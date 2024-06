Denkende Köpfe, schuldige Gedanken: Die Debatte um die Guillotine

Die Guillotine sollte unnötige Qualen bei der Hinrichtung vermeiden. Dennoch war diese Erfindung der Auslöser einer langen Debatte über eine wichtige Frage: Tritt der Tod wirklich sofort ein? Heute ist sie beantwortet - oder nicht? Ein Rückblick.

Die Guillotine: Ein Fortschritt oder ein Symbol des Grauens?

Jean-Christophe Piot berichtet mit einer gewissen Strenge - und einer gewissen Freiheit im Ton - über die markantesten Seiten der Geschichte der Medizin.

Übersetzt aus dem Französischen.

700 Kilogramm Holz und Metall, gut vier Meter hoch und eine Silhouette, die sich für immer in das kollektive Gedächtnis eingeprägt hat: In der langen Liste der manchmal erfinderischen Hinrichtungsmethoden, die die Menschheitsgeschichte begleitet haben, nimmt die Guillotine einen besonderen Platz ein. Sie wurde entwickelt, um unnötige Schmerzen und Qualen bei einer Hinrichtung zu vermeiden, war jedoch der Auslöser für eine lange Debatte unter Medizinern über eine zentrale Frage: Tritt der Tod wirklich sofort ein? Ein Rückblick auf diese Frage, die heute beantwortet ist - oder auch nicht.

Ist die Guillotine ein Fortschritt für die Menschheit?

Die Dame, die vor fast 40 Jahren in den Ruhestand geschickt wurde, wurde bei ihrer Geburt tatsächlich so präsentiert. Zurück in die Vergangenheit: Vor 1789 konnte die Todesstrafe je nach Art des Verbrechens und ... der Geburt oder dem Status des Beschuldigten ganz unterschiedliche Formen annehmen. Ein Marquis wurde anders hingerichtet als ein Geier, ein Geldfälscher anders als ein Straßenräuber oder eine Giftmischerin: Serienmörderin Catherine Monvoisin, genannt La Voisin, starb bei lebendigem Leib verbrannt und Münzfälscher Louis Mandrin auf dem Rad, während der von Voltaire so heftig verteidigte Chevalier de La Barre einen weniger brutalen und schnelleren Säbelhieb erhielt. Robert-François Damiens, der einen Königsmordversuch an Ludwig XV. begangen hatte, war der letzte, der den Vorteil und das Privileg hatte, auf dem Place de Grève gevierteilt zu werden: das höchste Verbrechen, die höchste Folter - und schmutzig, wie es hieß. Kurzum: In einer Gesellschaft, die wie das Ancien Régime auf Ordnung und Privilegien basierte, kamen Kriminelle nicht gleichberechtigt in den Tod.

Die Debatte im Ancien Régime

Veränderungen kamen mit der Revolution. Die Todesstrafe galt zwar immer noch, aber mit zwei wichtigen Nuancen. Die erste war eine gewisse Standardisierung, wenn man so will: Die Vorrechte des Adels sind vorbei, das Strafgesetz und die Vollstreckung sind für alle gleich. Der zweite Grund ist, dass die Torturen ein Ende haben: Die Todesstrafe wird nicht verhängt, um Schmerzen zu verursachen, sondern um schnell und schmerzlos zu töten. Die Todesstrafe soll von nun an nur noch "der einfache Entzug des Lebens" durch Enthauptung sein, und keine brutale und gewalttätige Tortur, die das Volk durch Angst "halten" soll.

Charlotte Corday und die Frage des sofortigen Todes

Wenn das Ziel einmal feststeht, bleibt die Frage, wie man es umsetzen kann. Hier kommt ein philanthropischer Abgeordneter ins Spiel: Dr. Guillotin. Im Dezember 1789 pries der Arzt seinen Kollegen in der Konstituante die Vorzüge einer Maschine an, die von einem Chirurgen, Dr. Antoine Louis, entwickelt worden war. Mit seiner Maschine, so Guillotin zu seinen in zwei Lager geteilten Kollegen, blase ich "Ihnen im Handumdrehen den Kopf weg, und Sie haben keine Schmerzen. Die Mechanik fällt wie ein Blitz, der Kopf fliegt, das Blut spritzt, der Mensch ist nicht mehr".

