Wie Ärzte das Gesicht des Krieges veränderten

In den Schützengräben des Ersten Weltkrieges wurden nicht nur Leben zerstört, sondern auch Gesichter entstellt. Wie Ärzte es schafften, durch chirurgische Innovationen und künstlerische Einfühlsamkeit die Gesichtsverletzungen der Soldaten zu behandeln.

Die bewegende Geschichte der Gesichtsverletzungen im Ersten Weltkrieg

Übersetzt aus dem Französischen.

Im Sommer 1914 gingen viele französische Soldaten an die Front. In der Überzeugung, dass der Konflikt kurz sein würde. In jenem Herbst jedoch blieb die Westfront drei Jahre lang in einem Krieg der Schützengräben, der Stellungen und der Pyrrhusgewinne gefangen. Die Artillerie, die Hauptursache für Tod und Verwundung (schätzungsweise zwei Drittel der Gesamtzahl), war der wichtigste "Protagonist" in diesem Krieg. Ein "Stahlgewitter", wie Ernst Jünger es in seinem Buch nannte, brachte eine neue Dimension der Kriegsmedizin mit sich, mit Verwundungsarten und schieren Ausmaßen von Verwundungen, die es bis dahin nicht gegeben hatte. Es entstand eine grausame medizinische Herausforderung: die groß angelegte Versorgung von Soldaten mit entstelltem Gesicht.

11 bis 14 Prozent der Soldaten hatten Gesichtsverletzungen

Von den acht Millionen Soldaten, die Frankreich zwischen 1914 und 1918 mobilisierte, wurden 1,4 Millionen getötet. Doppelt so viele waren von Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades betroffen, und zwischen 11 und 14% von ihnen hatten Gesichtsverletzungen. Die Einschläge konnten direkt sein, verursacht durch Granaten, Kugeln, Splitterkugeln und Schrapnells, oder indirekt, verursacht durch Holzsplitter, die durch Explosionen aus den Brüstungen der Schützengräben gerissen wurden, oder durch Metallsplitter der eigenen Helme.

Am Abend des 11. November 1918 zählte man allein in Frankreich zwischen 10.000 und 14.000 schwer im Gesicht und am Kopf verwundete Soldaten. Nie zuvor hatte ein Konflikt solche Verletzungen an den Körpern der Kombattanten hinterlassen. Der Krimkrieg und der anschließende Bürgerkrieg, in dem zum ersten Mal Maschinengewehre zum Einsatz kamen, hatten die Auswirkungen der mechanisierten und industriellen Gewalt, die den Weltkrieg kennzeichnete, nur an der Oberfläche angekratzt.

Man hörte nur ein Pfeifen und sonst nichts

Für diese Männer im Alter zwischen 18 und 40 Jahren waren die Folgen des Konflikts an ihren Körpern in ihrer Brutalität beispiellos. Ihre Kiefer und Zähne waren weggefegt, die Wangenknochen gebrochen, Ohren, Nase und Augen abgerissen, die Gesichtsknochen eingesunken und deformiert. Auf Befragen gaben die meisten von ihnen eine vage Erinnerung an einen Pfiff oder eine Detonation an, bevor sie fast systematisch das Bewusstsein verloren. Neben dem rein körperlichen Trauma und den unerträglichen Schmerzen, die sie beim Aufwachen verspürten, waren sie sich auch ihres neuen Zustands, ihres entstellten Gesichts bewusst, was fast zwangsläufig dazu führte, dass sich ihre Freunde und sogar ihre Betreuer schockiert abwandten.

In Versailles, bei der Unterzeichnung des Vertrags, war der damalige französische Premierminister George Clémenceau angeblich so überrascht von dem Schrecken der Wunden, die er sah, dass er zu einem Soldaten sagte "Sie waren in einer schlechten Ecke, das sieht man!" ("Vous étiez dans un mauvais coin, ça se voit!"). Die spektakulären Wunden der "gebrochenen Münder" sind erschreckend. Der Ausdruck stammt von Oberst Picot, der ihn in einem Moment der Wut äußerte, als ihm der Zugang zu einem Seminar für behinderte Soldaten an der Sorbonne verweigert wurde.

