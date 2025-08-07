Teil 3: Trumps Gesundheitspolitik: Wie Amerika Europa unter Druck setzt

Veränderungen in der US-Gesundheitspolitik könnten sich auf europäische klinische Standards, das Vertrauen der Patienten und die wissenschaftliche Zusammenarbeit auswirken.

Von der „therapeutischen Freiheit” zur Aushöhlung der evidenzbasierten Medizin

Die jüngste Neuausrichtung der US-Gesundheitspolitik, insbesondere nach der Gründung der Make America Healthy Again (MAHA)-Kommission gemäß der Executive Order 14212, gibt Anlass zu erheblicher Besorgnis in den internationalen medizinischen und wissenschaftlichen Kreisen. Die Initiative präsentiert sich zwar als Strategie zur Bekämpfung chronischer Krankheiten und zur Förderung der therapeutischen Freiheit, spiegelt jedoch auch einen umfassenderen ideologischen Wandel wider, der den wissenschaftlichen Konsens zugunsten von anekdotischen Beweisen und nicht validierten Interventionen in den Hintergrund drängt. Da diese Entwicklungen in den Vereinigten Staaten an Dynamik gewinnen, sind ihre Auswirkungen zunehmend über die Landesgrenzen hinaus zu spüren, mit potenziellen Folgen für die öffentlichen Gesundheitssysteme in Europa, einschließlich Deutschland.

Eine der bemerkenswertesten Folgen der Arbeit der MAHA-Kommission ist die Aushöhlung der evidenzbasierten Medizin als Standard für klinische Entscheidungen. Der im Mai 2025 veröffentlichte Zwischenbericht der Kommission befürwortet die Integration alternativer Therapien wie , Rohmilchkonsum und Kräuterbehandlungen in die öffentlich finanzierte Gesundheitsversorgung. Diese Empfehlungen basieren weitgehend auf persönlichen Erfahrungsberichten und nicht auf klinischen Studien und zitieren Quellen, die wegen mangelnder methodischer Stringenz vielfach kritisiert wurden. Obwohl diese Ideen ihren Ursprung in einem spezifisch US-amerikanischen politischen und kulturellen Kontext haben, wirkt sich ihr Einfluss auch auf die Einstellung der Patienten in Europa aus.

In Deutschland berichten Ärzte von einer wachsenden Zahl von Patienten, die eine Kostenübernahme für nicht evidenzbasierte Behandlungen durch die gesetzliche Krankenversicherung beantragen. Daten des GKV-Spitzenverbands deuten darauf hin, dass im Jahr 2025 etwa 5 % der Versicherten Anträge auf alternative Therapien gestellt haben, fast doppelt so viele wie im Jahr 2022. Ähnliche Tendenzen wurden aus Frankreich gemeldet, wo laut einem Bericht der CNAM aus dem Jahr 2024 schätzungsweise über 6 % der Anträge auf Erstattung durch die gesetzliche Krankenversicherung komplementäre oder nicht validierte Behandlungen betrafen. In Italien und Spanien haben die nationalen Gesundheitsbehörden einen allmählichen Anstieg der öffentlichen Nachfrage nach solchen Therapien festgestellt, obwohl die formelle Erstattung weitgehend eingeschränkt ist.

Obwohl solche Behandlungen standardmäßig nicht erstattet werden, spiegelt die Hartnäckigkeit dieser Anträge eine Veränderung der Erwartungen der Patienten wider (die zunehmend den Diskurs widerspiegelt, der von US-amerikanischen Akteuren propagiert wird, die sich für „therapeutische Freiheit” einsetzen). Darüber hinaus ist in Deutschland die Debatte über die Legitimität der Homöopathie wieder aufgeflammt, wobei einige Politiker ihre Wiedereinführung in die öffentlichen Erstattungssysteme fordern.

Das Vertrauen in Impfungen ist ebenfalls beeinträchtigt

Eine 2024 in Scientific Reports veröffentlichte Studie stellte erhebliche Unterschiede bei der Akzeptanz von zwischen deutschen Landkreisen fest, wobei die Impfquoten in Gebieten mit geringerem Bildungsniveau und sozioökonomischem Status niedriger waren. Auf EU-Ebene zeigen Eurobarometer-Daten aus demselben Jahr, dass das Vertrauen in Impfstoffe stark variiert (von 85 % in Portugal bis unter 60 % in Bulgarien), was sowohl die Anfälligkeit des öffentlichen Vertrauens als auch das Potenzial für grenzüberschreitende Einflüsse durch US-amerikanische Narrative unterstreicht.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Vertrauen in Empfehlungen der öffentlichen Gesundheit nach wie vor fragil ist, insbesondere in Gemeinschaften, die bereits anfällig für Fehlinformationen sind. Die Situation wird durch die weite Verbreitung impfkritischer Narrative über US-amerikanische Social-Media-Plattformen verschärft. Diese prägen trotz der Bemühungen nationaler Institutionen, ihnen entgegenzuwirken, weiterhin die Wahrnehmung in Europa.

