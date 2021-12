40 Jahre HIV & AIDS – Was ist erreicht? Wo geht es hin?

Wir blicken auf 40 Jahre HIV & AIDS zurück. Vieles ist erreicht worden. Doch welche Neuerungen erwarten uns? Dr. Stefan Esser, Vorsitzender der Deutschen AIDS Gesellschaft (DAIG), spricht anlässlich des heutigen Welt-AIDS-Tages 2021 über die HIV-Impfung und über neue Depot-Medikamente.

In diesem Jahr blicken wir auf 40 Jahre seit der Erstbeschreibung von HIV & AIDS zurück. Vieles ist seitdem erreicht worden. Die HIV-Infektion ist heute glücklicherweise in weiten Teilen der Welt eine chronische Erkrankung. Das verdanken wir vor allem den modernen antiretroviralen Therapien. Der Patient ist also fürs Erste stabilisiert, jetzt geht es um die Heilung. Welche Neuerungen erwarten uns auf dem Gebiet der HIV-Therapie aber der Prävention in den kommenden Jahren? Dr. Stefan Esser, Vorsitzender der Deutschen AIDS Gesellschaft (DAIG) spricht im Interview über die HIV-Impfung ebenso wie über die neuen Depot-Medikamente für Menschen mit HIV. Ein Beitrag der Hoffnung macht, und das nicht nur am heutigen Welt-AIDS-Tag 2021.