Ein sofortiger Tod ohne körperliche Schmerzen, das war also das Versprechen. Ein Versprechen, das ein gewisser Pelletier an einem schönen Nachmittag im April 1792 bald einlöste, dessen Kopf als erster "Nutznießer" des neuen Strafgesetzbuches galt, dessen berühmter erster Artikel besagt, dass "jedem zum Tode Verurteilten der Kopf abgeschlagen wird". Die Hinrichtung verlief reibungslos und auch wenn sie einige Neugierige, die von der Schnelligkeit der Sache verunsichert waren, ein wenig enttäuschte, konnte die Revolution stolz darauf sein, "das sanfteste aller tödlichen Mittel" erfunden zu haben.

Die medizinische Debatte im 19. Jahrhundert

Die Frage, ob die Verurteilten sofort und ohne Schmerzen sterben sollten, beschäftigte die Justiz und wurde zu einer Polemik unter Ärzten.

Experimente und Forschung: Kann ein enthaupteter Kopf noch fühlen?

Die Premiere von Corday. Am 17. Juli 1794 wurde Charlotte Corday, die als Marat-Stecherin berühmt geworden war, mitten auf dem heutigen Place de la Concorde hingerichtet. Ein Diener, der seinem Zorn nachgab, ergriff daraufhin den Kopf der jungen Frau und hielt ihn der Menge entgegen, nachdem er sie geohrfeigt hatte. Ein Zeuge berichtet, dass "ihre Wangen mit einer Röte bedeckt wurden, die alle Blicke auf sich zog".

Die skandalöse Episode löste eine hitzige Debatte darüber aus, ob Charlotte Corday in den Sekunden nach der Hinrichtung noch bei Bewusstsein war. Warum? Weil Charlotte Corday in den Augen der Zeitgenossen vor Scham und Erniedrigung errötete - mit anderen Worten: Sie war nach dem Fall des Fallbeils noch bei Bewusstsein.

Kann eine Form von Intelligenz nach einer so brutalen Verletzung, die den Kopf im Hirnstamm vom Körper trennt, fortbestehen? Die Kontroverse begann 1795, als der berühmte deutsche Anatom Samuel Sömmerring die Enthauptung als "schreckliche Todesart" bezeichnete und argumentierte, dass "das Gefühl, die Person, das Ich" in dem vom Körper abgetrennten Kopf für einige Augenblicke am Leben bleibe.

Die Revolution hatte das Gegenteil versprochen, doch die Aussicht auf eine neue Art geistiger und psychischer Qual war ziemlich entsetzlich. Schlimmer noch: Sömmerring behauptet, dass diese Zeitspanne bis zu einer Viertelstunde betragen kann…

Der Streit hat gerade erst begonnen. Der deutsche Arzt war nicht allein: Zahlreiche Kollegen unterstützen ihn. Der eine behauptet, er habe gesehen, wie sich die Lippen eines abgetrennten Kopfes bewegten, der andere, dass ein Verurteilter einem Mann, dem das vom Fallbeil freigelegte Rückenmark berührt wurde, schreckliche Grimassen schnitt. Auch der Vater der Autorin Eugène Sue, Jean-Joseph Sue, gehörte zu den Praktikern, die davon überzeugt waren, dass "der abgeschlagene Kopf die Wahrnehmung der Hinrichtung und den Hintergedanken ihrer Qual bewahrt“.

Man kann sich das Ausmaß der Krise kaum vorstellen, die die von den Gegnern der Guillotine veröffentlichten Artikel auslösten. Die Gegner des Sömmerring-Lagers konterten sehr schnell mit dem Argument, es handele sich um einfache Reflexbewegungen, eine bloße Restkontraktilität der Muskeln. Ein anderer deutscher Anatom, Georges Wedekind, fügte hinzu, dass die Wirkung der Guillotine zwei Hauptfaktoren der Bewusstlosigkeit kumuliere: massive Blutungen und Kompression des Gehirns. Ein Pariser Arzt, Dr. Lepelletier, fügte einen dritten Parameter hinzu: das Verschwinden der Atmung.

Kurz gesagt: Die gleichzeitige Durchtrennung der Arterien, der Luftröhre und des Rückenmarks führt zu einer sofortigen und endgültigen Synkope. Wenn das Leben im Kopf des Verurteilten noch einige Zeit fortbesteht, dann ist es ein Leben ohne Erkenntnis, also ohne körperliches oder seelisches Leiden. Pierre-Jean-Georges Cabanis, ein berühmter Anatom, schloss sich dem Lager der Gegner Sömmerrings an, indem er seine Kollegen aufforderte, Sensibilität und Bewusstsein nicht zu verwechseln: "Die krampfhaften Bewegungen beweisen weder Schmerz noch Sensibilität; sie hängen nur von einem Rest an Lebensfähigkeit ab, den der Tod des Individuums, die Zerstörung des Ichs in diesen Muskeln und in ihren Nerven nicht sofort vernichtet". Er räumt jedoch ein, dass er "aus der Gewissheit der Analogie" mit Tierversuchen und nicht "aus der Gewissheit der Erfahrung" argumentiert - da die Enthauptung irreversibel ist, ist es offensichtlich unmöglich, sich eine direkte Erfahrung vorzustellen.

Debatte beendet? Nicht im Geringsten. Die Debatte von 1795, die sehr oft mit einer philosophischen und strafrechtlichen Debatte über die Abschaffung oder Beibehaltung der Todesstrafe einhergeht, spiegelt eine in der medizinischen Debatte über das gesamte 19. Jahrhundert hinweg immer wiederkehrende Kontroverse um die Unterscheidung zwischen Empfindung und Bewusstsein wider - eine existentielle Debatte, die im Übrigen keineswegs verschwunden ist und heute in anderer Form im Fall von hirntoten Patienten wieder auflebt.

Am Ende des 18. Jahrhunderts bestritt kein Arzt, dass im Kopf eines enthaupteten Menschen für einige Augenblicke noch eine Form von Leben vorhanden war. Aber was ist die Natur dessen, was in einem Kopf, der gerade eine so plötzliche und heftige Verletzung erlitten hat, noch überlebt? Schließlich: Was ist der Tod, wann kommt er und von welchem Tod sprechen wir? Der Tod des Bewusstseins, der Tod der Fähigkeit zu fühlen oder zu denken? Der biologische Tod? Das Verschwinden der Seele, ein Konzept, das von vielen Gläubigen der damaligen Zeit, einschließlich Ärzten, noch als selbstverständlich angesehen wurde? Und wenn es eine Seele gibt, befindet sie sich dann im Gehirn?

Wenn es in eine Gothic Novel umschlägt

Schmerz, Gewissen ... All dies sind Fragen, die man an der Wende zum 19. Jahrhundert für entschieden (Verzeihung) halten könnte - weit gefehlt, und sei es nur aus der Sicht der breiten Öffentlichkeit. Davon zeugt Victor Hugos berühmter, 1829 veröffentlichter Text Le dernier Jour d'un condamné (Der letzte Tag eines Verurteilten). In diesem Monolog, der die Gedanken wiedergeben soll, die einen Mann bewegen, der einige Stunden später hingerichtet werden soll, lässt Victor Hugo seine Figur sagen: "Und dann, man leidet nicht, sind sie sich dessen sicher? Wer hat es ihnen gesagt? Wird erzählt, dass jemals ein abgeschlagener Kopf sich blutig am Rand des Korbes aufgerichtet und dem Volk zugerufen hat: Das tut nicht weh! Gibt es Berichte von Toten ihrer Art, die gekommen sind, um ihnen zu danken und zu sagen: Das ist gut erfunden. Bleibt einfach dabei. Die Mechanik ist gut."

Bei den Medizinern tobt die Debatte noch immer. Die Experimente gehen bis weit in das 19. Jahrhundert hinein und sogar darüber hinaus. Im Jahr 1885 startete Dr. Jean-Vincent Laborde ein Experiment, das nach einem kleinen Doktor Frankenstein klang: Er machte sich daran, die Leiche eines Enthaupteten unmittelbar nach dem Fall des Fallbeils zu bergen, um einige kleine Experimente durchzuführen, die er im November desselben Jahres in der Revue Scientifique veröffentlichte.

Da ihm die Pariser Hinrichtungsvorschriften das Leben schwer machten, wandte er sich an die Provinz und in diesem Fall an Troyes. Der Bürgermeister der Stadt erlaubte ihm, schnell den Kopf eines Mörders namens Gagny zu holen. Sieben Minuten nach dem Fall des Fallbeils erhält Laborde den Kopf des Mannes. Ziel: Elektroden in das Gehirn einführen, um es zu stimulieren, die linke Halsschlagader perfundieren, indem sie an den Blutkreislauf eines "kräftigen Hundes" angeschlossen wird, und "angemessen erhitztes Rinderblut in die rechte Halsschlagader spritzen...".

Der Arme hatte es schwer: Das schlecht geschliffene Beil hatte das weiche Gewebe zertrümmert, und er brauchte gute zehn Minuten, um die Halsschlagadern zu lokalisieren, die sich tief in den Überresten von Gagnys Hals eingezogen hatten. Doch Laborde blieb hartnäckig und stellte zehn Minuten später fest, dass sich das Gesicht des Verstorbenen, das mit Tierblut versorgt wurde, sichtbar färbte. Die elektrischen Impulse wiederum lösten reflexartige Gesichtsreaktionen aus, darunter spektakuläre Kontraktionen der Augenlider und Augenbrauen sowie einige Kieferklapper, die das Experiment durchaus sympathisch vorstellbar machten. Laborde gelang es, diese Ergebnisse über einen Zeitraum von mehr als vierzig Minuten zu erzielen - man wünscht sich für Gagny wirklich, dass zu diesem Zeitpunkt jede Form von Bewusstsein ausgeschaltet war ...

Diese kleine Episode, die aus einem Roman von Lovecraft stammen könnte, ist jedoch nicht die letzte. 25 Jahre nach Laborde ist nun der Chefarzt des Hôtel-Dieu in Orléans, Dr. Beaurieux, an der Reihe. Mit dem Segen des Generalstaatsanwalts schloss Beaurieux mit dem verurteilten Henri Languille, der nach dem Mord an einem Schankwirt zu 165 Francs, einer silbernen Uhr, einem Paar Schuhe und vier Flaschen Wein verurteilt worden war, regelrecht einen Deal ante mortem ab.

Am 28. Juni 1905 zerschnitt Anatole Deibler höchstpersönlich Languille in zwei Teile, dessen letzte Worte auf dieser Erde darin bestanden, die Henker und die Anwesenden als "Haufen Bauern" zu bezeichnen. Le Matin schrieb in seinem Bericht vom nächsten Tag: "In diesem Augenblick stürzen wir uns alle auf den Eimer, in den der Kopf gerade gefallen ist (...) Dr. Beaurieux hat den enthaupteten Kopf in seinen Händen. "Languille!", ruft er, "Languille!" Wir stehen fassungslos da. Die Augenlider haben sich gerade gehoben. Die beiden Augen, die noch voller Leben sind, starren lange in die Augen von Dr. Beaurieux, dann fallen die Augenlider wieder zurück. "Languille!", ruft der Arzt ein zweites Mal. Wieder heben sich die Augenlider und die Augen starren wieder in die des Arztes. Sie schließen sich wieder und zum dritten Mal ruft Dr. Beaurieux: "Languille! Languille!" Aber dieses Mal bleiben die Augenlider geschlossen, endgültig."

Um ehrlich zu sein, haben die Journalisten wahrscheinlich eine Geschichte beschönigt, die dennoch einen hübschen kleinen Skandal hervorruft, und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Debatte um die Abschaffung der Todesstrafe tobt. Das ist jedenfalls die Verteidigungslinie des Staatsanwalts, nicht aber die von Dr. Beaurieux: Er bestreitet zwar, den Kopf des Verurteilten in die Hände genommen zu haben, schreibt aber Folgendes: "Ich sah dann die Augenlider, die sich langsam hoben, ohne jegliche krampfhafte Kontraktion. Ich hatte es mit sehr lebendigen Augen zu tun, die mich ansahen. Das Ganze hatte fünfundzwanzig bis dreißig Sekunden gedauert".

Dies ist das letzte Mal, dass sich ein Arzt direkt mit dieser Frage befasst hat - zumindest bei einem Menschen. Im Jahr 2016 griff ein Team des Donders Brain Institute unter der Leitung von Clementina van Rijn die Frage im Rahmen einer Studie an Ratten auf, die unter Elektroenzephalogramm geköpft wurden. Die Neurowissenschaftler beobachteten Wellen des "Bewusstseins", die nach der Enthauptung schnell, aber nicht sofort - etwa vier Sekunden - abnahmen, bevor sie nach 17 Sekunden vollständig verschwanden. Der Neurobiologe Georges Chapouthier vom CNRS hält es für sehr wahrscheinlich, dass sich das Bewusstsein nicht über diese anfänglichen vier Sekunden hinaus ausdehnt. Aber es bleibt bestehen, zumindest bei Ratten. Eine alte Debatte wird neu entfacht...