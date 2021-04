Aktuelle Herpes-Zoster-Leitlinie: Impfung dringend indiziert

Erkrankungszahlen nehmen zu

Die aktuelle S2k-Leitlinie zur Diagnostik und Therapie von Herpes Zoster und der Postzoster-neuralgie (PZN) stellt deutlich heraus, dass "aufgrund der gesamten Problematik des Herpes Zoster und seiner Komplikationen die Prävention mithilfe von Impfstoffen dringend indiziert ist".1 Einzig die von der Ständigen Impfkommission (STIKO) seit Mai 2018 als Standardimpfung für alle Menschen ab 60 Jahren sowie für Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen ab 50 Jahren empfohlene Impfung mit dem adjuvantierten Totimpfstoff (Shingrix)2 kann mit einer Schutzwirkung von über 90 Prozent vor der Erkrankung schützen.

Bereits jetzt gibt es, wie die AutorInnen der S2k-Leitlinie betonen, jährlich geschätzt circa 400.000 Erkrankungsfälle, mindestens 10 Prozent müssen wegen einer Komplikation ins Krankenhaus aufgenommen werden.1 Mit über 300.000 Fällen sind die Über-50-Jährigen besonders betroffen3.Zwischen 60 und 70 Prozent der Erkrankten leiden unter kontinuierlichen Schmerzen mit Persistenz über einen Monat nach der Erkrankung, so die Leitlinie.1 Bei etwa 20 Prozent der Über-60-Jährigen persistieren bei einer PZN die neuropathischen Schmerzen länger als ein Jahr.4 Mit dem demografischen Wandel und der zunehmenden Zahl an Menschen mit alters-, krankheits- oder therapiebedingten Einschränkungen des Immunsystems ist, so vermuten die Leitlinien-AutorInnen, mit einem Anstieg der Erkrankungsfälle zu rechnen. Untersuchungen lassen annehmen, dass das Varizella-Zoster Virus (VZV), der Erreger des Herpes Zoster, auch bei Vaskulopathien, Schlaganfällen5,6 und systemischer Gefäßentzündung (Riesenzellarteriitis)7 eine Rolle spielen könnte.

Die verfügbaren Therapiestrategien können nur Schmerzen in der Akutphase lindern und die Ausbreitung und Dauer des Zosterexanthems begrenzen sowie Komplikationen (u. a. PZN) abschwächen. Dem Ausbruch der Erkrankung zuvorkommen, können sie nicht.

Impfung kann Herpes Zoster und Komplikationen verhindern

Die Impfung gegen Herpes Zoster verhindert in 9 von 10 Fällen die Reaktivierung des Varizella-Zoster-Virus im Körper und damit die Entstehung der Erkrankung und ihrer Komplikationen. Die Wirksamkeit des Impfstoffs mit über 90 Prozent ist außergewöhnlich gut für die besonders gefährdeten Altersgruppen.8,9 Das Impfschema kann flexibel mit dem COVID-Impfschema kombiniert werden: die zweite Dosis kann dabei bis zu 6 Monate nach der ersten Dosis verabreicht werden. Es werden 14 Tage Abstand vor und nach der COVID-19-Impfung von der STIKO empfohlen. Der Impfstoff ist ausreichend verfügbar und kann über Sprechstundenbedarf abgerechnet werden.

