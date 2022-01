"Deltakron": Fehlalarm auf Zypern oder SARS-CoV-2-Hybridvariante?

Ein Forschungsteam hat angegeben, eine neue Corona-Mischform entdeckt zu haben und hat sie kurzer Hand "Deltakron" getauft. Verunreinigung bei der Laboranalyse oder echte neue Virusvariante?

Der Endgegner "Deltakron"

Als ich heute morgen die Nachrichten gelesen habe, dachte ich mir nur: Oh weia, eine neue Virusvariante mit dem Namen "Deltakron". Der Name setzt sich wie bereits erwartet aus den beiden SARS-CoV-2-Virusvarianten Omikron und Delta zusammen. Ein Forschungsteam der Insel Zypern hatte angegeben, eine neue Corona-Mischform entdeckt zu haben und hat sie kurzer Hand "Deltakron" getauft. Seitdem scheiden sich die Geister, ob es sich um Verunreinigung bei der Laboranalyse oder eine echte neue Virusvariante handelt. Wir schauen uns heute die Argumentation beider Seiten an.

Zuallererst, können wir bitte über den Namen "Deltakron" sprechen? "Deltakron" hört sich wie der ultimative Endgegner in einem "Transformer"-Film an. Da muss ich der hochrangigen Wissenschaftlerin und Expertin für Infektionskrankheiten an der Emory University in Atlanta, Dr. Boghuma Kabisen Titanji, Recht geben, die dies am 09. Januar getwittert hat. Ihrer Meinung nach, sollten wir aufhören solche angsteinflößende Corona-Virusvariantennamen zu vergeben und uns darum kümmern, dass alle Menschen rechtzeitig geimpft bzw. geboostert werden.1

Gestern war der beste Zeitpunkt zum Boostern

Nach wie vor sind die Corona-Schutzimpfung mit regelmäßiger Boosterung, das Einhalten der Mindestabstände und das Tragen von medizinischen Schutzmasken, sowie die Befolgung der Hygienekonzepte die besten Maßnahmen gegen aktuelle und noch kommende Virusvarianten. Doch was ist nun dran an "Deltakron"? Ich weiß nicht, was Ihr am Wochenende gemacht habt. Aktuell sind die Möglichkeiten ja aufgrund der Corona Virusvariante Omikron begrenzt. Bloomberg News jedenfalls, hat bereits am Samstag von der auf Zypern neu entdeckten Virusvariante "Deltakron" berichtet. Diesen Namen erhielt die Corona Virusvariante, da sie Omikron-ähnliche genetische Signaturen innerhalb des Delta-Genoms aufwies. Diese neue Mutation wurde nach Angaben der zypriotischen Wissenschaftler*innen bei 25 infizierten Menschen gefunden.2

"Deltakron" ist ein Artefakt

Grundlegende Zweifel an dieser auf Zypern entdecken neuen Virusvariante "Deltakron" kommen von einem Experten für Virusvarianten der Universität Basel, Schweiz. Seine Argumentation lautet wie folgt: Bei "Deltakron" handelt es sich nicht um eine neue Variante des Coronavirus, sondern um eine Verunreinigung der Laborgeräte. Der Experte für Virusvarianten der Universität Basel, Richard Neher, geht mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es sich bei den Genomen um Artefakte handelt (Äußerung gegenüber der Nachrichtenagentur dpa). Ein Grund für diese Annahme ist, dass die mit Delta-Genomsequenzen assoziierten bisher beobachteten Mutationen der Omikron Virusvariante eine DNA-Sequenz betreffen, die äußerst anfällig für Kontaminationen ist. Beim Nachweis der Delta-Virusvariante fällt zudem der Nachweis dieser DNA-Sequenz sehr gering aus.3

Experten twittern ihre Zweifel an "Deltakron"

Auch globale Experten gaben ihren Zweifel per Twitter kund. Ein Beamter der Weltgesundheitsorganisation twitterte bereits einen Tag nach dem Auftauchen von "Deltakron" in den sozialen Medien, dass er davon ausgeht, dass es sich um einen nichtbiologischen Prozess – genauer gesagt um einen Sequenzierungsartefakt – handelt. Auch der Londoner Virologe Dr. Tom Peacock vom Imperial College London untermauerte mit gleich mehreren Tweets, dass es sich ganz klar um eine Kontamination handeln muss. Dr. Tom Peacock und seine Kolleginnen und Kollegen haben die DNA-Sequenzen genauer unter die Lupe genommen und sind zu dem Schluss gekommen, dass sich keine echte Rekombination erkennen lässt. Dr. Tom Peacock merkte noch an, dass dies "buchstäblich in jedem Sequenzierlabor gelegentlich passieren kann". Vor allem bei geringer Viruslast bzw. hohem Ct-Wert (Ct=crossing threshold). Kurz zur Info: Als Ct-Wert wird der Beginn der Linearität der Fluoreszenz bezeichnet. Er korreliert mit der spezifischen viralen Zielsequenz im Probenmaterial. Liegt eine hohe Viruskonzentration vor, so ist nur eine geringe Anzahl an Temperaturzyklen im Rahmen der PCR-Diagnostik notwendig und umgekehrt. Ein weiterer Faktor kann auch die Verwendung eines älteren Primer-Sets sein.4-6

"Deltakron" in verschiedenen Laboren nachgewiesen

Verfechter der neuen Corona Virusvariante ist der zypriotische Wissenschaftler selbst. Professor Leondios Kostrikis besteht auf seiner Entdeckung und hat diese noch weiter ausgebaut. Er ist Leiter des Labors für Biotechnologie und Molekulare Virologie auf Zypern. Laut Professor Kostrikis weist die Virusvariante "Deltakron" Omikron-ähnliche genetische Signaturen innerhalb des Delta-Genoms auf. Er verteidigte seine Ergebnisse gegenüber Bloomberg News am 09. Januar. Er betonte, dass es sich nicht um ein singuläres Ereignis handelt, welches sich durch eine Verunreinigung der Laboranalyse erklären ließ. Seiner Meinung nach, deuten die 25 festgestellten Fälle auf den evolutionären Druck auf SARS-CoV-2 hin und eine Neumutation. Er besteht darauf, dass es sich um eine Rekombination der beiden Virusvarianten Omikron und Delta handelt. Er betonte gegenüber Bloomberg News, dass die Untersuchungen in mehreren genetischen Sequenzierungsverfahren in mehreren Ländern erfolgten.7

Falls es sich nicht um eine Laborverunreinigung handeln sollte, wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht, wie gefährlich "Deltakron" werden könnte. Diese Vorstellung ist besorgniserregend. Auch wenn es sich bei "Deltakron" um einen Fehlalarm handeln könnte, so kann eine Rekombination wie "Deltakron" für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden. Vor allem, wenn die verschiedenen Virusvarianten zirkulieren und der Impfschutz der Bevölkerung nicht ausreichend ist. "Deltakron" ist so oder so ein Warnschuss, der uns daran erinnern soll, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist. Hoffen wir weiter darauf, dass kommende Mutationen SARS-CoV-2 schwächen und den Übertritt in eine Endemie erleichtern werden.

Referenzen:

1. https://twitter.com/Boghuma/status/1480204305542037507?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1480204305542037507%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cnbc.com%2F2022%2F01%2F10%2Fdeltacron-variant-prompts-doubts-among-experts-as-possible-lab-error.html

2. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-08/cyprus-finds-covid-19-infections-that-combine-delta-and-omicron?sref=ctSjKj2N

3. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/corona-deltakron-artefakt-101.html

4. https://www.cnbc.com/2022/01/10/deltacron-variant-prompts-doubts-among-experts-as-possible-lab-error.html

5. https://twitter.com/PeacockFlu/status/1479910337730293774?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1479910337730293774%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fen%2Fdeltacron-new-covid-variant-or-lab-mistake%2Fa-60381928

6. https://twitter.com/PeacockFlu/status/1479980459627065345?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1479980459627065345%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnationalpost.com%2Fnews%2Fworld%2Fdeltacron-is-a-new-covid-19-strain-and-not-a-lab-error-cypriot-scientist-says

7. https://www.dw.com/en/deltacron-new-covid-variant-or-lab-mistake/a-60381928