Der Sportarzt Dr. Jean-Pierre de Mondenard hat am Nationalen Institut des Sports, der Expertise und der Leistung (INSEP) praktiziert und die meisten großen Radsportereignisse ärztlich verfolgt, darunter drei Tours de France. Er war auch der Arzt der französischen Judo-Mannschaft. Obwohl Dr. de Mondenard keine Betrüger mag, kommt er Zelimkhan Khadjiev zu Hilfe, einem französischen Ringer, der 2019 wegen der Einnahme von Vastarel® sanktioniert wurde.

Der Arzt prangert eine Reihe von Fehlern an, für die er den Athleten nicht in der Verantwortung sieht. Dr. de Mondenard wundert sich zum Beispiel, warum Vastarel® auf der Roten Liste der Welt-Anti-Doping-Agentur steht und was die wissenschaftliche Grundlage hierfür ist. Eines ist sicher: Khadjievs sportliche Zukunft wird vor Gericht entschieden und die Tatsache, dass seine Disziplin in den Medien wenig Beachtung findet, wird ihm nicht helfen. Riskieren die Anti-Doping-Behörden, einen Unschuldigen zu verurteilen, wenn sie um jeden Preis das Image eines "sauberen" Sports vermitteln wollen?

de Mondenard: Seit über 50 Jahren bin ich ein entschiedener Doping-Gegner. Ich war einer der ersten Ärzte, der bei Radsportwettkämpfen Tests durchführte. Ich habe kein Verständnis für Dopingsünder. Ich akzeptiere jedoch nicht, dass ein Athlet ohne Grund bestraft werden soll.

Doping ist eine komplexes Thema mit vielen Interessenkonflikten, aber ich interessiere mich nur für die wissenschaftliche Dimension des Dopings. Es scheint immer eine gute Sache zu sein, einen gedopten Sportler zu stoppen, aber das muss wissenschaftlich gerechtfertigt sein. Bevor ich auf den Fall Khadjiev zu sprechen komme, möchte ich auf ein Beispiel für die Fehler im Kampf gegen Doping zu sprechen kommen.

1988 wurde der 18-jährige französische Junioren-Radsportmeister Cyril Sabatier positiv auf Testosteron getestet. Er schwor, er sei unschuldig, und ich habe endlich begriffen, dass er Recht hatte. Um Testosteron zu quantifizieren, wurde damals das Verhältnis zwischen Testosteron- und Epitestosteron-Dosierungen ermittelt. Das Verhältnis liegt normalerweise zwischen 1 und einem Maximum von 6, so dass Fachleute aus der Biologie sagten: "Über 6 ist Doping". Cyril Sabatiers Wert lag bei 8,1.

Damals wollte ich zunächst die Urinanalyse wiederholen. Seltsamerweise war die Flasche zerbrochen, also ging ich zu einem privaten Hormonlabor. Zu diesem Anlass wurde an rund 20 Spitzensportlern, ebenfalls im Alter von 18 Jahren, einen 24-stündigen Urintest durchgeführt. Die Schlussfolgerung: In diesem Alter kann Testosteron hoch und Epitestosteron niedrig sein, was den Bericht verzerrt. Es dauerte Jahre, bis das IOC diesen physiologischen Aspekt berücksichtigte. Julien Bonétat, französischer Squash-Meister, wurde aus dem gleichen Grund sanktioniert und Jahre später rehabilitiert.

Tatsächlich überschritten sowohl Sabatier als auch Bonétat natürlich die Schwelle von 6, während Athleten mit einem natürlichen Testosteron/Epitestosteron-Verhältnis von 1 sich bis zur Schwelle von 6 dopen konnten, ohne bei der Dopingkontrolle erwischt zu werden. Die derzeitige Methode zur Messung von exogenem und endogenem Testosteron stammt aus dem Jahr 1993. Sie brachte 2006 den Radfahrer Floyd Landis zu Fall. Sabatier und Bonétat waren unschuldig. Wenn mir im Fall von Zelimkhan Khadjiev jemand beweisen kann, dass die Substanz, die er eingenommen hat, seine Leistung verbessert hat, höre ich auf der Stelle auf, ihn zu verteidigen.

esanum: Was geschah im Fall Zelimkhan Khadjiev?

de Mondenard: Khadjiev ist ein französischer Meister im Freistil-Ringen. Zweimaliger Medaillengewinner bei den Europameisterschaften, nahm er an den Olympischen Spielen 2016 teil. Seine Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften 2019 wurde ihm wegen dieses Falls aberkannt.

Anfang September 2019 litt er aufgrund intensiven und wiederholten Trainings in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften an Beinschmerzen. Auf Anraten eines Trainers ging er in eine Apotheke, um Vastarel® (Trimetazidin) zu erhalten. Khadjiev trainiert am INSEP im Bois de Vincennes. Er begab sich deshalb in die nächste Apotheke, in die alle INSEP-Athleten gehen. Die Folgen der danach gemachten Fehler sind erschütternd.

Zunächst stimmte der Apotheker zu, Trimetazidin rezeptfrei auszugeben, obwohl seit 2017 eine Verschreibung durch einen Kardiologen erforderlich ist. Dann überprüfte er in VIDAL und auf dem Faltblatt im Päckchen, ob die Worte "Warnung an Athleten" enthalten sind. Es war nichts aufzufinden. Allerdings steht Trimetazidin seit 2014 auf der "Roten Liste" der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), was die Nationale Agentur für Arzneimittelsicherheit in der Zusammenfassung der Produktmerkmale hätte widerspiegeln müssen. Dies war der zweite Fehler.

Trimetazidin hingegen tauchte zu Anfangszeiten von VIDAL in der Liste der Dopingmittel auf. Aber 2019 war diese Liste zum ersten Mal nicht mehr Teil des Beipackzettels; der Apotheker hätte sich auf Vidal.fr informieren müssen, tat es aber nicht. Daraufhin wurde Khadjiev für vier Jahre von allen Wettkämpfen suspendiert und die französische Anti-Doping-Agentur (AFLD) verbot ihm sogar, mit anderen Ringern seines Niveaus am INSEP zu trainieren. All das für eine Substanz, die die Leistung nicht verbessert.