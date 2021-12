Hoffnung für Patienten mit generalisierter Psoriasis pustulosa

In einer Phase 2-Studie führte Spesolimab bei Patient:innen mit generalisierter pustulöser Psoriasis (GPP) zu positiven Ergebnissen. Nun prüft die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) den Zulassungsantrag für das Medikament.

"GPP ist eine seltene, lebensbedrohliche neutrophile Hauterkrankung, die durch schmerzhafte, sterile, eitrige Blasen gekennzeichnet ist, die plötzlich am ganzen Körper auftreten können", sagte Studienleiterin Dr. Janine Lamar von Boehringer Ingelheim. GPP unterscheidet sich klinisch von der Plaque-Psoriasis.1,2 Die Erkrankung wird durch die Ansammlung von Neutrophilen (einer Art weißer Blutkörperchen) in der Haut verursacht, was zu schmerzhaften, sterilen Pusteln am ganzen Körper führt.2 Der klinische Verlauf ist unterschiedlich, wobei einige Patient:innen eine schubförmige Erkrankung mit wiederkehrenden Schüben haben, während andere eine persistierende Erkrankung mit intermittierenden Schüben haben.2 Die Entzündung kann auch andere Körperteile betreffen und die Schübe können zu lebensbedrohlichen Komplikationen wie Herzversagen, Nierenversagen, Sepsis und sogar zum Tod führen.3 Die Prävalenz von GPP variiert je nach geografischer Region, und es sind mehr Frauen als Männer betroffen.1,7,8,9

Für die Studienleiter ergibt sich damit ein hoher Bedarf an Behandlungen, die die Symptome von GPP-Schüben rasch beseitigen und ihr erneutes Auftreten verhindern können. Immunmodulierende Therapien, einschließlich Biologika, werden bei der Behandlung von GPP aufgrund klinischer Erfahrungen bei Patient:innen mit Plaque-Psoriasis eingesetzt. Es liegen jedoch nur begrenzte Erkenntnisse über die Wirksamkeit und Sicherheit dieser Therapien bei der Behandlung von GPP vor. "Da es in der EU keine zugelassenen Behandlungen für GPP-Schübe gibt, bringt uns die Annahme des Antrags auf Prüfung von Spesolimab einen Schritt näher an die Bereitstellung einer gezielten Behandlung für Menschen mit dieser belastenden, unvorhersehbaren und schmerzhaften Hauterkrankung."

Spesolimab ist ein neuartiger, humanisierter, selektiver Antikörper, der die Aktivierung des Interleukin-36-Rezeptors (IL-36R) blockiert, eines Signalwegs innerhalb des Immunsystems, der nachweislich an mehreren Autoimmunkrankheiten beteiligt ist, darunter auch an der GPP.1,5,6 Der Zulassungsantrag stützte sich auf die 12-wöchige Effisayil-1-Studie, eine multizentrische, doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte Studie, in der die Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von Spesolimab (Einzeldosis 900 mg Spesolimab i.v., mit der Option einer zweiten Dosis, wenn die Symptome am 8. Tag fortbestanden) bei Patient:innen mit einem GPP-Schub untersucht wurde.4 Die Studie zeigte eine Überlegenheit gegenüber Placebo bei der Beseitigung der Pusteln nach einer Woche Behandlung.

