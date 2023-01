Wenn der Blitz einschlägt: Tipps für die Notfallmedizin

Worauf müssen Notärzte bei Patienten mit Blitzverletzungen achten? Dr. McMickle gibt einen Leitfaden für die Notversorgung nach Blitzeinschlag.

Klinischer Fall: Blitzschlag in einem Park während eines Gewitters

Übersetzt aus dem Italienischen

Eine Gruppe von vier Personen verbringt den Nachmittag in einem Park, bis ein Gewitter losbricht. Als es zu regnen beginnt, beschließt die Gruppe, Schutz unter einem Baum zu suchen. Sie bemerken zwischenzeitliche Blitze, doch die Situation scheint sich allgemein nicht zu verschlechtern. Als sie den Park verlassen wollen, schlägt ein Blitz in den Baum ein und die Gruppe wird von einem seitlichen Stromschlag getroffen. Als die Rettungskräfte eintreffen, sind alle vier Personen atem- und bewusstlos, und ohne Puls. Eine 30-jährige Frau kann reanimiert werden, erleidet aber auf dem Weg ins Krankenhaus erneut einen Herzstillstand von ca. 10 Minuten. Nach der Rückkehr des Spontankreislaufs (ROSC) erholt sie sich wieder, doch die Wiederbelebung der anderen drei Personen bleibt erfolglos.

Hintergrund

Blitze sind weltweit keine seltene Ursache für Verletzungen und Todesfälle in der freien Natur. Jedes Jahr ereignen sich etwa 24.000 tödliche Unfälle und fast zehnmal so viele Unfälle, bei denen Menschen getroffen werden und überleben. In den Vereinigten Staaten gibt es jährlich etwa 400 Blitzverletzungen und 40 Todesfälle. Die meisten Blitzeinschläge ereignen sich von Mai bis September in den Nachmittags- oder frühen Abendstunden in Regionen in der Nähe des Golfs von Mexiko1.

Blitze haben eine beeindruckende Energiemenge (30-110 Tausend Ampere) und Spannung (10 Millionen Volt), die in einem gewaltigen Impuls innerhalb weniger Millisekunden abgegeben wird. Zum Vergleich: Ein typischer Haushaltsstrom misst 110-120 Volt und 15 Ampere, und eine typische Stromleitung kann >7.000 Volt liefern. Blitze sind weder Gleich- noch Wechselstrom, sondern ein massiver Impuls von Elektronen, die sich in eine Richtung bewegen1,2.

Die Temperatur liegt in der Regel bei etwa 8.000 °C, kann aber auch 50.000 °C erreichen und damit erhebliche thermische Verbrennungen verursachen1.

Mechanismus der Entladung1,2

Direkter Einschlag (5 %): Der Blitz schlägt direkt in einen Gegenstand ein, was in den meisten Fällen tödlich ist

Kontaktverletzung (15 %): Der Blitz schlägt in einen Gegenstand ein, den das Opfer in der Hand hält oder berührt, wobei ein direkter Stromfluss entsteht

Seitlicher Blitzschlag (30 %): Der Blitz schlägt in einen Gegenstand (z. B. einen Baum, einen Pfahl, ein Gebäude) ein, und der Strom "springt" auf das Opfer über

Erdstrom (50%): Der Strom fließt durch den Boden und erreicht das Opfer, dessen Körper einen geringeren Widerstand als der Boden aufweist

Stumpfes Trauma: sekundär durch die vom Blitz erzeugte Kraftwelle

Elektrischer Strom: Blitz, der zum Himmel aufsteigt und eine Ladung entlädt, die über das Opfer hinweggeht; nicht so stark wie ein Blitz aus dem Himmel

Pathophysiologie

Verletzungen entstehen durch eine Vielzahl von Mechanismen und können alle Organe betreffen

Wirkung des elektrischen Stroms auf das Gewebe: folgt dem Weg des geringsten Widerstands (Nerven → Blut → Muskeln → Haut → Fett → Knochen)

