Pfizer: Vom Super Bowl zur Super Science?

Das Unternehmen Pfizer investiert nun stark in die Onkologie. Beim Super Bowl wurde ein Werbespot für diesen Bereich ausgestrahlt, der große Erwartungen weckt.

Wissenschaftlicher Fortschritt nach der Melodie von "Don't stop me now"

Pfizer nahm am vergangenen Sonntag am Super Bowl teil. Das in New York ansässige US-Pharmaunternehmen strahlte während der Veranstaltung seinen Werbespot "Here's to Science" aus, in dem es seine Arbeit zur Bekämpfung von Krebs als Teil einer Entdeckungsgeschichte darstellt, die bis in die Anfänge der Medizin zurückreicht.

Der Super Bowl ist das am meisten erwartete Sportereignis in den Vereinigten Staaten, das von Abermillionen von Zuschauern verfolgt wird und um das sich Milliarden von Dollar drehen. Es ist das Finale der NFL (National Football League), der amerikanischen Football-Liga. Das Spiel im Allegiant Stadium in Las Vegas fand 2024 vor 70.000 Zuschauern statt, die Kansas City Chiefs gewannen. Das Ereignis mit weltweiter Resonanz ist in der Lage, die Vereinigten Staaten zu stoppen.

Super-Bowl-Werbespots sind ein Spektakel im Spektakel, eine Gelegenheit für Marken und Werbefachleute, ihre Arbeit vor mehr als 100 Millionen Zuschauern zu präsentieren. In dem 60-Sekunden-Spot, der im dritten Viertel des Spiels ausgestrahlt wurde, zeigte Pfizer Gemälde, Statuen und Fotos von Persönlichkeiten wie Isaac Newton, den Firmengründern Charles Erhart und Charles Pfizer, Galileo und Albert Einstein, die zu "Don't Stop Me Now" von Queen singen. Die Koryphäen der Wissenschaft und Medizin singen eine wahre Hymne auf den Fortschritt der Medizin - nicht zu stoppen.

Die Anzeige von Pfizer zeigt nicht nur viele der führenden Männer der Wissenschaftsgeschichte, sondern auch Frauen, die wichtige Beiträge geleistet haben, die oft nicht in gleichem Maße gewürdigt wurden. Die posthume Titelseite des Time Magazine zeigt Rosalind Franklin, die eine Schlüsselrolle bei der Entdeckung der DNA-Struktur spielte, sowie Bilder der Wissenschaftlerin Mary Somerville aus dem 19. Jahrhundert.

Der Spot, der eine Szene in einer medizinischen Mädchenschule zeigt, konzentriert sich auf den Beitrag von Pfizer zur Massenproduktion von Penicillin und die Entwicklung von Impfstoffen gegen COVID-19. Katalin Karikó, die für ihre Arbeit über mRNA den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin erhalten hat, tritt gegen Ende des Spots auf. Nach einer Schritt-für-Schritt-Tour durch die Wissenschaftsgeschichte heißt es auf dem Bildschirm "on to the next battle", und es wird ein Link zur Krebs-Website von Pfizer eingeblendet. In den letzten Bildern wird ein Mädchen aus dem Krankenhaus entlassen und verlässt es unter dem Beifall des Personals, weil es die Krankheit besiegt hat.

Pfizer-Anzeige kostete (möglicherweise) über 14 Millionen Dollar

"Gesundheit ist ein Thema, das uns alle verbindet", sagte Drew Panayiotou, Global Head of Marketing, in einer Erklärung. "Der Super Bowl ist eine hervorragende Gelegenheit für Pfizer, ein Massenpublikum zu erreichen, um unseren Fortschritt, unsere Vision für die Zukunft und unser Engagement im Kampf gegen Krebs bekannt zu machen."

Pfizer gab im Jahr 2022 weltweit 2,8 Milliarden Dollar für Werbung aus, gegenüber 2 Milliarden Dollar im Jahr 2021. Laut Ad Age Datacenter entfiel der Großteil der Ausgaben des Pharmaunternehmens auf die USA.