Wissenschaftliche Zusammenarbeit unter Druck

Über die Auswirkungen auf die klinische Praxis und das Verhalten der Patienten hinaus wirkt sich der Wandel in der US-Gesundheitspolitik auch auf die wissenschaftliche Forschung und Innovation aus. Strukturelle Veränderungen innerhalb des National Institutes of Health (NIH) und der Food and Drug Administration (FDA) haben zu Unsicherheit bei internationalen Kooperationen geführt. Anfang 2025 äußerten mehrere US-amerikanische Biotech-Unternehmen öffentlich ihre Besorgnis über Verzögerungen bei den FDA-Prüfungsverfahren, die sie auf Personalabbau und administrative Umstrukturierungen zurückführen. Laut Berichten von Reuters haben diese Verzögerungen mehrere Unternehmen dazu veranlasst, stattdessen frühere klinische Studien in Europa zu initiieren, da dort schnellere Zeitpläne und eine besser vorhersehbare regulatorische Beteiligung gegeben sind. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) bestätigte einen moderaten, aber messbaren Anstieg der Anträge auf multinationale Studien, bei denen US-Sponsoren europäische Koordinierungszentren wählen.

Gleichzeitig sanken die NIH-Zuweisungen für frühzeitige, von Forschern initiierte Forschungsprojekte in der ersten Hälfte des Jahres 2025 um schätzungsweise 1,8 Milliarden Dollar. Diese Kürzung hat Dutzende von Projekten mit europäischen Partnern beeinträchtigt, insbesondere in den Bereichen Impfstoffentwicklung und . Das Ergebnis ist eine teilweise Entkopplung der transatlantischen Forschungsbemühungen, wobei europäische Institutionen ihre Abhängigkeiten und Risiken neu bewerten müssen.

Als Reaktion darauf hat die Europäische Kommission die Initiative „Choose Europe“ ins Leben gerufen und 500 Millionen Euro bereitgestellt, um internationale Forscher anzuziehen und EU-basierte Konsortien zu stärken. Diese Initiative zielt zwar darauf ab, die wissenschaftliche Landschaft zu stabilisieren, signalisiert aber auch eine wachsende Erkenntnis, dass die Führungsrolle der USA in der medizinischen Forschung nicht mehr als selbstverständlich angesehen werden kann.

Neudefinition von Fachwissen und Umgestaltung der Arzt-Patienten-Beziehung

Die Auswirkungen reichen bis zur symbolischen Rolle von Ärzten und medizinischen Experten. Die MAHA-Kommission wertet etabliertes Fachwissen ab und stellt den wissenschaftlichen Konsens als institutionelle Voreingenommenheit dar. Dadurch entsteht ein neues Narrativ: Ärzte gelten nicht mehr als neutrale Ratgeber, sondern als Vertreter umstrittener Systeme. Diese Erzählung ist nicht auf die Vereinigten Staaten beschränkt. In Deutschland deuten vereinzelte Berichte aus klinischen Einrichtungen darauf hin, dass immer mehr Patienten Standarddiagnosen in Frage stellen oder Behandlungspläne zugunsten von Online-Informationen oder Empfehlungen von Influencern ablehnen.

Diese Veränderung in der Arzt-Patienten-Beziehung erhöht die kognitive und emotionale Belastung für Ärzte, die nicht nur jede klinische Entscheidung mit ausführlichen Erklärungen begründen müssen, sondern oft auch direkt gegen Fehlinformationen vorgehen müssen. Vor allem junge Ärzte berichten von Schwierigkeiten, diese Gespräche zu führen, insbesondere wenn sie mit starken ideologischen Positionen konfrontiert sind. Berufsverbände haben begonnen, dieses Problem durch Weiterbildungsmodule anzugehen, die sich auf die Kommunikation im Kontext umstrittener wissenschaftlicher Erkenntnisse konzentrieren.

