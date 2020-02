Betriebsräte sehen Gesundheitsgefährdung durch steigende Arbeitsbelastung

Die Mehrheit der Betriebsräte ist sich einig: Die steigende Arbeitsbelastung für Beschäftigte hat Einfluss auf deren Gesundheit.

Anforderungen in Sachen Arbeitsleistung und Multitasking gestiegen

Die Mehrheit der Betriebsräte ist sich einig: Die steigende Arbeitsbelastung für Beschäftigte hat Einfluss auf deren Gesundheit. Gut drei Viertel sehen einen Zusammenhang mit gesundheitlichen Schwierigkeiten unter den Angestellten, wie die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung mitteilte. Die Arbeitsschutzexpertin Elke Ahlers hat dafür eine Umfrage unter 2.300 Arbeitnehmervertretern aus dem Jahr 2018 ausgewertet.

81 Prozent der Befragten gaben an, die Menge an Arbeit habe in den zwei Jahren zuvor in ihren Unternehmen deutlich zugenommen. Drei Viertel gaben außerdem an, dass die Anforderungen an die ArbeitnehmerInnen in Sachen Arbeitsleistung und Multitasking gestiegen seien. Knapp die Hälfte meinte, die Qualität der Arbeit sei dadurch beeinträchtigt.

Nach den Zahlen des Bundesamts für Statistik waren ArbeitnehmerInnen in Deutschland 2018 durchschnittlich 10,6 Arbeitstage krank gemeldet. Dabei waren aber nur Krankmeldungen ab drei Tagen aufwärts mitgezählt, so dass die tatsächliche Zahl der Krankheitstage höher liegt. Von 2008 bis 2016 gab es einen leichten Anstieg der Krankheitstage, danach einen leichten Rückgang. Stark zugenommen hat in den vergangenen Jahren aber die Zahl der Krankmeldungen wegen psychischer Belastungen, wie Krankenkassen übereinstimmend berichten.