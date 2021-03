Interdisziplinärer Austausch beim Sports, Medicine and Health Summit 2021

Vom 20. bis zum 24. April 2021 findet erstmals der SMHS als Online-Kongress statt. Der Sports, Medicine and Health Summit 2021 verbindet medizinische Forschung mit Gesundheitspolitik und populärwissenschaftlichen Aspekten.

Online-SMHS 2021 stellt größtes interdisziplinäres Fortbildungsforum für ÄrztInnen, WissenschaftlerInnen, PhysiotherapeutInnen und PraktikerInnen aus Sport, Medizin und Gesundheit dar

Unter dem Motto "Health, Performance, Training" findet mit dem Sports, Medicine and Health Summit 2021 ein völlig neuer Online-Kongress statt. Der Summit vom 20. bis zum 24. April vereint den 49. Deutschen Sportärztekongress, den 9. Congress of Exercise is Medicine Europe und das 8. Symposium der AG Diabetes, Sport und Bewegung. Somit stellt der virtuelle SMHS 2021 das größte interdisziplinäre Fortbildungsforum für ÄrztInnen, WissenschaftlerInnen, PhysiotherapeutInnen und PraktikerInnen aus Sport, Medizin und Gesundheit dar.

Kosten für SMHS-Tickets fallen je nach Betätigungsfeld unterschiedlich aus

Für die Teilnahme am Online-Kongress fallen je nach Betätigungsfeld unterschiedliche Kosten an. So betragen die Registrierungsgebühren für Mitglieder der DGSP 300€ und für Mitglieder der dvs 200€. Für ÄrztInnen betragen die Kosten zur Anmeldung am Sports, Medicine and Health Summit 380€, für Sport-/WissenschaftlerInnen, PhysiotherapeutInnen, BetreuerInnen, TrainerInnen oder Teilnehmenden in sonstigen Berufen 240€. Tickets zum SMHS 2021 kosten für Studierende bei Vorlage einer Kopie des Studentenausweises oder einer Bestätigung der Universität 80€. Zudem können Tageskarten für die Kosten von 180€ erworben werden. Mit Ausnahme der Tageskarten-BesitzerInnen stehen allen Teilnehmenden die Inhalte des Sports, Medicine and Health Summit noch 6 Monate nach dem Kongress digital zur Verfügung.

Sports, Medicine and Health Summit im Online-Format steht unter Schirmherrschaft von Dr. Peter Tschentscher und unter Leitung von Prof. Dr. med. Dr. h. c. Jürgen M. Steinacker

Der 1. Sports, Medicine and Health Summit im Online-Format steht unter Schirmherrschaft des ersten Bürgermeisters von Hamburg, Dr. Peter Tschentscher, und unter Leitung von Prof. Dr. med. Dr. h. c. Jürgen M. Steinacker vom Ulmer Uniklinikum. Neben dem wissenschaftlich ausgerichteten Teil des SMHS 2021 werden auch klassische Fortbildungen angeboten, bei denen aktuelle Erkenntnisse der Sport- und Bewegungswissenschaft und -medizin in Form von Übersichtsreferaten und Workshops dargestellt werden.

Das Einladungsprogramm zum Online-SMHS 2021 finden Sie hier.