Das Vertrauen der Öffentlichkeit in Expertenwissen ist ein Grundpfeiler einer effektiven medizinischen Versorgung. Wenn die Autorität von Ärzten systematisch untergraben wird, wird die Fähigkeit, eine konsistente, qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung zu gewährleisten, beeinträchtigt, unabhängig von der wissenschaftlichen Validität der angebotenen Behandlungen.

Regulatorischer Druck und europäische Reaktionen

Die politischen und regulatorischen Folgen der politischen Entwicklungen in den USA beginnen sich in Europa bemerkbar zu machen. Obwohl amerikanische Gesetze innerhalb der EU keine rechtliche Wirkung haben, üben sie einen normativen Einfluss aus. Verweise auf die „therapeutische Freiheit”, wie sie in MAHA-Dokumenten formuliert ist, tauchen zunehmend in Diskussionen europäischer Interessenverbände auf. In Deutschland haben parlamentarische Ausschüsse informelle Vorschläge erhalten, eine umfassendere Integration der Komplementärmedizin in die öffentlich finanzierte Gesundheitsversorgung zu prüfen, wobei das US-Modell als Vergleichsmaßstab herangezogen wird.

Parallel dazu gibt es wirtschaftliche und handelsbezogene Auswirkungen. Der Europäische Verband der pharmazeutischen Industrie und Verbände (EFPIA) warnte im April 2025, dass die drohenden US-Zölle auf Arzneimittelimporte die gemeinsame Forschung, insbesondere in den Bereichen Biologika und Impfstoffherstellung, beeinträchtigen könnten. Obwohl zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels noch keine Maßnahmen umgesetzt wurden, hat die Gefahr regulatorischer Unterschiede und Handelsbarrieren den Druck auf die bestehenden wissenschaftlichen und institutionellen Spannungen erhöht.

Der vielleicht besorgniserregendste Aspekt ist das Risiko einer regulatorischen Fragmentierung innerhalb Europas selbst. Da die einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich auf den Druck von Befürwortern der Komplementärmedizin reagieren, könnte die Kohärenz der EU-weiten Standards schwinden. Deutschland hält derzeit an einem relativ strengen Rahmen fest, der auf Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) und der Bundesgesundheitsbehörden basiert. Unterschiede in der grenzüberschreitenden Versorgung, bei und der Patientenmobilität könnten jedoch die Fähigkeit zur einheitlichen Anwendung evidenzbasierter Kriterien beeinträchtigen.

In diesem Zusammenhang ist die Verteidigung der evidenzbasierten Medizin nicht nur ein berufliches oder akademisches Anliegen, sondern eine zwingende Notwendigkeit für die öffentliche Gesundheit. Die Europäische Union muss die Grundsätze der Transparenz, methodischen Strenge und klinischen Relevanz als Grundlage der Gesundheitspolitik und -praxis bekräftigen. Dazu gehört, dem Druck zu widerstehen, nicht validierte Therapien zuzulassen, Kommunikationsstrategien zur Bekämpfung von Fehlinformationen zu verstärken und sicherzustellen, dass Finanzierungsmechanismen wissenschaftlichen Verdiensten Vorrang vor ideologischen Trends einräumen. Wenn die USA sich weiterhin aus der internationalen Zusammenarbeit und evidenzbasierten Standards zurückziehen, müssen die europäischen Institutionen bereit sein, eine prominentere Rolle zu übernehmen, nicht nur um ihre eigene Bevölkerung zu schützen, sondern auch um den globalen Rahmen zu erhalten, der eine hochwertige, wissenschaftlich fundierte Medizin unterstützt.

US-Gesundheitspolitik-Reihe Die Auswirkungen von Trumps Gesundheitspolitik reichen weit über die USA hinaus: Von der Stärkung der Impfskepsis in Europa bis zur Rückkehr der Masern zeigt sich, wie eng nationale Entscheidungen und globale Gesundheitskrisen verknüpft sind. Europa reagiert bereits mit neuen Regulierungen und dem Ausbau seiner Gesundheitsautonomie. In den kommenden Teilen unserer Reihe "US-Gesundheitspolitik" beleuchten wir weitere Aspekte dieser komplexen Zusammenhänge und analysieren, wie sich die amerikanische Gesundheitspolitik auf die internationale Zusammenarbeit auswirkt. Lese-Tipp - Teil 1 unserer US-Gesundheitspolitik-Reihe: Lese-Tipp - Teil 2 unserer US-Gesundheitspolitik-Reihe:

Quellen: