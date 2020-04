Erhöhtes Schlaganfall-Risiko durch COVID-19?

In einer aktuellen Studie aus Wuhan wiesen 40 von 88 Erkrankten mit schweren COVID-19-Verläufen neurologische Symptome auf. Ob die zerebrovaskulären Ereignisse eine direkte Infektionsfolge sind, muss weiter untersucht werden.

Neurologische Expertise ist unbedingt gefragt

In einer aktuellen Studie aus Wuhan1 wiesen 40 von 88 PatientInnen mit schweren COVID-19-Verläufen neurologische Symptome auf. Allein fünf von ihnen hatten einen Schlaganfall erlitten. Ob die zerebrovaskulären Ereignisse eine direkte Infektionsfolge sind oder bei schwerkranken COVID-19-PatientInnen häufiger auftreten, weil sie in der Regel mehr Schlaganfall-begünstigende Begleiterkrankungen aufweisen, muss weiter untersucht werden. Die DGN unterstreicht, dass bei COVID-19 unbedingt neurologische Expertise gefragt ist.

Eine aktuelle Auswertung aus Wuhan1 zeigt, dass neurologische Manifestationen bei hospitalisierten COVID-19-PatientInnen durchaus häufig sind. Insgesamt traten bei 36,4% der insgesamt 214 Testpersonen neurologische Symptome auf. Auffällig war zudem, dass neurologische Symptome bei Erkrankten mit schweren respiratorischen Verläufen vermehrt auftraten. Die Rate betrug in dieser Subgruppe sogar 45,5% (40 von 88 PatientInnen mit schwerem Verlauf wiesen neurologische Symptome auf). Es kam in dieser Gruppe aber nicht nur zu gehäuften, sondern auch zu schwereren neurologischen Manifestationen: Vier Testpersonen erlitten einen ischämischen Schlaganfall, ein Patient einen hämorrhagischen, bei 13 PatientInnen waren Bewusstseinsstörungen dokumentiert worden und bei einem ein Krampfanfall.

Die AutorInnen erklären die neurologischen Begleit-Symptomatik damit, dass SARS-CoV-2 wie die bereits bekannten Coronaviren SARS und MERS auch in das zentrale Nervensystem (ZNS) bzw. in das Gehirn eindringen können, insbesondere in den Hirnstamm, wie Ende Februar eine Publikation nahelegte2. Tierexperimentell konnte der neurale Infektionsweg nachgewiesen werden, er verläuft von der Nasenschleimhaut über sogenannte freie Nervenendigungen bis zum Gehirn. Dies würde auch die extrem hohe Häufigkeit eines Verlusts von Geruchs- und Geschmackssinn bei COVID-19-Erkrankungen erklären, die in einer aktuellen europäischen Studie mit 85,6% und 88% beziffert wird3.

Laborparameter der schwer betroffenen COVID-19-PatientInnen ausgewertet

In der vorliegenden Studie aus Wuhan1 wurden Laborparameter der schwer betroffenen COVID-19-PatientInnen ausgewertet. Auffällig war, dass Erkrankte mit neurologischen Symptomen eine geringere Lymphozytenzahl aufwiesen, was auf eine herabgesetzte Immunabwehr hindeutet. Außerdem hatten sie niedrigere Thrombozytenzahlen und höhere Blut-Harnstoff-Stickstoff-Spiegel (BUN). Die Gruppe der PatientInnen mit schweren respiratorischen Verläufen wies insgesamt auch höhere D-Dimer-Spiegel auf.

"D-Dimere steigen bei einer Sepsis an, können aber auch auf eine Aktivierung des Gerinnungssystems hinweisen, wie sie auch bei anderen schweren Virusinfektionen bekannt sind. SARS-CoV-2 könnte so Schlaganfälle begünstigen", erklärt Professor Dr. Götz Thomalla, Hamburg, Sprecher der DGN-Kommission Zerebrovaskuläre Erkrankungen. "Interessant ist, dass bei Myopathien im Rahmen der SARS-Infektion histologisch eine Vaskulitis nachgewiesen wurde. Bei der hohen Affinität auch des aktuellen Erregers zum AT 2-Rezeptor erscheint damit eine Vaskulitis als Schlaganfallursache denkbar", ergänzt Professor Peter Berlit, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN).

Schlaganfälle auch bei beatmeten PatientInnen rechtzeitig erkennen und behandeln

Die erhöhte Schlaganfallrate bei PatientInnen mit schweren COVID-19-Erkrankungen ist auch Gegenstand des begleitenden Editorials in JAMA Neurology4. Die EditorInnen heben hervor, dass es vor allem multimorbide PatientInnen mit kardiovaskulären Risikofaktoren wie Bluthochdruck sind, die schwer an COVID-19 erkranken. Die höhere Schlaganfallrate könnte somit einem Selektionsbias geschuldet und keine direkte Infektionsfolge sein. "Ob ein Schlaganfall nun direkte Folge der schweren SARS-CoV-2-Infektion oder Resultat der Tatsache ist, dass Patienten mit schweren COVID-19-Verläufen gleichzeitig auch zerebrovaskuläre Risikopatienten sind, ist eine wichtige Forschungsfrage, der wir gezielt nachgehen müssen. Wichtig ist aktuell aber, dass Schlaganfälle auch bei beatmeten Patienten rechtzeitig erkannt und behandelt werden", erklärt Berlit.

Die AutorInnen des Editorials sprechen sich ebenfalls dafür aus, die neurologische Beteiligung bei COVID-19 weiter zu untersuchen, sehen aber schon jetzt genügend Hinweise, um die Rolle der Neurologie im Kontext von SARS-CoV-2 neu zu bewerten und sie an der 'Front' im Kampf gegen die Pandemie anzusiedeln. "In der Tat ist es so, dass uns nahezu täglich neue Daten zu neurologischen Begleitsymptomen bei COVID-19-Patienten erreichen – und der hohe Prozentsatz dieser Symptome, z.T. auch ihr Auftreten ohne jedwede Atemwegsbeteiligung, deutet darauf, dass COVID-19 kein rein pneumologisches Krankheitsbild ist, sondern unbedingt neurologische Expertise gefragt ist. Die Neurologie ist aus der Versorgung von COVID-19-Patienten daher nicht wegzudenken", so Berlit.

