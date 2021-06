Die esanum Expertenrunde “Best of Congress: DDG / DGK” – der Livestream mit den wichtigsten Fachinformationen der Diabetologie und Kardiologie

Nach der positiven Resonanz auf die esanum Expertenrunden “Best of Congress” im vergangenen Jahr, geht es in 2021 mit vier Folgen “Best of Congress” weiter. Den Anfang macht "Best of Congress: DDG / DGK". Hier bietet esanum allen an Diabetologie und Kardiologie interessierten Ärztinnen und Ärzten eine prägnante Zusammenfassung der wichtigsten fachlichen Informationen von den beiden Fachkongressen der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) und der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) - in komprimierter Form und mit konsequentem Bezug auf die Patientenversorgung in Klinik und Praxis. Gesendet wird am 16. Juni 2021 ab 15:30 Uhr aus dem esanum TV-Studio.

Diabetologie und Kardiologie – zwei Fachbereiche, die sich nicht nur durch besonders verbreitete Erkrankungen mit hohem Mortalitätsrisiko auszeichnen, sondern auch durch ihre außerordentlich dynamische Entwicklung. Mit der Expertenrunde “Best of Congress: DDG / DGK” bietet esanum Ärztinnen und Ärzten eine fachlich fokussierte CME-Fortbildung mit einem hochaktuellen Update zum State of the Art in Diabetologie und Kardiologie, sowie persönliche Einschätzungen der Experten zu den wichtigsten Entwicklungen und Diskussionen in den beiden Fachgebieten. Zu aktuellen Entwicklungen zählen neue Therapieoptionen mit SGLT2-Inhibitoren und neue Biomarker. Der Fokus der Diskussion bleibt dabei immer auf der konkreten Hilfestellung für die Patientenversorgung in der Praxis. Die digitale Veranstaltung wird vom Münchener Facharzt für Innere Medizin Dr. Götz-Johannes Peiseler moderiert und findet am 16. Juni von 15:30 bis 17:30 Uhr statt.

Fachliche Diskussion und persönliche Einschätzungen

Diskutiert wird am Set untereinander, via Live-Schalte und gemeinsam mit den Teilnehmenden im Live-Chat. Zu den Experten im Studio zählen der Leiter des Koordinierungszentrums für Kardiologische Studien (KKS) aus Aachen, Prof. Müller-Wieland sowie der Charité Direktor der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Kardiologie, Prof. Pieske. Als weiteres Programm-Highlight wird der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Diabetologie (DDG), Prof. Neu im Interview seine Expertise teilen. Im ersten Teil der Expertenrunde werden Prof. Müller-Wieland und Prof. Pieske in einem Rückblick auf die Kongresse der DDG und DGK wichtige Entwicklungen, Trends und Diskussionen der beiden Fachbereiche vorstellen. Der zweite Teil der Folge wird Implikationen und Empfehlungen für die Patientenversorgung in Klinik und Praxis bereitstellen. Darüber hinaus werden die Experten auch ihre persönliche Einschätzung geben. Wie gewohnt können Teilnehmende über die Live-Chat-Funktion jederzeit Fragen an die Experten im Studio richten und so die Sendung aktiv mitgestalten. Die Expertenrunde bietet somit eine Momentaufnahme der aktuellen wissenschaftlichen Entwicklungen in den Bereichen Diabetologie und Kardiologie sowie eine prägnante Zusammenfassung über zwei ihrer führenden Fachkongresse. CME-Punkte für die Teilnahme an der Expertenrunde “Best of Congress: DDG / DGK” sind bei der Berliner Ärztekammer beantragt.

Medizinische Fachinformationen – komprimiert und praxisrelevant

Auch in Zeiten der Pandemie entwickelt sich das medizinische Fachwissen mit ungebremster Geschwindigkeit weiter und entsprechend hoch ist das Informationsbedürfnis der Communities. Physische Kongresse als zentraler Hub für den Informationsaustausch können weiterhin nicht wie gewohnt stattfinden. Digitale und hybride Formate haben als komplementäre Lösungen an Bedeutung gewonnen. Für die Expertenrunde “Best of Congress” sichten die wissenschaftlich wie auch kommunikativ versierten Expertinnen und Experten die schwer überschaubare Vielfalt an Informationen und bieten eine konzentrierte Übersicht an. Teilnehmende erhalten ein hochaktuelles Update in ihrem Fachgebiet bei höchstmöglicher Relevanz für die Patientenversorgung in Klinik und Praxis.

Die Experten der Folge Best of Congress: DDG / DGK:

Dr. med. Götz-Johannes Peiseler , Moderator und Facharzt für Innere Medizin, München

, Moderator und Facharzt für Innere Medizin, München Prof. Dr. med. Dirk Müller-Wieland , Leiter Koordinierungszentrum für Kardiologische Studien (KKS), Uniklinik Aachen

, Leiter Koordinierungszentrum für Kardiologische Studien (KKS), Uniklinik Aachen Prof. Dr. med. Burkert Pieske , Charité Direktor der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Kardiologie, Berlin

, Charité Direktor der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Kardiologie, Berlin Prof. Dr. med. Andreas Neu, Präsident DDG - Deutsche Diabetes Gesellschaft

Die kostenlose Anmeldung zum Livestream erfolgt hier.