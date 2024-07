Vom Hörsaal zu Olympia: Medizinstudierende bei den Wettkämpfen in Paris

Die Olympischen Spiele stehen vor der Tür, Athletinnen und Athleten bereiten sich auf den Wettkampf vor. Einige von Ihnen sind abseits des Turniers in der Medizin tätig.

Leinen los für Marla Bergmann

Am Sonntag startet Marla Bergmann als Teil einer der jüngsten Crews der internationalen Skiff-Elite: Gemeinsam mit Hanna Wille tritt die 22-jährige Seglerin im 49er FX an. Neben Bergmanns jahrelanger Passion als Seglerin studiert die Profisportlerin Medizin in Hamburg.1

Schnell, schneller, Giulia Senn

Giulia Senn, Schweizer Meisterin über 400m, tritt dieses Jahr erstmalig bei den Olympischen Spielen an. Seit vielen Jahren ist Senn Profiläuferin. Und was, wenn sie gerade nicht sprintet? Dann ist die 23-jährige im Hörsaal zu finden. Sie studiert Humanmedizin. 2

Christopher Rühr: Hockeyprofi und bald Mediziner

Bereits zum dritten Mal vertritt Christopher Rühr, Hockeyspieler und Medizinstudent, Deutschland bei den Olympischen Spielen. Neben seinen Olympia-Antritten mit der deutschen Hockeynationalmannschaft in Tokio und Rio de Janeiro studiert er an der Universität zu Köln Medizin. Das ist alles andere als einfach – doch Ausnahmeregelungen aufgrund des Leistungssports ermöglichen ihm beide Träume.3

Nicht auf dem Spielfeld, aber dennoch dabei: PD Dr. Caspar Grim & Prof. Dr. Bernd Wolfarth

PD Dr. Caspar Grim fährt auch nach Paris. Der Chefarzt für Orthopäde und Sportmedizin im Klinikum Osnabrück ist leitender Orthopäde im Olympia-Kader.

Bereits in Tokio (2020) und in Rio de Janeiro (2016) war Grim im medizinischen Einsatz für die Athletinnen und Athleten. Auch bei den diesjährigen Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August) wurde er erneut als Leitender Orthopäde und Stellvertretender Chief Medical Officer in den Stab der Mannschaftsärzte des deutschen Olympiakaders berufen.

Auch mit von der Partie ist Prof. Dr. Bernd Wolfarth von der Berliner Charité. Wolfahrt, Facharzt für Innere Medizin und Sportmediziner, teilt sich die Leitung des Ärzteteams mit Grim.4

