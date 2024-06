Welche Innovationen helfen bei Seltenen Erkrankungen?

In Deutschland sind etwa vier Millionen Menschen von einer seltenen Erkrankung betroffen. Bis zu einer gesicherten Diagnose vergehen oft Jahre. Doch es stehen Innovationen in den Startlöchern, die Diagnose und Therapie erleichtern können.

Nicht nur für Patienten wichtig: Austausch und Forschungsfortschritte

Die Tagesspiegel Expertenrunde zu seltenen Erkrankungen bot Vertreterinnen und Vertretern aus Medizin, Politik, Forschung und Patientenschaft ein Forum, um über den aktuellen Status seltener Erkrankungen und deren Behandlung in Deutschland zu diskutieren. Uwe Korst, Koordinator Prävention und seltene Nierenerkrankungen beim Bundesverband Niere e.V., ist selbst von einer seltenen Erkrankung betroffen: PNH (Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie). Für ihn ist besonders der Austausch unerlässlich. Damit meint er neben Netzwerken für Betroffene und den interdisziplinären Austausch verschiedener Fach- und Allgemeinmediziner sowie Therapeuten auch die Arzt-Patient-Beziehung. Denn die Überbringung einer solchen Diagnose – bei Betroffenen dauert es oft mehrere Jahre, bis diese gesichert ist – birgt auch für erfahrene Ärzte Herausforderungen, bestätigt Dr. Svetlana Lovric, Fachärztin für Innere Medizin und Nephrologie an der MHH Hannover. "Die sprechende Medizin wird in Deutschland leider noch nicht entsprechend vergütet, gerade aber bei seltenen Erkrankungen wäre dies essentiell", merkt sie an.

Neben dem gesundheitlichen Aspekt spielt auch die sozioökonomische Krankheitslast eine Rolle für Patienten mit einer seltenen Erkrankung. Dr. Malina Müller, Head of Health Economics beim WifOR Institute, stellte ihre Studie zur sozioökonomischen Krankheitslast der PNH in Deutschland vor. Diese hatte zum Ziel, den Verlust bezahlter sowie unbezahlter Arbeit zu monetarisieren und festzuhalten. Daraus ergab sich, dass Betroffene mit PNH und generell seltenen Erkrankungen erhebliche finanzielle Einbußen aufgrund ihrer Krankheit erleben. Demnach haben Krankheiten und deren unzureichende Behandlungen Einfluss auf Individuen und die Gesellschaft. Dr. Müller folgert: "Ausgaben im Gesundheitssektor sollten als nachhaltige Investition betrachtet werden."

Weißbuch für Seltene Erkrankungen