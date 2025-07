Im Jahr 2020, am Ende seiner ersten Amtszeit als Präsident, musste sich Donald Trump mit der auseinandersetzen. Die Trump-Regierung ging die COVID-19-Pandemie mit Entscheidungen und Rhetorik an, die einen tiefgreifenden Einfluss auf die Wahrnehmung der Gesundheitsrisiken durch die Öffentlichkeit und auf die Glaubwürdigkeit von Ärzten und Wissenschaftlern hatten. Von Beginn der Pandemie an behauptete Trump wiederholt, dass das Virus «von selbst verschwinden» würde, und spielte dessen Schweregrad herunter, selbst als epidemiologische Daten auf eine dramatische Situation hindeuteten. Im Januar 2020, als das chinesische Gesundheitssystem bereits unter Druck stand, sagte Trump gegenüber Joe Kernen von CNBC auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos: «Es handelt sich um eine Person, die aus China einreist. Wir haben es unter Kontrolle. Es wird alles gut.» Präsident Trump spielte das Problem nicht nur herunter, sondern bestand auch darauf, SARS-CoV-2 als «chinesisches Virus» zu bezeichnen, was eher eine geopolitische als eine gesundheitsbezogene Debatte anheizte.

Es gab zahlreiche Spannungen zwischen dem Weißen Haus und Gesundheitsbehörden wie der CDC und der FDA, denen vorgeworfen wurde, die wirtschaftliche Erholung zu behindern, und die manchmal aus politischen Gründen unter Druck gesetzt wurden, ihre Kommunikation zu ändern oder zu verzögern. „Ich nehme es, Hydroxychloroquin. Ja, gerade jetzt. Vor ein paar Wochen habe ich angefangen, es zu nehmen. Weil ich denke, dass es gut ist. Ich habe viele gute Geschichten darüber gehört”, sagte Präsident Trump im Mai 2020 und warb für Hydroxychloroquin als Behandlungsmittel, obwohl es wissenschaftlich nicht validiert war. Neben den Vorfällen im Zusammenhang mit waren auch Aussagen über Desinfektionsmittel als mögliche Behandlungsmethode ohne fundierte Beweise bezeichnend.

Die Positionen von Präsident Trump trugen dazu bei, das tiefe Misstrauen eines bedeutenden Teils der amerikanischen Öffentlichkeit gegenüber Wissenschaft und Gesundheitsinstitutionen zu festigen.

Trumps Rhetorik während der COVID-19-Pandemie verlieh Bewegungen, die in Europa bereits existierten, aber eher marginal waren, Stärke und Legitimität. Hier sind einige der kritischsten Situationen:

In Deutschland organisierte die Bewegung Querdenken 711 massive Demonstrationen gegen Beschränkungen und griff dabei häufig Slogans und Verschwörungstheorien auf, die aus Pro-Trump-Kreisen in den Vereinigten Staaten stammten.

In Frankreich verbreiteten Gruppen wie Réinfo Covid die Erzählung einer „Gesundheitsdiktatur” und übersetzten und reposteten dabei häufig US-amerikanisches Material.

In Italien verbreiteten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Influencer impfkritische Theorien und Verharmlosungsnarrative. Dabei beriefen sie sich häufig auf Trumps Aussagen oder präsentierten diese als Beispiele für „unbequeme Wahrheiten".

Mehrere europäische Studien aus den Jahren 2024 und 2025 zeigen einen Zusammenhang zwischen politischer Orientierung und einer erhöhten Neigung zur Impfskepsis.

Trump zurück im Weißen Haus: Was passiert heute in den USA?

Trumps zweite Amtszeit hat die Aufmerksamkeit wieder auf mögliche Entwicklungen in der US-Gesundheitspolitik gelenkt. Obwohl sich der Kontext im Gesundheitswesen heute grundlegend von dem im Jahr 2020 unterscheidet, zeichnen sich einige Kontinuitäten mit der während der COVID-19-Pandemie verfolgten ab.

