pizza mit einem verringerten Risiko für bestimmte Krankheiten korrelierte.

So absurd diese Forschungen auf den ersten Blick erscheinen mögen – sie spiegeln echte wissenschaftliche Neugier, methodische Kreativität und mitunter unerwartete klinische Erkenntnisse wider. Sie erinnern uns daran, dass Forschung weit mehr umfasst als Protokolle und p-Werte; sie lebt von der Bereitschaft, Fragen zu stellen, die niemand sonst zu stellen wagt. In diesem Spannungsfeld zwischen wissenschaftlichem Ernst und Albernheit offenbart die Wissenschaft oft ihr menschlichstes Gesicht.