Wenn diese Reaktion (die für diese Männer, die ihre Pflicht getan hatten, ebenso demütigend wie ungerecht war) heute schockierend ist, so war sie in der Nachkriegszeit nicht ungewöhnlich. Bei offiziellen Anlässen "vergessen" oder an den Rand gedrängt, mit einem Verbot, bestimmte Geschäfte, Cafés und Bordelle1 zu betreten, waren diese so eigenartigen Verwundeten allein schon durch ihre Erscheinung ein Symbol der "Roaring Twenties" in einem Frankreich, das die Freude am Leben wiederentdeckte. Aber es sind zweifellos die familiären Kreise und das soziale Umfeld, in denen diese Gesichter des Krieges den Alltag der Angehörigen der Verwundeten für immer verändern.

Berichte einer Krankenschwester

Henriette Rémi, eine Schweizer Krankenschwester, die während des Ersten Weltkriegs in einer Ambulanz für Schwerverwundete arbeitete, hinterließ mehrere unerträgliche Zeugnisse dieser Männer, die niemand mehr erkennen konnte. Und dieser Schock begann bei ihren Frauen und Kindern. Der Fall eines gewissen Lazé, einst Lehrer von Beruf, ist ein Beispiel dafür.

Lazé wurde von einer Granate in Nase und Augen getroffen und blieb blind. Er heilte jedoch nach und nach und durfte seine Familie und seinen kleinen Jungen besuchen. An der Tür rannte der kleine Junge auf seinen Vater zu - und blieb wie erstarrt stehen, bevor er sich ins Haus zurückzog und "Nicht Papa, nicht Papa!" rief.

Lazé tat es leid, beschreibt Henriette Rémi; der Junge zitterte, ebenso wie sein Vater. Seine Frau sagte zu ihm: "Du warst zu schnell, du hättest Vorsichtsmaßnahmen treffen müssen." Er nahm seinen Kopf in die Hände und stöhnte: "Idiot! Ich Idiot! Aber woher hätte ich wissen sollen, dass ich so furchtbar zu sehen bin? Jemand hätte es mir sagen müssen!" Und Henriette schloss ihre eigenen Gedanken zu dieser Episode: "Verzweiflung und Scham haben mich gepackt. Ja, er hatte Recht. Im Krankenhaus hatten wir nur den einen Wunsch, sie davon zu überzeugen, dass sie nicht so schrecklich sind, aber jetzt sieh dir das Ergebnis an".

Zurück im Krankenhaus brach der Veteran zusammen: "Einst war ich ein Mann, jetzt bin ich ein Monster, ein Objekt des Schreckens für meinen eigenen Sohn, eine Last für meine Frau, eine Schande für die Menschheit." Am selben Abend beging Lazé Selbstmord, indem er sich mit seinem Taschenmesser die Pulsadern aufschnitt.

Herausforderung für Chirurgen: Gesichter wiederherstellen

Zu der Verzweiflung der Verwundeten kommt noch die Verzweiflung der Betreuer hinzu. Das hindert sie jedoch nicht daran, sich um die Verletzten zu kümmern, deren Verletzungen nicht nur die Geografie und das Aussehen der Gesichter verändern. Noch vor den psychologischen Folgen stellen sie eine echte Herausforderung für die Chirurgen dar, wenn es darum geht, zu rekonstruieren, was rekonstruiert werden kann, um die Fähigkeit des Patienten wiederherzustellen, zu schlucken, sich auszudrücken und sogar zu atmen, wenn nicht normal, so doch zumindest leichter.

Das ist die Herausforderung einer Behandlung, die oft eine doppelte chirurgische und prothetische Behandlung erfordert. Obwohl es bis 1925, als die Parlamentarier die Kategorie der "entstellenden Verletzungen" einführten, keine spezielle Versorgung für Gesichtsverletzungen gab, wurden diese ehemaligen Soldaten sehr schnell und von Beginn des Konflikts an getrennt von den anderen Verwundeten behandelt. Dies erklärt sich zum Teil durch die Art ihrer Verwundungen und die Dauer ihrer Behandlung. Es war aber auch eine Möglichkeit für die Ärzte, diese Männer vor den Blicken der anderen zu schützen, selbst wenn dies bedeutete, eine Form der Eingeschlossenheit und des Rückzugs zu fördern. Inmitten der Isolation entwickelte sich jedoch auch ein sehr starkes Gefühl der Solidarität zwischen den Patienten.

Wie sah die Behandlung dieser Wunden aus?

Die Gesichtsverletzungen, die der Artilleriekrieg des Ersten Weltkriegs hinterließ, sind einfach gesagt ein Paradoxon. Einerseits schienen sie spektakulär und dantesk zu sein; oft ließen die Rettungskräfte und Bahrenträger wahrscheinlich Männer zurück, die andernfalls hätten gerettet werden können, da die Wunden so schwer waren, dass man davon ausging, dass die Betroffenen auf der Stelle tot waren. Die Besonderheit von Wunden im Gesicht besteht jedoch darin, dass sie in einem Bereich mit weniger dichter Gefäßversorgung und wenig Fettgewebe auftreten, was das Risiko einer Infektion oder Gangrän durch Gaswaffen verringert. Trotz des Anblicks würde die Behandlung von Wunden im Gesicht zu einer höheren Überlebenschance des Patienten führen.

Nach der Behandlung von Notfällen (d.h. Freimachen der Atemwege, Eindämmung von Blutungen, usw.) wurde die Behandlung von Wunden im Gesicht immer vielfältiger, da immer mehr Patienten in die Notfall- und Wachstationen der Krankenhäuser kamen. Zunächst wurden sie in der Region Paris in schnell überfüllten Einrichtungen wie den Krankenhäusern Val-de-Grâce oder Lariboisière aufgenommen. Dann wurden sie in neu eingerichtete Einrichtungen in ganz Frankreich geschickt: Bordeaux, Amiens oder Lyon, wo sich dank der Zusammenarbeit zwischen Stomatologen (auch bekannt als Oralmediziner), Chirurgen und ihren Kollegen von den zahnmedizinischen Fakultäten der Region Lyonnais schnell eine anerkannte Expertise für diese Art von Wunden entwickelte.

Die medizinische Antwort, die sich damals entwickelte, war in drei Hauptbereiche unterteilt: Hilfsmittel, chirurgische Transplantate und Prothesen; der erste Fortschritt war jedoch auf dem Gebiet der Anästhesie zu verzeichnen. Die klassischen Techniken mit Äther oder Äthylchlorid waren für chirurgische Eingriffe im Mund- und Gesichtsbereich nicht geeignet, da sie das Tragen einer Narkosemaske während des Eingriffs erforderten. Die Anästhesisten mussten daher neue Methoden entwickeln, angefangen bei intravenösen Zugängen.

Es waren teilweise schmerzhafte Apparaturen

Die erste Art der Behandlung, die orthopädischen Vorrichtungen, waren für die am wenigsten komplexen Verletzungen gedacht. Bei Brüchen oder Verschiebungen zogen es die Ärzte vor, die verletzten Knochen zu immobilisieren, eventuell vorhandene Wunden zu verschließen und die verbliebenen Kiefer mit Ligaturen, kieferorthopädischen Bögen oder Zahnschienen zu stützen oder zu ersetzen. Außerdem wurden Mundöffner verwendet, um die verbliebenen Muskeln zu dehnen und die Elastizität wiederherzustellen.

Einige Verletzte mussten ihr ganzes Leben lang Kauapparate benutzen, andere trugen mehrere Wochen lang den so genannten "Darcissac-Helm", der die Knochenstruktur relativ wirksam ersetzt, aber äußerst schmerzhaft und ermüdend ist. Die Verletzten hatten drei bis vier Wochen lang ständig den Mund offen, was zu einem permanenten Speichelfluss führte, was der spezialisierten Krankenhausabteilung in Val-de-Grâce den charmanten Spitznamen "sabbernde Abteilung" ("Service des Baveux") einbrachte.

Es gab noch ein weiteres Instrument, das von den Patienten sehr schnell als Folterinstrument empfunden wurde, da sie oft nicht in der Lage waren, die Behandlung zu Ende zu führen: das Beutelverfahren ("le procédé des sacs"). Sie wurde 1916 eingeführt und bestand darin, dem Patienten Holzplatten in den Mund zu legen und dann Säcke aufzuhängen, um den Mund wieder in seine normale Position zu bringen. Die Säcke konnten bis zu drei Kilo wiegen.

Von der alten zur modernen Transplantation

Die Kieferchirurgie betrifft Patienten, deren Gesicht tiefgreifend rekonstruiert werden muss, damit sie grundlegende Funktionen wie Kauen, Schlucken oder Phonation wiedererlangen können. Ob es sich nun um einen chirurgischen Eingriff im engeren Sinne oder um eine Operation in Verbindung mit Prothesen handelt, die Herausforderungen sind immens bei Zerstörungen und Verlusten von Knochen- und Muskelsubstanz, die bis dahin noch selten zu beobachten waren.

Die osteoperiostale Transplantation von Knochenteilen war bereits seit 1914 bekannt. Nach und nach angepasst und spezialisiert, bestand sie aus der Entnahme eines Fragments aus dem Schienbein, der Rippe oder dem Schulterblatt des Verletzten, um ein verformbares Transplantat herzustellen, das in der Lage war, die Wundhöhlen zu füllen, eine gewisse Knochenkontinuität wiederherzustellen und zumindest große Teile der spektakulärsten Gesichtsdeformationen zu korrigieren.

Für die weicheren Teile wurden zwei Haupttechniken angewandt, die oft kombiniert wurden, um eine ähnliche Wirkung auf das Fleisch zu erzielen. Die erste, die so genannte "italienische Verpflanzung", wurde bereits im 15. Jahrhundert von dem italienischen Arzt Tagliacozzi erwähnt, der später den Spitznamen "Chirurg der Wunder" erhielt. Sein Meisterwerk "Chirurgia nova de nasium, aurium, labiorumque defectu per insitionem cutis ex humero" brachte ihm die Exkommunikation durch die katholische Kirche ein. Die Technik besteht darin, einen Hautlappen vom Arm des Patienten zu nehmen und ihn auf die Wunde im Gesicht zu legen, um sie allmählich zu schließen. Der Aufwand ist enorm: Um die Kontinuität zu gewährleisten, die Lücke zu vaskularisieren und die Wunde schließen zu können, muss der Arm mit Hilfe einer Metallstruktur gut zwei Wochen lang dicht am Gesicht gehalten werden, und das um den Preis von Schmerzen und Unannehmlichkeiten, die man sich vorstellen kann.

Die zweite Methode, die von dem Chirurgen Léon Dufourmentel am Ende des Ersten Weltkriegs entwickelt wurde, brachte bessere Ergebnisse. Diesmal wurden Kopfhautstreifen aus dem Schädel des Patienten entnommen und auf das Gesicht, vor allem in Richtung Kinn, transplantiert. Abstoßungsreaktionen waren selten, das Risiko einer Retraktion war geringer, und der nach und nach entstehende Fleischfleck verlieh der Gesichtspartie eine scheinbar "normale" Form, wobei die verbleibenden Hohlräume manchmal mit Fettgewebe aufgefüllt wurden.

Eine Vielfalt von Prothesen

Dann kam die prothetische Behandlung. Das erste Ziel war ein funktionelles, und auch hier gibt es je nach Verletzung große Unterschiede; es geht im Wesentlichen darum, die entfernten Kiefer und Zähne zu ersetzen oder zu ergänzen. Gummi, Leichtmetall, Porzellan, frühe Kunststoffe: Die Fortschritte bei den Materialien ermöglichten es, neue Wege mit herausnehmbarem oder festsitzendem Zahnersatz (Kronen, Brücken, usw.) zu beschreiten und vor allem neue Lösungen zu schaffen, die weniger unangenehm zu tragen waren.

Auch der ästhetische Aspekt war für die Männer, die in dieser Phase erhebliche körperliche Leiden ertragen haben und sich den urteilenden Blicken anderer stellen mussten, von wesentlicher Bedeutung. In der letzten Phase der Rekonstruktion wurden falsche Augen oder falsche Nasen oft mit Accessoires wie Brillen oder Bärten kombiniert, um einen Teil der Schäden zu verdecken und das rosige oder glänzende Aussehen der geheilten und rekonstruierten Haut zu überdecken. Einige Verletzte, die sich an diesen Accessoires zu sehr störten und psychisch in der Lage waren, die Situation zu bewältigen, entschieden sich stattdessen für einfache Verbände oder nahmen ihr neues Aussehen, das nackte Gesicht, an.

Zeichnen von Gesichtern

Einige der "Broken Mouths" benutzten Masken wie die von Ana Coleman Ladd. Mit Unterstützung des Roten Kreuzes eröffnete die amerikanische Künstlerin im Dezember 1917 in Paris das "Studio für Portraitmasken". Es handelte sich um eine Maskenwerkstatt, die sie selbst entwarf und in der sie selbst zeichnete. Ana Coleman Ladd war keine Ärztin, aber sie war eine der ersten, die einen Grundsatz vertrat, der im Bereich der ästhetischen Prothesen von grundlegender Bedeutung sein sollte: die Wichtigkeit, dem früheren Aussehen so nahe wie möglich zu kommen. "Eine Maske, die dem Menschen nicht so ähnelt, wie seine Verwandten ihn kannten, wäre fast so schädlich wie die Verstümmelung selbst", erklärte sie ihren Ansatz.

Es geht nicht darum, sich zu verstecken, sondern ein Gesicht zu finden. Das bedeutete, dass sie sich für jeden Patienten Zeit nahm, mit ihm diskutierte, verstand, wie er sich fühlte und was er sich wünschte. Sie bat sie auch, Fotos von sich vor ihrer Verletzung mitzubringen - meistens das Foto in ihrem Militärheft, manchmal auch ihre Hochzeitsfotos. Dann kam die Abformung, zuerst mit dem Abdruck des entstellten Gesichts und dann die Rekonstruktion durch das Modellieren der Vorkriegsgesichter in Ton.

Die Maske wird dann durch Galvanisieren hergestellt: Das Formteil wird in ein Kupfersulfatbad getaucht, durch das ein elektrischer Strom fließt. Die erhaltene dünne Kupferplatte wiegt nur wenige Gramm. Durch das Überziehen mit Emaillefarbe versucht der Künstler, die Farbe der Haut und das Aussehen des verschwundenen Gesichts genau wiederzugeben. Die Details - Augenbrauen, Wimpern, Schnurrbart - wurden manchmal mit echten Haaren nachgebildet.

Die Initiative von Ana Coleman Lad, die von Léon Dufourmentel, dem Vorläufer der Kieferchirurgie, gefördert wurde, sollte zwei Jahre dauern. Jane Poupelet, eine französische Bildhauerin, die sich dem Atelier anschloss, sollte später bekennen, wie sehr ihre Arbeit im Atelier sie beeinflusst hat. "Nachdem ich so viel Schmerz gesehen hatte, würde ich nie wieder so arbeiten wie zuvor", sagte sie.

Hunderte von verstümmelten Menschen würden von ihrer Arbeit profitieren, auch wenn die rein ästhetische Lösung nicht perfekt war: Die Gesichter alterten, nicht die Masken oder die Prothesen. Die Kupferplatte gab den Soldaten ein festes Aussehen und verurteilte sie lebenslang zu demselben Ausdruck.

Einige der Verwundeten gaben das Tragen dieser Masken auf, die manchmal nach einigen Jahren des Tragens beschädigt wurden. Aber sie spielten eine entscheidende Rolle. In den Dankesbriefen, die Ana Coleman Ladd erreichten, schrieb ein Soldat: "Dank Ihnen werde ich ein Zuhause haben." Ein anderer vertraute ihr an: "Die Frau, die ich liebe, findet mich nicht mehr abstoßend, obwohl sie das Recht dazu hatte".





1. Ein kleiner, aber durchaus pittoresker Aspekt der Ereignisse: Einige berühmte Bordelle, wie das "One-Two-Two" im 8. Arrondissement von Paris, verfolgten eine gegenteilige Politik, indem sie bestimmte Abende in der Woche für diese Veteranen reservierten.