Mechanisches Trauma: Trümmerteile, Stürze, Stöße

Umwandlung von elektrischer Energie in Wärmeenergie, was zu Verbrennungen führt

Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System

Der Herz-Lungen-Stillstand ist die häufigste Todesursache und tritt am häufigsten bei direkten Treffern auf

Ein zweiter Herzstillstand durch anhaltende Lähmung des medullären Atemzentrums und anhaltenden Atemstillstand kann auftreten, wenn die Atemunterstützung nicht rechtzeitig eingeleitet wird

Ventrikuläre Dysrhythmie, Asystolie, QT-Verlängerung (Asystolie ist häufiger als ventrikuläre Dysrhythmie)

Auswirkungen auf das pulmonale System

Apnoe kann auch nach ROSC fortbestehen, daher ist eine frühzeitige und kontinuierliche Beatmung wichtig, um einen sekundären Herzstillstand durch Hypoventilation zu verhindern.

Auswirkungen auf die Haut

90 % der Opfer erleiden oberflächliche Hautverbrennungen

Lichtenberg-Figuren (pathognomonisches Farn- oder Federmuster auf der Haut, siehe unten), die auf einen "Elektronenregen" auf der Haut zurückzuführen sind, der zu einem Überfluss an roten Blutkörperchen führt, klingen in der Regel innerhalb von <24 Stunden ab

Blitzverbrennungen, punktuelle Verbrennungen, Verbrennungen der gesamten Dicke (<5%), Kontaktverbrennungen

Neurologische Auswirkungen

Intrakranielle Blutungen in den Basalganglien und im Hirnstamm

Keraunoparalyse - betäubte oder vorübergehende Tetraplegie (untere Gliedmaßen > obere Gliedmaßen) als Folge einer Überstimulation des autonomen Nervensystems. Klingt in der Regel innerhalb weniger Stunden ohne Behandlung ab, kann aber bis zu 24 Stunden dauern

Starre, erweiterte Pupillen können vorhanden sein, ohne dass eine irreversible Hirnschädigung vorliegt ( nicht zur Prognose oder Todesfeststellung geeignet)

Andere Wirkungen

Katarakte (können Wochen bis Jahre nach der Verletzung auftreten)

Sehnervenentzündung

Glaskörperblutung, Verletzung der Netzhaut und des Sehnervs

Perforierte Trommelfelle (bei 50-80 % der Opfer vorhanden)

Neurosensorische Schädigung des Hörnervs

Kompartmentsyndrom, Rhabdomyolyse

Posteriore Luxation der Schulter1-3

Bewertung

Eine gründliche körperliche Untersuchung von Kopf bis Fuß ist entscheidend, um Traumata, Verbrennungen und anderen Verletzungen festzustellen.

Ein EKG wird in der Regel bei allen Patienten empfohlen, obwohl es vorübergehende Veränderungen aufzeigen kann, die sich schließlich wieder zurückbilden

Zu beachten sind Elektrolyte, Nieren- und Leberfunktion, CK und Urinuntersuchung

Labortests und Untersuchungen liegen im Ermessen des Arztes, wobei jedoch ein niedriger Schwellenwert empfohlen wird, um eine Rhabdomyolyse oder ein Kompartmentsyndrom auszuschließen und fortgeschrittene neurologische Untersuchungen, wie z. B. ein nicht kontrastreiches Gehirn-CT, durchzuführen.

Troponin-Tests sollten sich nach dem Zustand des Patienten richten und nicht routinemäßig durchgeführt werden.

Bei Patienten mit Verwirrtheit oder verändertem Mentalstatus sollte eine CT-Untersuchung des Gehirns ohne Kontrastmittel durchgeführt werden.

Andere bildgebende Untersuchungen sollten auf der Grundlage der Anamnese und der Untersuchung durchgeführt werden (z. B. Röntgen der Extremitäten bei Traumata, abdominale CT-Untersuchung zur Beurteilung von Darmkontusionen und Blutungen).

