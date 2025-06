Make America Healthy Again (MAHA)

Trumps MAHA-Initiative verspricht, chronische Krankheiten zu bekämpfen, doch Kritiker warnen, dass sie die Wissenschaft untergräbt und Pseudowissenschaften Tür und Tor öffnet.

Trumps Rede und die Einsetzung der Kommission

Am 13. Februar 2025 kündigte Präsident Trump in einer Fernsehansprache aus dem Weißen Haus mit deutlichen Worten die Einrichtung der MAHA-Kommission an: „Zu viele Kinder sind krank, und niemand will darüber sprechen, warum. Wir werden es tun“. In seiner Rede beschuldigte Trump Bundesbehörden - darunter die FDA, die CDC und die NIH -, die Ausbreitung chronischer Krankheiten bei Kindern zu ermöglichen, und sprach von einer „stillschweigenden Komplizenschaft“ mit Industrie- und Pharmainteressen. Die Betonung der Notwendigkeit von „Wahrheit und Transparenz“ leitete den ideologischen Ton ein, der dann die gesamte Initiative durchdrang. Die Ankündigung wurde einige Stunden später mit der Unterzeichnung der Executive Order 14212 formalisiert, die die MAHA-Initiative als integralen Bestandteil der Bundesstrategie zur Bewältigung der „kritischen gesundheitlichen Herausforderungen unserer Zeit“ definiert, insbesondere , , psychische Störungen und chronische Erkrankungen im Kindesalter.

Der Erlass bekräftigt das Ziel, die Integrität wissenschaftlicher Prozesse in öffentlichen Einrichtungen wiederherzustellen, indem er der offiziellen Forschung vorwirft, von unlauteren Interessen beeinflusst zu sein. Zugleich soll die Erforschung der “eigentlichen Ursachen” von Krankheiten gefördert werden, anstatt sich nur auf die pharmakologische Symptombehandlung zu konzentrieren. Zu den meistdiskutierten Maßnahmen zählen eine flexiblere Handhabung von Behandlungen und Versicherungsleistungen, die Ausweitung unkonventioneller Therapieoptionen sowie eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem Agrarsektor zur Verbesserung der Lebensmittelqualität.

„Unsere Kinder sollen wieder gesund werden: Bewertung“

In dem vom Weißen Haus im Mai 2025 veröffentlichten Dokument nennt die MAHA-Kommission vier vorrangige Aktionsbereiche. Sie beginnt mit der Kritik an ultra-verarbeiteten Lebensmitteln, denen vorgeworfen wird, für mehr als 70 Prozent der amerikanischen Kinder die Hauptkalorienquelle zu sein. So wird beispielsweise vorgeschlagen, den Kauf von zuckerhaltigen Getränken mit Lebensmittelmarken zu verbieten.

Es folgt eine Anprangerung der Belastung durch Umweltgifte wie PFAS, Glyphosat und Atrazin, die auch in Muttermilchproben gefunden wurden, mit der Forderung nach einer Überarbeitung der Sicherheitsgrenzwerte. Das Dokument bringt auch die übermäßige Nutzung elektronischer Geräte mit einer Verschlechterung der geistigen und körperlichen Gesundheit von Kindern in Verbindung. Schließlich wird die Übermedikalisierung des Kindesalters hervorgehoben und der zunehmende Einsatz von Psychopharmaka, Aufmerksamkeitsdefizitmedikamenten und Molekülen wie Semaglutid zur Gewichtskontrolle kritisiert.

Kritik aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft

Viele der Aussagen im MAHA-Bericht wurden als alarmistisch, ideologisch oder als Verzerrung der wissenschaftlichen Literatur bezeichnet. Jason Schwartz, Professor für Gesundheitspolitik in Yale, erklärte, die Annahme, dass Kinderimpfstoffe das Immunsystem überlasten, sei „wissenschaftlich unbegründet und potenziell schädlich“. Das gesamte Impfschema ist das Ergebnis jahrzehntelanger Studien, Überprüfungen und zuverlässiger Überwachungssysteme wie VAERS und VSD.

Besonders umstritten ist die selektive Verwendung von wissenschaftlichen Studien. Ein Beispiel dafür ist die Behauptung, dass „fast die gesamte Muttermilch in Amerika PFAS enthält“, was im Text ein Gesundheitsrisiko suggeriert, während die zitierte Studie darauf hinweist, dass dies kein Grund ist, vom Stillen abzuraten, dessen Vorteile weiterhin überwiegen. Die Behauptung, dass verschreibungspflichtige Medikamente die „dritthäufigste Todesursache“ in den USA sind, wurde ebenfalls widerlegt: CDC-Daten zeigen, dass die Hauptursachen nach wie vor , Neubildungen und Unfälle, einschließlich versehentlicher Vergiftungen, sind.

