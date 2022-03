Charité gehört zu den Top 5 der weltbesten Kliniken

Die Charité ist in einem weltweiten Ranking unter den Top 5 der besten Kliniken gelandet. Die Zeitung Newsweek und das Statistik-Portal Statista haben dafür 2.000 Kliniken in 27 Ländern verglichen und Bewertungen von Experten und weitere Leistungskriterien mit einbezogen.

2.000 Kliniken aus 27 Ländern wurden bewertet

Seit 2019 bewertet die Wochenzeitung Newsweek ausgehend von Statistiken des deutschen Online-Portals Statista mehrere tausend Kliniken auf der Welt und ihre Arbeit. 2022 wurden Kliniken aus 27 Ländern in das Ranking einbezogen. Zu den Ländern gehörten: Australien, Belgien, Brasilien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kolumbien, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Österreich, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Südkorea, Thailand, USA, Singapur, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate.

Die Kliniken wurden nach ähnlichen Kriterien gewählt, um sie vergleichbar zu machen: Lebensstandard, Lebenserwartung, Bevölkerungszahl, Anzahl der Krankenversorger und Datenverfügbarkeit und Bettenanzahl (mindestens 100).

Umgang mit der Corona-Pandemie entschied mit über die Platzierung

Ausschlaggebend für die Platzierung waren Empfehlungen von etwa 80.000 Experten aus der Medizin, darunter Ärzte und medizinisches Personal, und aus dem Gesundheitsmanagement, die Meinung der Patienten zusammengetragen aus Umfragen und Daten von Versicherungen und Punkte aus dem Leistungskatalog des Gesundheitssystems wie Qualität der Behandlung, Hygienemaßnahmen und die Personalauslastung in der Klinik. Der daraus berechnete Score entschied über die Platzierung.

In die Bewertungen für 2022 floß auch der Umgang der Kliniken mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie mit ein. Je besser ein Krankenhaus mit den neuen Herausforderungen umging und sich an die neuen Gegebenheiten angepasst hatte, desto besser schnitten sie im weltweiten Ranking ab.

Charité ist die Klinik Nummer 1 in Europa

Die ersten vier Plätze belegten die drei US-Kliniken Mayo Clinic Rochester in Minnesota, die Cleveland Clinic in Ohio, das Massachusetts General Hospital in Boston und das kanadische Toronto General University Health Network. Demnach ist die Charité die beste Klinik Europas, noch vor dem Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière in Paris (Frankreich) und dem Karolinska Universitetssjukhuset in Stockholm (Schweden) aus Schweden.

Quelle:

https://www.newsweek.com/worlds-best-hospitals-2022 https://www.charite.de/klinikum/themen_klinikum/newsweek_ranking_charite_ist_europas_beste_klinik/#:~:text=Im%20Rahmen%20eines%20Rankings%20der,sogar%20um%20einen%20Platz%20verbessern