Der Werbespot wurde von den Werbeagenturen Publicis Conseil und Le Truc/Publicis NY gestaltet. Pfizer lehnte es ab, sich dazu zu äußern, wie viel es für den Werbespot ausgegeben hat. Das Wall Street Journal berichtete, dass die Marken rund 7 Millionen Dollar für 30 Sekunden Werbung beim diesjährigen Super Bowl gezahlt haben, was darauf schließen lässt, dass Pfizer zusätzlich zu den Kosten für die Erstellung des Videos rund 14 Millionen Dollar gezahlt haben könnte. Pfizer sagte, das Ziel sei es, "die Wissenschaft auf eine lustige, fesselnde und aufmunternde Weise zu feiern", die die Beharrlichkeit und Unerbittlichkeit wissenschaftlicher Entdeckungen einfängt.

Der Werbespot kommt zu einer Zeit, in der das Pharmaunternehmen sein 175-jähriges Bestehen feiert und versucht, der Öffentlichkeit, den Investoren und den Mitarbeitern des Unternehmens eine dynamische und optimistische Botschaft über die Zukunft von Pfizer zu vermitteln. Doch die finanziellen Aussichten von Pfizer für das Jahr 2024 sind nicht rosig. Es ist bekannt, dass Pfizer im vergangenen Jahr Hunderte von Mitarbeitern entlassen hat, und dieser Trend scheint sich auch Anfang 2024 fortzusetzen. Das Unternehmen hofft, sein Schicksal zu wenden, indem es sich stark auf die Krebsbehandlung konzentriert, die zur Haupteinnahmequelle wird, teilweise aufgrund der 43 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Seagen. Umfragen zeigen, dass die Pharmaindustrie nach wie vor der Sektor der US-Wirtschaft ist, dem am wenigsten vertraut wird.

Pfizer gegen Krebs

Bemerkenswert ist, dass in der Anzeige zwar ein Bild der mRNA und der Nobelpreisträgerin Katalin Karikò gezeigt wird, der Anti-COVID-Impfstoff aber nicht ausdrücklich erwähnt wird. Auch dies ist wahrscheinlich Absicht. Man vermutet, dass das Unternehmen seine Erwähnung vermieden hat, um keinen negativen Einfluss auf Menschen zu nehmen, die nicht an den Nutzen von Impfstoffen glauben. Indem sie sich stattdessen auf die Behandlung von Krebs konzentriert, kann die Werbung viele Menschen ansprechen und Pfizer mit etwas anderem als Viagra und Anti-COVID-Impfstoffen in Verbindung bringen.

Der Spot schließt mit der Vorstellung der neuen Website von Pfizer zum Thema Onkologie, LetsOutdoCancer.com. Das Unternehmen wendet etwa 40% seiner F&E-Investitionen für die Onkologie auf, wo es mehr als 45 Programme in der Entwicklung hat. Pfizer hat kürzlich eine Zusammenarbeit mit der American Cancer Society in Höhe von 15 Millionen Dollar angekündigt. Eines der Ziele ist es, das Bewusstsein für die Früherkennung in unterrepräsentierten Gemeinschaften zu erhöhen. Diese mehrjährige Partnerschaft wird mehr klinische Studien für diese Bevölkerungsgruppen zugänglich machen und gleichzeitig deren Gesundheitsergebnisse unterstützen. Pfizer stellt auch Ressourcen für Krebspatienten und ihre Betreuer zur Verfügung und bietet Möglichkeiten, aktiv zu bleiben, die psychische Gesundheit zu verbessern, persönliche Geschichten auszutauschen und finanzielle Unterstützung für die Behandlung zu finden.

Pfizer erklärt, dass seine Vision darin besteht, “in einer Welt zu leben, in der Menschen mit Krebs besser und länger leben".



