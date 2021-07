Anne, Ärztin an Bord der Ocean Viking

Alles was zählte war das Überleben, als sich ihr Weg mit dem Rettungsschiff Ocean Viking kreuzte. Sobald sie an Bord kommen, werden diese verwundeten Überlebenden vom medizinischen Team versorgt.

Seenotrettung aus medizinischer Sicht

69 Meter lang, 15 Meter breit, eine norwegische Flagge. Die Ocean Viking hat im Juli 2019 die Aquarius abgelöst, um Menschen zu retten, die versuchen, das Mittelmeer von Libyen aus zu überqueren. Die von der Nichtregierungsorganisation SOS Méditerranée gecharterte Ocean Viking nimmt bei jedem Einsatz rund 30 Personen an Bord: Neun Besatzungsmitglieder, ein Such- und Rettungsteam und medizinisches Personal.

Die zweite Mission der Ocean Viking für das Jahr 2021 fand im März/April statt. 236 Menschen wurden gerettet. Einen bitteren Beigeschmack gibt es dennoch: Das Schiff kam zu spät, um etwa 130 Menschen zu retten, deren Boot in der Nacht vom 21. auf den 22. April gekentert war. Es gab keine Überlebenden. Ihr Schlauchboot war als "in Not" gemeldet worden. Die NGO wies auf die mangelnde Koordination der Rettungsmaßnahmen durch die zuständigen Behörden hin.

Anne ist eine französische Ärztin. Sie hat bereits mehrere Missionen an Bord der Aquarius und dann der Ocean Viking durchgeführt. Im März-April war Anne für das medizinische Team zuständig. Hier ist ihre Zeugenaussage, gesammelt von der Journalistin Emmanuelle Chaze, die mit an Bord war.

Aus Sicherheitsgründen wird Annes Name nicht bekannt gegeben. Die Mitglieder von SOS Méditerranée werden regelmäßig kontaktiert, und das nicht nur in den sozialen Netzwerken.

Anne, wie organisieren Sie ein medizinisches Team an Bord?

Es ist unterschiedlich. Es gibt immer mindestens einen Arzt, mindestens eine Hebamme und zwei weitere Personen, die Ärzte oder Krankenschwestern sein können. Bei dieser Rotation waren zwei Krankenschwestern dabei, ein Mann und eine Frau, die Erfahrung in der Notfallmedizin und humanitären Arbeit haben. Die Hebamme hat auch schon in diesem Bereich gearbeitet. So gibt es Kontinuität und Komplementarität, was die Teamarbeit erleichtert.

Mit welchen Arten von Traumata oder Pathologien werden Sie während dieser Einsätze konfrontiert?

Zum Zeitpunkt der Rettung ist zunächst zu prüfen, dass kein lebenswichtiger Notfall vorliegt: Personen, die ertrunken sind oder während der Fahrt ein schweres Trauma erlitten haben. Einige können alte Schusswunden haben. Andere wurden von den Schmugglern bei der Einschiffung geschlagen, weil sie sich z.B. wegen des schlechten Wetters nicht auf die Schlauchboote oder Holzboote trauten. Die Schmuggler schlugen sie, um sie zum Einsteigen zu zwingen.

Dann treiben die Überlebenden manchmal lange Zeit auf See, unter extremen Bedingungen, was zu einem "Expositionsproblem" führt. Je nach Wetterlage kann es zu schweren Fällen von Unterkühlung, Dehydrierung, Sonnenstich usw. kommen. Auf großen Holzschiffen neigt das Heizöl dazu, sich am Boden anzusammeln, und Personen, die sich am Boden des Laderaums befinden, erleiden schwere Verbrennungen.

Andere Personen werden gegeneinander gedrückt, was zu Prellungen, Knochenbrüchen und Brustkorbverletzungen führt. Schließlich gibt es viele Verdauungsprobleme. In all diesen Fällen gilt: Je länger die Drift und je schlechter die Seebedingungen, desto größer die Zahl der medizinischen Notfälle.

Gleichzeitig haben wir es mit Fällen zu tun, die keine medizinischen Notfälle sind, sondern extreme Verzweiflung. Diese Menschen waren während ihres Treibens auf See dem Tod so nah. Die Überlebenden können ihre ganze Energie verlieren, auf dem Deck zusammenbrechen, ganz paradoxe Reaktionen zeigen, zittern usw. Ihre große psychische Not kann zum Tod ihrer Angehörigen führen. Ihr großer Leidensdruck kann zu Panik führen. Später verstärken das Warten und die Ungewissheit ihre Ängste, weil wir oft Schwierigkeiten haben, ein Land zu finden, das sich bereit erklärt, sie aufzunehmen.

An Bord wird die gesamte Besatzung durch das medizinische Team in psychologischer Erster Hilfe geschult. Wir alle müssen jederzeit in der Lage sein, mit schweren emotionalen Belastungen umzugehen. Bei der Ausschiffung versuchen wir, Überlebende, deren somatischer oder psychischer Zustand uns Sorgen bereitet, an Spezialisten zu verweisen.





Das medizinische Team (Foto: Flavio Gasperini/SOS Méditerranée)

Wie werden die Überlebenden behandelt, sobald sie an Bord sind?

Zunächst einmal müssen wir die Fälle identifizieren, die zunächst nicht dringend erschienen. Zum Beispiel schauen wir nach möglichen Symptomen von COVID-19, wir finden heraus, ob es schwangere Frauen gibt und wir versuchen herauszufinden, ob die Leute Opfer von Gewalt geworden sind, in jedem Sinne des Wortes.

Dann kommen die Leute während des Einsatzes von selbst, um Probleme zu melden, die während des Einsatzes auftreten. Dies können Nachwirkungen ihrer Reise sein, wie z. B. Verletzungen oder Traumata. Wir behandeln viele Erkrankungen der Atemwege, Hautprobleme - vor allem Krätze, aber auch Allergien und Insektenstiche - und diffuse Schmerzen. Seekrankheit ist sehr häufig. Andere, ernstere Krankheiten können auf dem Boot auftreten, wie z. B. schwangerschaftsbedingte Komplikationen oder Lungenentzündung.

Sie erwähnen Schwangerschaften. Ist dies ein spezifisches Problem?

Diese Menschen sind häufig Opfer von sexueller Gewalt geworden, sei es im Herkunftsland, auf der Reise oder in Libyen. Ungewollte Schwangerschaften sind keine Seltenheit. Wir können eine normale Schwangerschaftsüberwachung anbieten, weil wir ein Ultraschallgerät und alle notwendigen Medikamente an Bord haben. Manchmal gibt es Entbindungen an Bord, bei denen ein erhöhtes Risiko für Infektionen oder Frühgeburten besteht. Beim letzten Einsatz im Januar-Februar mussten zwei Frauen in der Spätschwangerschaft mit hohem Infektionsrisiko evakuiert werden. Aus diesem Grund ist die Anwesenheit einer Hebamme im Team unerlässlich.

Bei frühen Schwangerschaften ist das Gespräch mit den Frauen entscheidend, um herauszufinden, ob die Schwangerschaft das Ergebnis einer Vergewaltigung ist, ob sie erwünscht ist oder nicht usw. Ihnen werden Schwangerschaftstests angeboten, und sie erhalten die Möglichkeit, ihre Situation mit dem Arzt zu besprechen. Es werden Schwangerschaftstests und Ultraschalluntersuchungen angeboten und wir besprechen mit ihnen, was sie als nächstes tun wollen. Je nachdem, wie weit die Schwangerschaft fortgeschritten ist, können wir ihnen, wenn sie ungewollt ist, unter adäquaten gesundheitlichen Bedingungen einen Schwangerschaftsabbruch anbieten. So wird vermieden, dass sie ihn später auf unsichere Weise vornehmen müssen.

Wie gehen Sie mit den Folgen von sexueller Gewalt um?

Die Menschen, die auf dem Boot ankommen, sind Opfer aller Arten von Missbrauch geworden, sowohl Männer als auch Frauen. Für Männer ist sexuelle Gewalt extrem tabuisiert. Sehr selten erklären sie uns, was ihnen passiert ist und in diesem Fall können wir sie begleiten. Für Frauen ist der Dialog etwas einfacher, auch wenn sie sich ebenfalls sicher fühlen müssen, um darüber zu sprechen. Sie zeigen ein Symptom wie eine Verbrennung oder Schmerzen und erst bei der Untersuchung wird der Arzt eine Aggression vermuten und die richtigen Fragen stellen.

24 Stunden nach der Rettung erklärt die Hebamme den Überlebenden - getrennt für Männer und Frauen -, dass wir wissen, dass sexuelle Gewalt oft auf dem Weg oder in Libyen vorkommt. Sie sagt ihnen, dass wir eine Menge davon gesehen haben, dass wir da sind und dass wir bereit sind zuzuhören und zu behandeln. Dadurch können sie sich oft trauen zu erzählen, was ihnen passiert ist.

Hat die Pandemie einen Einfluss auf diese Rettungseinsätze auf See?

Zum Zeitpunkt der Rettung überprüfen wir die Temperatur aller Personen, die an Bord kommen. Danach wird diese Kontrolle täglich durchgeführt und alle Überlebenden tragen eine Maske, die jeden Tag erneuert wird. Diejenigen mit Symptomen werden direkt zur Untersuchung an das medizinische Modul verwiesen. Im Falle eines positiven Tests schauen wir uns an wer in der Nähe war, um eine Kontaktsuche durchzuführen und weiter zu testen. Positive Fälle werden in Isolation gebracht.

Unser Personal ist für die Versorgung im Krankenhaus qualifiziert und wir verfügen über spezielle Ausrüstung und Medikamente für den Fall, dass Menschen an Bord infiziert werden. Wir haben jedoch kein Atemschutzgerät. Im Ernstfall müssen wir evakuieren.

Diese Pandemie verändert unsere Arbeitsweise erheblich, und das nicht nur auf medizinischer Ebene. Die gesamte Besatzung trägt zu jeder Zeit Schutzkleidung, auch bei Rettungseinsätzen. Es ist eine Belastung, weil alle unsere Bewegungen auf dem Boot und unsere Interaktionen mit den Überlebenden gestört werden.

Sie können sich nicht frei von einem Bereich zum anderen bewegen. Es gibt zwei getrennte Bereiche auf dem Boot, den Bereich für die Überlebenden und unseren Wohnbereich. Jedes Mal, wenn wir uns von einem Bereich zum anderen bewegen, gehen wir durch eine Dekontaminationszone. Darüber hinaus werden alle Kontakte mit den Überlebenden mit Barriereausrüstung durchgeführt: Ganzkörperanzüge mit integrierten Hauben, Masken und Schutzbrillen, geschlossene Schuhe. Die Beziehungen zu ihnen sind nicht mehr so spontan und natürlich wie sie es vor der Pandemie waren. Wir müssen Wege finden ihnen zu zeigen, dass wir präsent und verfügbar sind, damit sie sich verstanden und gehört fühlen. Unsere Gesten müssen sprechen.

Außerdem hat die Pandemie das Tempo der Missionen verlangsamt. Wir sind verpflichtet, vor dem Einsteigen selbst eine Quarantäne durchzuführen. Wir wollen um jeden Preis vermeiden die Krankheit an Bord zu bringen. Die gesamte Mannschaft wird zu Beginn, in der Mitte und am Ende der Quarantäne getestet.

Sobald die Mission beendet ist, müssen wir gemäß der italienischen und maritimen Gesetzgebung eine neue Quarantäne einhalten, bevor wir das Schiff verlassen können. Das bedeutet, dass sich die Intervalle zwischen den Einsätzen vergrößern, so dass Ocean Viking weniger in dem Gebiet präsent ist.

Die Pandemie ist natürlich ein großer Druck, aber wir können unsere Missionen nicht aufgeben. Wie viel Zeit können Sie einem Leben schenken, um ein Leben zu retten? Das kann man nicht messen.

(Interview geführt von Emmanuelle Chaze)





Anne (Foto: Flavio Gasperini/SOS Méditerranée)

Anne (Foto: Emmanuelle Chaze)