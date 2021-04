Die Behandlung des Hirsutismus bei Transfrauen

Eine Geschlechtsdiskongruenz stellt für die betroffenen Personen meist eine hohe psychische Belastung dar. Doch auch die Anpassung des äußeren Geschlechts an die erlebte Geschlechtsidentität verlangt den betroffenen Personen einiges ab. Die betroffenen Personen sollten im Idealfall auf ihrem Weg von mindestens 6 Fachdisziplinen begleitet werden: Endokrinologie, Dermatologie, Psychologie, Chirurgie, Oto-Rhino-Laryngologie und Logopädie.

Der Östrogeneffekt bei Transfrauen

Die gegengeschlechtliche Hormontherapie für Transfrauen kann Östrogene, Antiandrogene wie Spironolacton (USA) oder Cyproteron (Europa) und GnRH-Agonisten (UK) enthalten.1 Östrogene führen im Bereich der Haut zu einer Reduktion der Talgproduktion. Gleichzeitig gehen sie mit einer Zunahme der Epidermisdicke und Stimulierung der Melanozyten einher. Auch der Körpergeruch wird durch die Östrogene beeinflusst. Bereits nach 1 Monat sind Veränderung der gegengeschlechtlichen Hormontherapie im Hautbereich erkennbar.2,3

Die effektive Behandlung des Hirsutismus bei Transfrauen

Hinsichtlich der Körperbehaarung von Transfrauen gibt es noch einige Besonderheiten, deren Behandlung essentiell für die Körperwahrnehmung der betroffenen Personen sind. Die gegengeschlechtliche Therapie mit Östrogenen und Antiandrogenen führt nicht dazu, dass sich das männliche Behaarungsbild direkt in ein weibliches umwandelt. Die Gesichts- und Körperbehaarung nach männlichem Verteilungsmuster kann durch Rasur, Epilation, Waxing oder durch die topische Anwendung von Eflornithin behandelt werden. Eflornithin ist ein Ornithin-Decarboxylase-Hemmer, der zu einer Reduktion des Haarwachstums führt und daher zur Behandlung von Hirsutismus eingesetzt wird. Die Wirkung beruht auf einer irreversiblen Hemmung des Enzyms Ornithin-Decarboxylase. Hierdurch wird die Teilung und Differenzierung der Zellen innerhalb der Haarfollikel reduziert. Das Therapieergebnis setzt frühestens 8 Wochen nach Therapiebeginn ein. Eine wichtige Nebenwirkung von Eflornithin - die das äußere Erscheinungsbild betrifft - ist die Akne. Körpermedizinische Eingriffe sollten erst erfolgen, sobald der Hirsutismus reduziert ist. Ist dies nicht der Fall, so kann es postoperativ intravaginal und intraurethral zu Irritationen durch auf operativ invertierten Hautlappen befindlichen Haarfollikel kommen. Eine präoperative permanente Haarentfernung kann durch eine Elektrolyse oder Laserbehandlung (LHR) der Haarfollikel erreicht werden.4-7

Die belastende Pseudofolliculitis barbae

Die Pseudofolliculitis barbae kann durch häufige Rasur entstehen. Sie kann mit einer enormen psychischen Belastung der betroffenen Transfrauen einhergehen. Nach Ausheilung der betroffenen Hautregion kann es zur Hyperpigmentierung und Keloidbildung kommen. Die Anwendung topischer Retinoide und niedrig potenter topischer Kortikosteroide kann hier Abhilfe verschaffen.8-10

Ein essentieller dermatologischer Schritt vor der Neovaginoplastik

Carter et al. haben im Jahr 2020 ein Protokoll zur sicheren und effektiven präoperativen permanenten Haarentfernung bei Transfrauen veröffentlicht. Die transfeminine dermatologische Betreuung steht hier im Mittelpunkt. Die permanente Haarentfernung kann durch eine Elektrolyse oder eine LHR erfolgen. Doch nicht alle Personen eignen sich für eine LHR. Die LHR visiert das Melanin an und ist daher ungeeignet für Personen mit blonden oder grauen Haaren. Für diese Gruppe kommt nur die Elektrolyse in Frage. Bei dieser Methode werden die Haare durch elektrolytischen Strom entfernt. Hierfür wird eine sterile Sonde entlang des Haarkanals in die jeweilige Haarwurzel eingeführt. Die permanente Haarentfernung sollte durch medizinisches Fachpersonal erfolgen. Vor jeder Behandlung - sei es mit LHR oder Elektrolyse - ist es wichtig in der Anamnese zu erheben, ob eine Herpes simplex Infektion vorliegt. Vor der geplanten Neovaginoplastik sollte auf jeden Fall eine permanente Haarentfernung im Bereich des Skrotums, des Perineums und der Peniswurzel erfolgen, um spätere intravaginale und intraurethrale Irritationen zu vermeiden. Nach der SHR kann ein mildes Erythem auftreten. Dieses kann mit Ice-packs (Dauer 5 min) und einer Triamcinolonacetonid Salbe 0,025% behandelt werden. Für das gewünschte Therapieergebnis in diesem Bereich sollte die LHR alle 4-6 Wochen für einen Zeitraum von 6-9 Monaten durchgeführt werden. Eine Neovaginoplastik kann frühestens 3 Wochen bis 3 Monate nach diesem Therapieintervall eingeplant werden.11,12

