DDG-Kongress 2022 - von Berlin aus in die Welt

Was erwartet uns beim diesjährigen DDG-Kongress? Das verrät Prof. Dr. med. Jens Aberle im esanum-Podcast.

Präsenz oder virtuell? – Das ist beim DDG keine Frage

Der DDG-Kongress 2022 ist ein Hybridkongress, d. h. Ärztinnen und Ärzte können sowohl vor Ort in Berlin teilnehmen, als auch von zuhause aus in aller Welt.

Auch 2022 hält bei der DDG internationales Flair Einzug mithilfe internationaler Fachvorträge.

Die DDG-App hilft nicht nur bei der individualisierten Selbstorganisation der Kongressinhalte, sondern ermöglicht auch den späteren Zugriff auf diese.

Ein Blick ins Kongressprogramm

Es wird wieder eine große Eröffnungsveranstaltung sowie ein Get-together im Anschluss daran geben. Der Diabetes-Lauf und die DDG-Night mit Musik und Tanz versprechen tolle Gelegenheiten, sich etwas Gutes zu tun und auch gemeinsam in Bewegung zu bleiben. Darüber hinaus gibt es ein vielfältiges wissenschaftliches Programm mit 74 Symposien, 144 moderierte Postervorträge und 25 praxisnahe Workshops aus der Diabetologie. Die DDG-App hilft zudem sehr dabei, dieses vielfältige Programm zu individualisieren und dabei den Überblick zu behalten.

Was sind erste Highlights des diesjährigen DDG?

Besonderes Highlight in diesem Jahr wird u. a. der internationale Strang des Kongresses sein. Hier werden Diabetologinnen und Diabetologen aus aller Welt vor Ort in Berlin – oder auch live zugeschaltet – State-of-the-Art-Vorträge halten und sich mit den Kolleginnen und Kollegen aus Europa und Deutschland austauschen können. Es wird moderierte Symposien geben, bei denen Experten mit dem Publikum z. B. über die Digitalisierung in der Diabetologie diskutieren. Ganz besonders interessant ist sicher auch der Ausflug ins Weltall mit dem diesjährigen Keynote-Speaker Prof. Ulrich Walter, der über die Faszination der Raumfahrt sprechen wird.

Was sollen die Teilnehmenden für die Praxis mitnehmen?

Im Vordergrund stehen natürlich das Miteinander und der gegenseitige Austausch. In den vergangenen zwei Jahren war doch jeder in seiner Praxis weitestgehend allein. Nun gibt es endlich wieder die Möglichkeit, sich zu treffen und die neuesten Forschungsergebnisse und Studien zu diskutieren, um diese dann auch in die Praxis überführen zu können.

Kurzbiografie Prof. Dr. med. Jens Aberle

Prof. Aberle ist Facharzt für Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie am UKE Hamburg sowie Vorstandsmitglied der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG). 2022 ist er zudem Kongresspräsident für den Diabetes Kongress in Berlin.