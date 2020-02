Gesundheit von Frauen durch "Super-Androgene" aus Nebennieren beeinflussbar?

Neuere Forschungsergebnisse zeigen, dass die Nebenniere starke "Super-Androgene" in den Kreislauf freisetzt – bei Frauen und bei Männern.

Weitere Gruppe 11-oxygenierter Androgene in Nebennierenrinde entdeckt

Männliche Geschlechtshormone werden nicht nur in den Hoden produziert. Das dort produzierte Testosteron ist nicht einmal das stärkste Sexualhormon. Neuere Forschungsergebnisse zeigen, dass die Nebenniere noch viel stärkere "Super-Androgene" in den Kreislauf freisetzt – auch bei Frauen. Fachleute stellen die aktuellen Erkenntnisse zu diesen Hormonen auf dem 63. Deutschen Kongress für Endokrinologie in Gießen vor und diskutieren auf der Pressekonferenz am 4. März 2020 daraus ableitbare diagnostische und therapeutische Anwendungen.

Die beiden Nebennieren sind die am besten durchbluteten Organe des menschlichen Körpers. "Sie gehören zu unseren wichtigsten Hormonproduzenten", sagt DGE-Kongresspräsident Professor Dr. med. Stefan A. Wudy von der Justus-Liebig-Universität Gießen. Die Nebennieren bestehen aus zwei Teilen. Im inneren Teil, dem Nebennierenmark, wird das Stresshormon Adrenalin produziert. "Es steigert Blutdruck und Puls und bereitet den Menschen in Gefahrenmomenten auf einen Kampf oder die Flucht vor", sagt Wudy, der am Zentrum für Kinderheilkunde und Jugendmedizin den Schwerpunkt Endokrinologie & Diabetologie leitet. Im äußeren Teil, der Nebennierenrinde, werden Steroidhormone gebildet. Dazu gehört Cortisol. Es sorgt in Stresssituationen dafür, dass dem Körper die notwendige Energie in Form von Glucose zur Verfügung steht.

Das Hormon Aldosteron verhindert, dass über die Nieren Salz und Wasser verloren gehen. Die Nebennierenrinde stellt auch männliche Geschlechtshormone her. "Bisher kannten wir nur sehr schwache Androgene, die in der Nebennierenrinde produziert werden", berichtet Wudy. Allerdings zeigen neueste Untersuchungen, dass eine neue, weitere Gruppe 11-oxygenierter Androgene existiert. "Diese männlichen Hormone besitzen ein zusätzliches Sauerstoffatom, was ihre Wirkung deutlich verstärkt", erläutert der Experte: "Deshalb werden sie auch als Super-Androgene bezeichnet."

Bereits entdeckt, aber in Vergessenheit geraten

Interessanterweise wurden diese Super-Androgene bereits vor 60 Jahren beim Menschen entdeckt, gerieten laut Wudy jedoch wieder in Vergessenheit. Ihre starke Wirkung wurde erst in jüngster Zeit von MeeresbiologInnen bei Knochenfischen entdeckt. Seither beschäftigt sich auch die medizinische Hormonforschung wieder mit diesen Super-Androgenen. Wudy ist davon überzeugt, dass auf dem Gebiet der Wirkung männlicher Hormone die herkömmlichen Lehrbücher umgeschrieben werden müssen.

Da alle Geschlechter über die Nebennieren verfügen, werden Super-Androgene auch bei Frauen produziert. So können verschiedene Erkrankungen der Nebennieren dazu führen, dass die Produktion dieser hochpotenten Androgene sprichwörtlich aus dem Ruder läuft. Die möglichen Folgen werden derzeit von Endokrinologen intensiv diskutiert. "Super-Androgene könnten bei jungen Mädchen zu Störungen der Pubertät führen", vermutet der Tagungspräsident.

"Super-Androgene" als wichtiger Faktor hinter polyzystischem Ovarsyndrom vermutet

Bei geschlechtsreifen Frauen könnten sie beispielsweise am polyzystischen Ovarsyndrom (PCOS) beteiligt sein. Unter einem PCOS leiden bis zu 15 Prozent aller Frauen. Viele haben Menstruationsstörungen, ein Kinderwunsch bleibt oft unerfüllt. Die Androgene stören aber auch den Stoffwechsel. Viele Frauen mit PCOS sind fettleibig, haben erhöhte Blutzucker- und Blutfettwerte und erkranken an einem Typ-2-Diabetes. Auch bei der Entstehung verschiedener Krebsarten, beispielsweise dem Prostatakarzinom, wird eine zunehmende Rolle dieser Superandrogene diskutiert.

Auch der DGE-Mediensprecher Professor Dr. med. Matthias M. Weber von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist von der Bedeutung der Super-Androgene für die Gesundheit überzeugt. "Leider steht uns derzeit noch kein geeigneter Test zur Verfügung, mit dem wir routinemäßig die Konzentration der 11-oxygenierten Androgene bei unseren Patientinnen im Blut bestimmen können", bedauert der Leiter der Endokrinologie an der Universitätsmedizin in Mainz: "Wir hoffen jedoch, dass sich dies bald ändert. Dann wird sich zeigen, wie Super-Androgene in den Hormonstoffwechsel eingreifen und für welche Komplikationen sie verantwortlich sind."