Kürzlich hat die neue Trump-Regierung die „Lab Leak“-Theorie wieder stark ins Spiel gebracht und argumentiert, dass eingehendere Untersuchungen zur Herkunft von SARS-CoV-2 erforderlich seien. Diese Position ist zwar auf wissenschaftlicher Ebene legitim, wenn sie methodisch durchgeführt wird, hat jedoch erneut einen deutlich politischen Ton angenommen, mit dem Risiko, internationale Spannungen und antichinesische Stimmungen zu schüren. Ein kürzlich erschienener Artikel in The Guardian hebt hervor, dass die Debatte über den Laborunfall mittlerweile eher zu einer Frage der Identität und Politik als zu einer rein wissenschaftlichen Debatte geworden ist.

Die neue Trump-Regierung hat erneut Kritik an der WHO geäußert. Im Jahr 2020 hatte Trump offiziell seine Absicht bekundet, die USA aus der WHO zurückzuziehen (der Austritt wurde jedoch nie vollzogen). Heute wirft Trump der WHO Ineffizienz und Komplizenschaft mit China bei der anfänglichen Bewältigung der Pandemie vor, kritisiert die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten einer der größten Geldgeber der WHO sind, und argumentiert, dass amerikanische Gelder „nicht dem Schutz amerikanischer Interessen dienen”. Er betrachtet die WHO als eine Höhle von Bürokraten, die den einzelnen Staaten ihre Souveränität im Bereich der Gesundheitspolitik nehmen wollen. Obwohl unbestätigt, kursieren Gerüchte über mögliche Kürzungen der US-Finanzmittel für internationale Organisationen wie die WHO und den Global Fund.

Die WHO ist nicht die einzige Gesundheitsbehörde, die Trump im Visier hat. Der Präsident hat seinen Wunsch bekräftigt, den sogenannten „Deep State im Bereich der öffentlichen Gesundheit” zu verkleinern. Vorwürfe gegen Behörden wie die FDA und die CDC, die laut dem Präsidenten während der Pandemie übermäßige Vorschriften und Beschränkungen auferlegt haben, schüren Vorschläge für neue Reformen zur Einschränkung ihrer Macht. Dies könnte Auswirkungen auf die Zulassungsverfahren für Medikamente und Impfstoffe haben, mit möglichen Folgen nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch für globale Pharmaunternehmen.

Die Haltung der Trump-Administration gegenüber Impfstoffen ist widersprüchlich. Während Trump 2020 die „Operation Warp Speed" initiierte – eine öffentlich-private Partnerschaft zur beschleunigten Entwicklung, Produktion und Verteilung von COVID-19-Impfstoffen –, vollzog seine Regierung später eine Kehrtwende. Die Washington Post titelte kürzlich: „Zuerst gefeiert, dann verunglimpft: Das Versprechen der mRNA ist unter Trump getrübt". Der Artikel thematisiert den Rückzug der Finanzierung für die mRNA-Forschung durch die Trump-Administration. Dies führte beispielsweise zur Streichung von Mitteln für neue mRNA-Impfstoffe, etwa gegen die Vogelgrippe H5N1.

Eine weitere paradoxe Situation? Einerseits hat Trumps Kandidat für den Posten des CDC-Direktors erklärt, dass Impfstoffe „Leben retten”, und jeglichen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Autismus bestritten. Andererseits hat US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. kürzlich den Beratenden Ausschuss für Impfpraktiken (ACIP) der CDC reformiert und bereits die erste Abstimmung zur Abkehr von etablierten Impfpraktiken erreicht: die Empfehlung gegen die Verwendung von Grippeimpfstoffen, die Thimerosal enthalten, ein quecksilberhaltiges Konservierungsmittel, das seit Jahrzehnten in Mehrfachdosenampullen verwendet wird. Diese Entscheidung betrifft nur einen kleinen Teil der im Land vertriebenen Impfstoffe (laut FDA weniger als 5 %), da Thimerosal seit 2001 bereits weitgehend aus Kinderimpfstoffen entfernt wurde. Die Entscheidung ist ein politisches Signal in Richtung von Theorien, die nicht durch etablierte wissenschaftliche Erkenntnisse gestützt werden.

Die konkreten Auswirkungen für Europa

Die europäischen Institutionen haben aus den Erfahrungen in den USA eine wichtige Lehre gezogen: In der Gesundheitskommunikation müssen Widersprüche und Töne vermieden werden, die entweder übermäßig beruhigend oder alarmierend sind. Der mit dem Titel „Lehren aus der COVID-19-Pandemie” identifiziert die Risikokommunikation als einen der wichtigsten Bereiche, in denen Verbesserungen erforderlich sind. Diese größere Vorsicht hat jedoch oft dazu geführt, dass die Kommunikation der Institutionen langsamer und bürokratischer geworden ist, was sie der Kritik wegen mangelnder Transparenz aussetzt.

Die weltweite Verbreitung gefälschter Gesundheitsnachrichten, die durch prominente Politiker wie Trump zusätzlich befeuert wurde, hat die EU zum Handeln veranlasst. Als Reaktion verschärfte sie ihre Regulierung digitaler Medien: Das 2024 in Kraft getretene Gesetz über digitale Dienste (DSA) zielt darauf ab, die Verbreitung falscher oder gefährlicher Gesundheitsinhalte auf digitalen Plattformen einzudämmen. Das Ausmaß des Problems ist beträchtlich: Aktuelle Studien (Nature, 2024) belegen, dass ein erheblicher Anteil der in Europa verbreiteten impfkritischen Inhalte aus den USA stammt oder die dort entwickelte Rhetorik widerspiegelt. Eine weitere europäische Reaktion war die Stärkung der Gesundheitsautonomie durch HERA, um eine sichere Versorgung und schnelle Reaktion auf künftige Krisen zu gewährleisten.

Mangelndes Vertrauen in die Wissenschaft kann verheerende Auswirkungen haben

Trumps Umgang mit der Gesundheitspolitik während der Pandemie hat tiefgreifende Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Politik, Wissenschaft und öffentlicher Meinung gehabt und eine Kluft geschaffen, die nie vollständig überwunden wurde. Konkrete Beweise für die Folgen dieses Misstrauens sind in der Rückkehr der Masern sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa zu sehen. In den USA meldete die CDC im Jahr 2025 über 1.500 bestätigte Fälle, eine Zahl, die seit Jahrzehnten nicht mehr erreicht wurde und die häufig in Gemeinden auftrat, in denen Verschwörungstheorien das Vertrauen sogar in routinemäßige untergraben haben. Das Phänomen gibt auch in Europa Anlass zur Sorge: Laut ECDC lag die Durchimpfungsrate für Masern-Mumps-Röteln im Jahr 2024 in mehreren Regionen, darunter Teilen Deutschlands, Frankreichs und Italiens, unter 90 %, verglichen mit den empfohlenen 95 %, um eine Herdenimmunität zu gewährleisten. Organisationen wie die WHO und das ECDC haben, ohne Trump direkt zu erwähnen, wiederholt vor der Politisierung der öffentlichen Gesundheit und den destruktiven Auswirkungen von Fehlinformationen auf das Vertrauen in Impfstoffe gewarnt.

Als Reaktion auf diese Entwicklungen stärkt Europa seine gesundheitspolitische Autonomie: durch Investitionen in die Bekämpfung von Desinformation und eine klarere, transparentere institutionelle Kommunikation. Die grundlegende Herausforderung bleibt jedoch unverändert: Gesundheitskrisen machen nicht an Grenzen halt, und gesundheitspolitische Entscheidungen einzelner Länder können weitreichende internationale Folgen haben.

Die aktuellen Masern-Ausbrüche verdeutlichen diese Problematik: Sie zeigen, wie schnell wissenschaftsskeptische Haltungen zu neuen Gesundheitsbedrohungen werden können.

Was kommt als Nächstes? Die Auswirkungen von Trumps Gesundheitspolitik reichen weit über die USA hinaus: Von der Stärkung der Impfskepsis in Europa bis zur Rückkehr der Masern zeigt sich, wie eng nationale Entscheidungen und globale Gesundheitskrisen verknüpft sind. Europa reagiert bereits mit neuen Regulierungen und dem Ausbau seiner Gesundheitsautonomie. In den kommenden Teilen unserer Reihe "US-Gesundheitspolitik" beleuchten wir weitere Aspekte dieser komplexen Zusammenhänge und analysieren, wie sich die amerikanische Gesundheitspolitik auf die internationale Zusammenarbeit auswirkt. Lese-Tipp: Teil 1 unserer US-Gesundheitspolitik-Reihe -

Quellen: