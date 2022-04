Derm.AI: Hautkrebs schneller erkennen

Im Fall von Hautkrebs kann eine frühe Diagnose lebensentscheidend sein. Die App Derm.AI ermöglicht es Hausärzten, Hautkrebs-Verdachtsfällen schneller auf den Grund zu gehen.

Interview mit Maria Vasconcelos zu Derm.AI

Das Projekt "DERM.AI - Usage of Artificial Intelligence to power Teledermatological Screening", mit der Referenz DSAIPA/AI/0031/2018, wird mit nationalen Mitteln durch 'FCT - Foundation for Science and Technology' im Rahmen von "Projects of Scientific Research and Technological Development in Data Science and Artificial Intelligence in Public Administration 2018" unterstützt. Das Projekt wird vom Fraunhofer Portugal AICOS koordiniert und in Zusammenarbeit mit Shared Services des Gesundheitsministeriums und den klinischen Partnern IPO Coimbra, CHUP und ULS Guarda entwickelt.

esanum: Woher kam die Idee, mit Derm.AI eine App zu entwickeln, die Ärzte bei der Erkennung von Hautkrebs unterstützt?

Das Projekt Derm.AI, sowohl die mobile App als auch das Framework zur Entscheidungsunterstützung, entstand aus mehreren Gesprächen mit Ärzten des portugiesischen nationalen Gesundheitssystems, die mit einem dermatologischen Telereferenzprogramm arbeiten.

esanum: Wie genau erleichtert Derm.AI Hausärzten das Erkennen von Hautkrebs-Verdachtsfällen und wie funktioniert die Kommunikation mit anderen Kollegen?

Die mobile App gibt den Hausärzten kein Feedback. Das Derm.AI-Projekt zielt darauf ab, die bestehenden Teledermatologie-Prozesse zwischen den Grundversorgungseinrichtungen und den dermatologischen Diensten im portugiesischen Gesundheitssystem für die Überweisung von Hautläsionen zu verbessern.

Wir sehen zwei Hauptziele vor: a) Unterstützung der Ärzte in der Grundversorgung durch die Entwicklung einer auf Computervision basierenden mobilen Anwendung, die die Standardisierung der Bilderfassung fördert (mobile App); und b) Unterstützung von Dermatologen beim Überweisungsprozess für die Buchung von Facharztkonsultationen im Krankenhaus durch eine angemessene Priorisierung der Fälle (Framework zur Entscheidungsunterstützung).

Die Hausärzte verwenden die mobile App, um die Bilder zu erfassen, und die Dermatologen in den Krankenhäusern verwenden das in das Überweisungssystem integrierte Entscheidungshilfesystem, um auf die Informationen zu den Fällen zuzugreifen und auch eine Risikobewertung ("normal", "Priorität" oder "hohe Priorität") vorzunehmen, um die Reihenfolge zu bestimmen, in der die potenziellen Fälle untersucht werden.

esanum: Woher bezieht Derm.AI die Daten für die Auswertung des Bildmaterials?

Um die Algorithmen für die mobile Anwendung zu entwickeln, die den Bilderfassungsprozess erleichtern, nutzte FhP-AICOS interne Datensätze von makroskopischen Bildern für die Bewertung der Bildqualität und auch öffentliche Datensätze für die Segmentierung der Läsionen.

Für die Erstellung der Entscheidungshilfe hatten wir Zugang zu anonymisierten retrospektiven Daten des portugiesischen nationalen Gesundheitssystems, die sich auf die Überweisungsanfragen von lokalen Gesundheitseinrichtungen für die erste dermatologische Krankenhauskonsultation beziehen.

esanum: Wie stark wurden praktizierende Ärzte in die Erschaffung der App mit eingebungen?

Die Kliniker waren an der Entwicklung der mobilen App und der Plattform zur Entscheidungsunterstützung beteiligt. Ärzte für Allgemeinmedizin und Familienmedizin waren an einer 10-monatigen Studie beteiligt, um die Benutzerfreundlichkeit der App zu bewerten, und Dermatologen waren während der gesamten Entwicklung der Plattform zur Entscheidungsunterstützung in regelmäßigen Sitzungen eingebunden.

esanum: Ist Derm.AI als internationale App ausgelegt?

Derm.AI wurde in Zusammenarbeit mit den Shared Services des portugiesischen Gesundheitsministeriums entwickelt, um die Software in das bestehende dermatologische Telereferenzprogramm zu integrieren. Die verwendeten dermatologischen Daten betreffen portugiesische Anwendungsfälle und Bevölkerungsgruppen. Daher sind wohl Anpassungen und Tests erforderlich, damit die Ergebnisse für andere Bevölkerungsgruppen verwendet werden können.

Das Interview finden Sie auch in englischer Sprache auf esanum.com.