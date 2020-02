Enge Bindung zwischen körperlich-psychischer Gesundheit und Schlafproblemen

Menschen, die Schlafprobleme haben, empfinden mehr seelischen und körperlichen Stress. Umgekehrt gehen psychische Belastungen und Körperbeschwerden mit einer geringeren Schlafqualität einher.

Eine schädliche Wechselwirkung

Schlafstörungen sind zu einem Hauptanliegen der öffentlichen Gesundheit geworden. Um mehr über die Ursachen und Folgen von Schlafproblemen zu erfahren, haben Forschende der Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Universitätsmedizin Mainz eine repräsentative Studie durchgeführt. Diese zeigte auf, dass Menschen, die Schlafprobleme haben, mehr seelischen und körperlichen Stress empfinden. Umgekehrt gehen psychische Belastungen und Körperbeschwerden wie beispielsweise Herz- und Brustschmerzen, Magenverstimmungen und Atemschwierigkeiten mit einer geringeren Schlafqualität einher. Die Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift Journal of Psychosomatic Research veröffentlicht.

Schon der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer (1788 - 1860) wusste um die Bedeutung eines gesundes Schlafs: "Der Schlaf ist für den ganzen Menschen, was das Aufziehen für die Uhr." Und sein Kollege Friedrich Nietzsche (1844 - 1900) riet: "Allen aus dem Wege gehn, die schlecht schlafen und nachts wachen." Heutzutage zählen Schlafprobleme zu den häufigsten Beschwerden im Alltag. Jeder dritte Erwachsene in Deutschland klagt darüber, dass er schlecht ein- und/oder durchschläft und dass die Qualität seines Schlafes vermindert ist. Unausgeschlafen fühlen sich die Betroffenen müder, erschöpfter, sind weniger aufmerksam, unmotivierter und sie leiden unter Stimmungsschwankungen.

Doch wie stark hängen in der deutschen Bevölkerung Schlafprobleme mit psychischer Belastung und Körperbeschwerden zusammen? Dieser Forschungsfrage ist ein Mainzer Forschungsteam unter der Leitung von Prof. Dr. Elmar Brähler und Dr. Ana Nanette Tibubos von der Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Universitätsmedizin Mainz im Rahmen ihrer Studie "Measurement invariance, validation and normative data of the Jenkins Sleep Scale-4 (JSS-4) in the German general population across the life span" nachgegangen.

Armut und erhöhtes Alter als bedeutsame Risikofaktoren

Das Mainzer Forscherteam hat für seine repräsentative Studie 2.515 Personen befragt. Es zeigte sich, dass wer Schlafprobleme hat, mehr seelischen und körperlichen Stress empfindet. Zudem wurde deutlich, dass psychische Belastungen und Körperbeschwerden mit einer geringeren Schlafqualität einhergehen. Schlaf, psychische sowie körperliche Gesundheit beeinflussen sich also gegenseitig.

Doch wer ist überhaupt von Schlafproblemen betroffen? Sind das alle Menschen in Deutschland gleichermaßen? "Nein", erklärt Studienleiterin Dr. Ana N. Tibubos. "Frauen sowie ältere, ärmere, arbeitslose, wenig gebildete und/oder partnerlose Menschen geben an, stärker von Schlafproblemen betroffen zu sein. Insbesondere Armut und erhöhtes Alter stellen bedeutsame Risikofaktoren für Schlafprobleme dar. Zudem gibt es Hinweise auf qualitativ unterschiedliche Schlafstörungen in jüngeren gegenüber älteren Bevölkerungsschichten."

Schlafstörungen als unterschätzter Grund für hohe Krankheitslast in der Arbeitswelt

Die Studienergebnisse machen deutlich, welche Risikogruppen es in der Gesundheitsversorgung besonders zu beachten gilt. Mit den Befunden erhofft sich das Mainzer Forschungsteam über die mit Schlafmangel und verminderter Schlafqualität einhergehenden gesundheitlichen und psychosozialen Problemen in der Gesellschaft aufklären zu können. Es gilt, inhaltlich auf die existierenden Unterschiede in der Schlafqualität zwischen sozioökonomischen Bevölkerungsgruppen aufmerksam zu machen. Im Englischen existiert dafür bereits ein Begriff: "sleep disparity". Ziel ist es, dem Teufelskreis zwischen psychosozialer Benachteiligung und unerwünschten Gesundheitsfolgen im Zusammenhang mit Schlafproblemen entgegen zu wirken.

Ein Anlass für die Studie waren Krankenkassenberichte, wonach Schlafstörungen ein unterschätzter Grund für eine hohe Krankheitslast in der Arbeitswelt und für Unfälle im Straßenverkehr sind. Schlafstörungen werden jedoch nur selten als Ursache einer Krankschreibung dokumentiert. "Das ist aus der Perspektive der Betroffenen ein großes Problem. Auch für die gesundheitliche Versorgung stellt die Vernachlässigung der indirekten Konsequenzen durch schlechten Schlaf eine große Herausforderung dar", erläutert Professor Brähler. Ein Ziel der Studie bestand darin, Normwerte für die allgemeine Bevölkerung bereitstellen zu können.