Management vor Ort

Im Gegensatz zu den meisten Massenunfällen, bei denen apnoeische und nicht gehfähige Patienten als "wartend" gelten, um ihren schweren Verletzungen zu erliegen, und in einer Situation mit begrenzten Ressourcen nicht vorrangig behandelt werden sollten, ist das Konzept der "umgekehrten Einteilung" von entscheidender Bedeutung und sollte bei Massenunfällen mit Erleichterung angewandt werden.

Bei diesem Schema werden Opfer, bei denen es den Anschein hat, dass sie einen Herz- und Atemstillstand erlitten haben, identifiziert und vorrangig behandelt, da sie bei sofortiger Identifizierung und Behandlung gute Ergebnisse erzielen können. Bei Opfern, die nicht reagieren, nicht atmen oder nach Luft schnappen, wird sofort eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchgeführt und die Atmung unterstützt. Wird ein Puls festgestellt, wird die Beatmung fortgesetzt, um einen "sekundären Herzstillstand" aufgrund unzureichender Beatmung zu verhindern. Diejenigen, die den ersten Schlaganfall überleben, sterben selten vor oder nach der Ankunft im Krankenhaus1,2, obwohl bis zu 77 % der Opfer nicht auf die HLW ansprechen. Wenn das Opfer innerhalb von 20-30 Minuten nach Beginn der Wiederbelebung keinen Puls wiedererlangt, ist es sinnvoll, die Wiederbelebungsmaßnahmen einzustellen4. Denken Sie daran, auch eine Unterkühlung zu berücksichtigen, bevor Sie die Bemühungen einstellen.

Bei Eintreffen der Patienten wird eine aggressive Wiederbelebung bei Herzstillstand empfohlen, da ein durch einen Blitz ausgelöster Herzstillstand eine bessere Prognose hat. Hypotension ist nicht typisch und deutet auf eine andere Verletzung hin. Nach dem ROSC sollte eine Hyperthermie vermieden werden.

Allgemeiner Leitfaden für die Behandlung in der Notaufnahme

Bei instabilen Patienten wird eine intravenöse Flüssigkeitswiederbelebung empfohlen

In der Literatur gibt es keine Berichte über den Einsatz von Mannitol-induzierter Diurese, Alkalisierung des Urins oder aggressiver Flüssigkeitsreanimation

Bei hypertensiven oder normotensiven Patienten wird wegen des Risikos eines zugrunde liegenden Hirnödems eine Flüssigkeitsrestriktion empfohlen

Eine Fasziotomie ist im Allgemeinen nicht erforderlich, da sich der starke Gefäßspasmus in der Regel von selbst löst

Prophylaktische Antibiotika sind nicht angezeigt, es sei denn, es liegen andere Komplikationen vor (z. B. offene Frakturen)

Auffrischung der Tetanusimpfung, falls angezeigt

Verbrennungen sind im allgemeinen zu oberflächlich, um eine Behandlung mit topischen Mitteln zu erfordern4

Die beste Behandlung ist die Vorbeugung

Suchen Sie Schutz in einem großen, geschlossenen Gebäude oder einem vollständig geschlossenen Fahrzeug mit Metalldach; selbst kleine Gebäude wie Golfhütten und flache Höhlen können Energiekondensatoren für Blitze sein

Die Blitzknallregel hilft, die Entfernung zu einem Beobachter abzuschätzen. Zählen Sie die Sekunden zwischen dem Blitzschlag und dem Donnerknall. Die Zeit in Sekunden/5 = ungefähre Kilometerzahl

hilft, die Entfernung zu einem Beobachter abzuschätzen. Zählen Sie die Sekunden zwischen dem Blitzschlag und dem Donnerknall. Die Zeit in Sekunden/5 = ungefähre Kilometerzahl 30-30-Regel: Wenn Sie einen Blitz beobachten, zählen Sie die Zeit, bis Sie einen Donnerschlag hören, und wenn die Zeit weniger als 30 Sekunden beträgt, suchen Sie einen Schutzraum auf und warten Sie 30 Minuten ab dem Zeitpunkt des letzten Blitzes oder Donners, bevor Sie ihn verlassen

Wenn Sie einen Blitz beobachten, zählen Sie die Zeit, bis Sie einen Donnerschlag hören, und wenn die Zeit weniger als 30 Sekunden beträgt, suchen Sie einen Schutzraum auf und warten Sie 30 Minuten ab dem Zeitpunkt des letzten Blitzes oder Donners, bevor Sie ihn verlassen Wenn Sie sich in einer Gruppe befinden, verteilen Sie die Personen, um seitliche Querschläger zu vermeiden

Vermeiden Sie einzelne hohe Strukturen wie Bäume oder isolierte flache Gebiete

Nehmen Sie die Blitzstellung ein, wenn Sie sich in einem exponierten Gebiet befinden und sich nicht zurückziehen können (in die Hocke gehen und die Füße zusammenführen, so dass sich die Fersen berühren, oder im Schneidersitz sitzen, vorzugsweise auf einer Matte, einem Rucksack oder einer anderen leitfähigen Oberfläche)

Allgemeine Bestimmungen

Risikomerkmale, die eine Beobachtung und/oder Aufnahme zur telemetrischen Überwachung rechtfertigen:

Direkter Treffer Verlust des Bewusstseins Fokales neurologisches Defizit Schmerzen in der Brust Dyspnoe (Atemnot) Schweres Trauma Schädelverletzungen oder erhebliche Verbrennungen Schwangerschaft (fetale Sterblichkeit von annähernd 50 %)1 Bei allen anderen Patienten ist die Entlassung unbedenklich, wenn die Vitalzeichen normal sind, der Patient gesund erscheint und keine weiteren Verletzungen aufweist, die einen Krankenhausaufenthalt erfordern

Mythen vs. Fakten über Blitze

Blitze können zweimal an der gleichen Stelle einschlagen, auch häufiger

Blitze schlagen oft außerhalb von Gewittern ein (in bis zu ⅓ der Fälle)

Blitze hinterlassen keine Restladung auf den Opfern und verursachen keine "inneren Verbrennungen"

Gummireifen bieten keine "Isolierung" in einem Auto, sondern das Metall leitet den Strom um die Insassen herum auf den Boden weiter

Persönliche Gegenstände wie Uhren, Mobiltelefone und Schmuck ziehen keine Blitze an

Gegenstände aus Metall "ziehen" Blitze nicht an, sondern leiten sie weiter. Halten Sie sich daher am besten von Metallzäunen, -masten und -treppen fern5.

Fazit

Blitzverletzungen entstehen durch eine Vielzahl von Mechanismen (direkte Treffer, Querschläger, Ströme usw.) und betreffen fast alle Körpersysteme

Blitzverletzungen können sofort oder verzögert auftreten; eine gründliche Untersuchung von Kopf bis Fuß, einschließlich einer gründlichen neurologischen Untersuchung, ist wichtig, um alle Verletzungen zu erfassen und langfristige Folgen zu bestimmen

Blitzverbrennungen sind oft oberflächlich und müssen nicht mit speziellen intravenösen Flüssigkeitsprotokollen behandelt werden, die ein eventuell vorhandenes Hirnödem verschlimmern können.

Umgekehrte Triage bei Massenunfällen

Aufnahme bei Hochrisikomerkmalen

Fakten über Blitze gilt es von Fiktion zu unterscheiden

Vorbeugung ist entscheidend: Niemand kann während eines Gewitters völlig sicher sein, es sei denn, er befindet sich in einem großen geschlossenen Gebäude oder in einem vollständig geschlossenen Fahrzeug mit Metalldach

Referenzen: