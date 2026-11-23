Nach zähem Ringen zwischen Bund und Ländern bis zum Schluss hat der Bundesrat am Freitag der Reform der Notfallversorgung zugestimmt. Das vom Bundestag bereits beschlossene Gesetz kann damit zum 1. Januar in Kraft treten. Umstritten bis zuletzt war die Bestimmung, dass die Landesausschüsse mit Mehrheit die Standorte der Integrierten Notfallzentren (INZ) festlegen können – im Zweifelsfall auch gegen das Votum der Länder. Ein Teil von ihnen sah darin einen unzulässigen Eingriff in ihr Recht auf Krankenhausplanung und wollte deshalb den Vermittlungsausschuss anrufen; dies hätte zu einer weiteren erheblichen Verzögerung der Reform geführt. Ein Kompromiss wurde damit gefunden, dass in einer Protokollnotiz zum Gesetz den Ländern ein Mitspracherecht bei der Bestimmung der INZ-Standorte zugestanden wurde und in Einzelfällen auch von den Erreichbarkeitsvorgaben abgewichen werden kann. In einer ersten Reaktion begrüßte der Ersatzkassenverband die Einigung; damit stelle die Bundesregierung ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis. Es dürfe nun aber nicht dazu kommen, dass in Ballungsräumen flächendeckend alle Notfallaufnahmen in INZ umgewandelt werden. Kritisch gesehen wird auch das Zugeständnis des Bundes, dass die GKV verpflichtet wird, die Vorhalte- und Investitionskosten etwa für Rettungswachen und Leitstellen zu refinanzieren und darüber Einvernehmen hergestellt werden muss; dies werde zu finanziellen Mehrbelastungen für die Kassen führen. Solche Infrastrukturinvestitionen sehen die Kassen als Länderaufgabe an.

Von ärztlicher Seite wird die Entscheidung zugunsten der Reform insgesamt positiv bewertet. Das nun beschlossene Gesetz schaffe die Voraussetzungen dafür, Notaufnahmen und Rettungsdienste zu entlasten, so die Bundesärztekammer. Die Umsetzung müsse nun konsequent darauf abzielen, Versorgungspfade für Hilfesuchende verbindlich so auszugestalten, dass Notaufnahmen und Rettungsdienste von all jenen Fällen freigehalten werden, die keiner Notfallversorgung bedürften. Auch der Marburger Bund begrüßte die Reform: Ob sie erfolgreich werde, entscheide sich daran, ob Patienten schneller und zuverlässiger die für sie notwendige Versorgung erhalten. Die Standorte für INZ müssten sich nach dem medizinischen Bedarf richten. Klinikplanung und Standortbestimmungen für INZ müssten dabei aufeinander abgestimmt werden. Daher hält der Marburger Bund ein Mitentscheidungsrecht der Länder für sinnvoll.

Krankenhäuser: Spargesetz könnte 127.000 Jobs kosten

Aufgrund der neuen Vergütungsregelungen des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes rechnet der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gass, mit Erlöseinbußen der Kliniken von sieben Prozent. Um dies aufzufangen, müssten rechnerisch 8,5 Prozent des Personals, das sind 127.000 Stellen oder 90.000 Vollzeitäquivalente, abgebaut werden, sagte Gass in einem Interview der „Rheinischen Post“ vom 16. November.

Gespräche mit Wirtschaftsprüfern zeigten, dass eine neue Pleitewelle bevorstehe, denn angesichts der schwierigen Kostensituation und der Erlöseinbußen seien Banken mit der Kreditvergabe zurückhaltend geworden. Von Insolvenz betroffen sein könnten auch Kliniken, die für die medizinische Versorgung unverzichtbar seien.

Auf der anderen Seite forderte Gass auf dem Deutschen Krankenhaustag – in Reaktion auf wiederholte Warnungen der KBV vor einem schrumpfenden Angebot an Facharztterminen für Kassenpatienten –, die Kliniken konsequent auch für die ambulante Versorgung zu öffnen.

USA verlieren den Status „masernfrei“ – Deutschland hat ihn nie erreicht

Angesichts einer stark wachsenden Zahl von Masernfällen – allein in diesem Jahr sind es inzwischen 5100, von denen acht tödlich verliefen – hat die WHO den USA den Status „masernfrei“ entzogen. Dies ist eine unmittelbare Folge der Gesundheitspolitik der Trump-Administration, die von Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. verantwortet wird, der ein ausgewiesener Impfskeptiker ist.

Deutschland hat dagegen den Status „masernfrei“ nicht erreicht, vor allem deshalb, weil die Impfquoten zu niedrig sind. Sie liegen je nach Altersgruppe zwischen 78 und 92 Prozent. Eine wirksame Herdenimmunität erfordert eine Impfquote von 95 Prozent. Diese soll mit der vor einigen Jahren eingeführten gesetzlichen Impfpflicht für Kinder, die das Grundschulalter erreichen, angestrebt werden. Zwar ging die Zahl der Maserninfektionen in Deutschland von rund 6000 pro Jahr Anfang der 2000er Jahre auf 234 im Jahr 2025 zurück, eine Elimination, wie sie von der WHO angestrebt wird, ist damit allerdings noch nicht erreicht.

Antibiotikaresistenzen: ECDC sieht Europa nicht auf der Zielgeraden

Das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) mahnt dringend wirksamere politische Maßnahmen zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen an. Es gebe zunehmende Evidenz, dass sich resistente Bakterien weiterverbreiten und Behandlungsoptionen in zunehmendem Ausmaß limitieren. Das ECDC stellt einen Rückstand hinter den für 2030 von der EU aufgestellten Zielen zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen fest.

Der Antibiotika-Konsum lag 2005 um 5 % unter dem von 2019; das ist noch weit entfernt vom Ziel, den Verbrauch bis 2030 um 20 % zu senken.

Der Anteil der First-Line-Antibiotika, wie sie die WHO definiert, stieg von 61,1 auf 62,5 %; angestrebt werden 65 %.

Blutstrominfektionen, die durch Methicillin-resistente S. aureus verursacht werden, sind um 19 % seit 2019 rückläufig; das ist noch im Zielbereich, wobei allerdings in den vergangenen zwei Jahren wieder ein Zuwachs beobachtet wurde.

Blutstrominfektionen, die durch Carbapenem-resistente K. pneumoniae verursacht werden, haben um 72 % zugenommen; angestrebt wird eine Reduktion um 5 %.

Blutstrominfektionen, die durch gegen Cephalosporine der dritten Generation resistente E. coli ausgelöst werden, haben um 16,4 % zugenommen; das Ziel liegt bei minus 10 %.

Eine besondere Verantwortung sieht das ECDC in der ambulanten Versorgung. In den Blick genommen werden soll dabei vor allem die wichtige Zielgruppe der Kinder, die besonders häufig mit Antibiotika behandelt werden. Die Kampagne „Care for your kids – use antibiotics wisely“ erinnere Eltern und medizinisches Personal daran, dass viele Krankheiten im Kindesalter virusbedingt sind und in diesem Fall der Gebrauch von Antibiotika nicht angezeigt ist.

„Die Gesundheitsinstitute“ bündeln Informationen unter einem Qualitätslabel

Die vier im Aufgabenbereich des Bundesgesundheitsministeriums arbeitenden Bundesinstitute – das Robert Koch-Institut (RKI), das von Karl Lauterbach 2023 geschaffene und aus der BZgA hervorgegangene Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG), das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) und das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) – schaffen unter dem Label „Die Gesundheitsinstitute“ eine neue gemeinsame Basis für wissenschaftsbasierte Gesundheitsinformationen. Sie bündeln darin ihre Expertise für den Informationsbedarf der Bevölkerung und der Fachkreise auch unter epidemiologischen, sozialen und demografischen Kriterien.

Personalie

Marlene Stube, Referatsleiterin Soziale Medien in der Öffentlichkeitsarbeit des Bundesgesundheitsministeriums, wird zum 1. Januar Direktorin des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit in Köln. Sie folgt auf dessen kommissarischen Leiter Dr. Johannes Nießen, der in den Ruhestand wechselt. Stube ist Journalistin und arbeitete beim ZDF und in der Öffentlichkeitsarbeit des Technischen Hilfswerks.

Quellen