Schließlich wiesen mehrere Experten darauf hin, dass in dem Dokument einige der größten Bedrohungen für die Gesundheit von Kindern in den USA völlig außer Acht gelassen werden, insbesondere die Waffengewalt, die zwischen 2020 und 2022 die häufigste Todesursache bei Kindern unter 18 Jahren sein wird.

NIH, Forschung und Therapiefreiheit

Einer der meistdiskutierten Vorschläge im MAHA-Bericht betrifft die Neuorganisation der Gesundheitsforschung. Die Exekutivanordnung fordert die NIH (National Institutes of Health) auf, bevorzugt Studien zu finanzieren, die die „Grundursachen“ chronischer Krankheiten erforschen, und kritisiert Projekte, die sich nur auf die Behandlung von Symptomen konzentrieren.

Nach Ansicht der Virologin Angela Rasmussen könnte diese Rhetorik zu einer selektiven Zensur der biomedizinischen Forschung führen und ganze Bereiche wie Impfstoffe, klinische Pharmakologie oder ausschließen. Rasmussen prangerte auch den Vorschlag an, neu zu definieren, wer als „wissenschaftlicher Experte“ gelten kann, wodurch Personen ohne akademischen Hintergrund oder aus Bewegungen, die sich gegen eine evidenzbasierte Medizin aussprechen, die Tür geöffnet wird.

Besorgniserregend sind auch die wirtschaftlichen und rechtlichen Auswirkungen der Ausweitung der so genannten „therapeutischen Freiheit“. Es wird befürchtet, dass die Versicherungserstattungen für validierte Behandlungen zugunsten alternativer Ansätze, die keiner wissenschaftlichen Prüfung unterliegen, gekürzt werden könnten. In dem Bericht werden ausdrücklich Rohmilch, , Homöopathie und andere Produkte erwähnt, die derzeit von der FDA streng reguliert werden.

Internationale Perspektiven und systemische Auswirkungen

Der Ansatz des MAHA könnte sich auch auf den europäischen und internationalen Kontext auswirken. Die angekündigten Beschränkungen für Lebensmittelzusatzstoffe und Pestizide werden sich wahrscheinlich auf die Ausfuhren von landwirtschaftlichen Erzeugnissen in die USA auswirken.

Nicht weniger besorgniserregend ist der mögliche Einfluss des MAHA-Diskurses auf die öffentliche Wahrnehmung von Impfstoffen. Die Verabschiedung zweideutiger oder offen skeptischer Positionen durch hochrangige US-Bundesinstitutionen, insbesondere wenn sie von öffentlichkeitswirksamen Persönlichkeiten geäußert werden, birgt die Gefahr, dass auch außerhalb der USA impfgegnerische Bewegungen legitimiert werden und das Vertrauen in die Impfprophylaxe in Kontexten geschwächt wird, in denen sie noch fragil oder umstritten ist. In Ländern mit starker US-Medienpräsenz könnte es zu einer direkten Gegenreaktion der Medien kommen.

Hinzu kommt die von mehreren Akademikern und Forschern geäußerte Befürchtung, dass die im MAHA-Bericht vorgesehene NIH-Reform zu einer Verringerung der Möglichkeiten für transnationale wissenschaftliche Zusammenarbeit führen wird. Wenn die Auswahl der zu fördernden Projekte von ideologischen Kriterien geleitet wird (wie z.B. der vorherige Ausschluss von Studien zu Impfstoffen, Arzneimitteln oder Biotechnologie), könnten ganze Bereiche der internationalen klinischen Forschung von wichtigen Kooperationsnetzen und strategischen Mitteln abgeschnitten werden. Dies könnte den Fortschritt in Bereichen wie der Onkologie, den Infektionskrankheiten, den Neurowissenschaften und der Pharmakogenomik verlangsamen.

Auch die internationale wissenschaftliche Kommunikation könnte darunter leiden. Der MAHA-Bericht verwendet eine Sprache, in der sich wissenschaftliche Terminologie, populistische Rhetorik und Verweise auf die „Unabhängigkeit der Wissenschaft“ vermischen, um Interventionen zu rechtfertigen, die in Wirklichkeit die zentrale Bedeutung klinischer Nachweise verringern. Diese kommunikative Strategie könnte den öffentlichen Diskurs auch in europäischen Kontexten kontaminieren und einen erkenntnistheoretischen Relativismus fördern, in dem jede Meinung gleichwertig ist und jede Anpassung als verdächtig wahrgenommen wird.

Schließlich könnte die Förderung der „therapeutischen Freiheit“ in anderen Ländern zu gesetzgeberischen Druck führen, um nicht-evidenzbasierte Praktiken in die öffentliche Gesundheit einzubeziehen, mit möglichen Folgen für die Nachhaltigkeit der Gesundheitssysteme und die Qualität der Versorgung.

