Ärztemangel im Gazastreifen: Die bedrückende Realität hinter der #NotATarget-Kampagne

Der Gazastreifen leidet unter einem Ärztemangel, während medizinisches Personal im Konflikt zwischen Hamas und Israel sein Leben riskiert.

übersetzt aus dem Italienischen.

Ärztesterben in Gaza

Im Gazastreifen, einem winzigen und dicht besiedelten Landstrich, gab es schon immer nur wenige Fachärzte. Angesichts des anhaltenden Konflikts zwischen der Hamas und Israel hat sich das Problem exponentiell verschärft. Die Gesundheitssituation im Gazastreifen ist kritisch geworden, mit getöteten medizinischen Fachkräften, überfüllten Krankenhäusern, einem Mangel an wichtigen medizinischen Geräten und einem Mangel an Lebensmitteln und sauberem Wasser. Ein Artikel über die #NotATarget-Kampagne wurde soeben in The Lancet (DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02404-2) veröffentlicht, in dem die Bedeutung des Schutzes des medizinischen Personals und die Notwendigkeit einer sofortigen humanitären Intervention zur Unterstützung des zusammengebrochenen Gesundheitssystems in Gaza hervorgehoben wird.

Ein letztes Mal nach Hause gehen

Dr. Medhat Sedim, einer der wenigen plastischen Chirurgen und Experte für die Behandlung von Verbrennungen in Gaza, hatte sieben Tage hintereinander im Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt gearbeitet und war mit den Schrecken des Krieges konfrontiert. Er war erschöpft und musste sich ausruhen und seine Familie sehen. Nachdem er Zeit mit seiner Familie verbracht hatte, kehrte er zur Arbeit im Krankenhaus zurück und starb bei einem israelischen Luftangriff. Diese tragische Geschichte ist nur eines von vielen dramatischen Beispielen dafür, wie medizinisches Personal in Gaza sein Leben opfert, um die Opfer des Krieges zu behandeln.

Die Gesundheitskrise in Gaza

Der Gazastreifen ist ein belagertes Land mit einer leidenden Bevölkerung, die unter ständigem Kreuzfeuer von Hamas-Raketen und israelischen Luftangriffen steht. Vor diesem Hintergrund war die Nachfrage nach medizinischem Personal, das auf die Behandlung von Explosions- und Brandverletzungen spezialisiert ist, noch nie so groß wie heute. Das Paradoxe daran ist, dass die Gesundheitsdienstleister während eines Konflikts noch größeren Risiken ausgesetzt sind.

Die Gesundheitslage im Gazastreifen ist kritisch geworden. Israel hat die Stromzufuhr unterbrochen, so dass die Krankenhäuser auf Generatoren und Solarzellen angewiesen sind. Die Versorgung mit Lebensmitteln und sauberem Wasser geht zur Neige, was das Risiko von Infektionen und übertragbaren Krankheiten erhöht. Die Krankenhäuser sind überfüllt, und die Patienten sind überall untergebracht, auch in den Gängen und auf dem Boden. Das Fehlen wichtiger medizinischer Geräte wie externer Fixateure zum Zusammenhalten gebrochener Knochen und der Mangel an Morphiumtabletten zur Schmerzbekämpfung sind zum Alltag geworden.

Der verzweifelte Bedarf an humanitärer Hilfe

Die Weltgesundheitsorganisation dokumentierte die Schäden an 26 Gesundheitseinrichtungen, darunter 17 Krankenhäusern, von denen vier im nördlichen Gazastreifen liegen und ihren Betrieb einstellen mussten. Bis zum 7. Oktober 2023 wurden durch den Beschuss des israelischen Militärs im Gazastreifen 73 Mitarbeiter des Gesundheitswesens getötet und bis zum 24. Oktober 2023 57 Gesundheitseinrichtungen angegriffen. Davon wurden 16 Mitarbeiter des Gesundheitswesens während ihres Dienstes getötet.

Obwohl diese Zahl im Vergleich zu den Schätzungen, die von über 4.000 getöteten und über 13.000 verletzten Palästinensern in den letzten zwei Wochen des Konflikts ausgehen, relativ gering ist, ist der Verlust an medizinischem Personal besonders schwerwiegend. Gesundheitspersonal ist für die Versorgung der Bevölkerung von entscheidender Bedeutung, und sein Verschwinden hinterlässt eine Lücke, die nur schwer zu füllen ist. Dieses Problem hat die palästinensischen Gesundheitsbehörden veranlasst, pensioniertes medizinisches Personal in den Dienst zurückzurufen, in der Hoffnung, die wachsende Personalkrise zu lindern.

Dr. Omar Abdel-Mannan, ein in London ansässiger Kinderneurologe, ist einer der Ärzte, die sich dafür einsetzen, die Aufmerksamkeit auf diese Notlage zu lenken. Er koordiniert eine Kampagne, die auf die Krise des Gesundheitspersonals in Gaza aufmerksam machen soll. In einem Interview sagte Dr. Abdel-Mannan: "Kein Team der Welt und kein Krankenhaus der Welt wäre in der Lage, das Ausmaß der Notsituationen zu bewältigen, mit denen sie im Gazastreifen konfrontiert sind. Diese Situation ist nicht alltäglich und erfordert eine sofortige Reaktion der internationalen Gemeinschaft.

#NotATarget

The Lancet veröffentlichte kürzlich einen Artikel über die globale #NotATarget-Kampagne, in dem Politiker und die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen werden, Zivilisten vor Militäraktionen zu schützen, insbesondere Mitarbeiter an vorderster Front wie Journalisten und medizinisches Personal.

Am 17. Oktober 2023 wurde die Welt Zeuge des Angriffs auf das Al Ahli Arab Krankenhaus (das einzige anglikanische Missionskrankenhaus in Gaza und das älteste in Palästina), der noch immer untersucht wird. Zu diesem Zeitpunkt war das Krankenhaus teilweise in Betrieb, und Patienten, medizinisches Personal und Hunderte von Binnenflüchtlingen suchten dort Zuflucht. Es war eines von 20 Krankenhäusern im Norden des Gazastreifens, die von der israelischen Armee evakuiert werden mussten. Der Angriff wurde als der blutigste Vorfall im Gazastreifen bezeichnet, seit Israel eine Bombenkampagne gegen den dicht besiedelten Gazastreifen gestartet hat. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden 471 Menschen getötet und 314 verletzt, vor allem Kinder und Frauen.

Richard Peeperkorn, der WHO-Vertreter für das Westjordanland und den Gazastreifen, kommentierte den Angriff auf das Al-Ahli-Arab-Krankenhaus mit den Worten: "Dieser Angriff ist in seinem Ausmaß beispiellos" und "wir haben fortgesetzte Angriffe auf den Gesundheitssektor in den besetzten palästinensischen Gebieten erlebt". Angesichts der anhaltenden Bombardierung des Gazastreifens und des Verlusts von Zivilisten fordern sie die internationale Gemeinschaft auf, den Krieg zu beenden, die Zivilbevölkerung (einschließlich des medizinischen Personals) zu schützen, das seit 16 Jahren bestehende Embargo gegen den Gazastreifen unverzüglich zu beenden und internationale Hilfe nach Gaza zu lassen, um das bereits zusammengebrochene Gesundheitssystem zu unterstützen.

Quelle: