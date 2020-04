Ist eine COVID-19-Therapie mittels RNA-Interferenz (RNAi) möglich?

Vor gut 14 Jahren wurde ein Nobelpreis für die Erstbeschreibung der RNA-Interferenz an die beiden Forscher Craig Mello und Andrew Fire vergeben. Aus dieser innovativen RNA-Technologie haben sich ungeahnte therapeutische Möglichkeiten ergeben.

Ein langer Weg von "Orphan diseases" hin zu COVID-19

Vor gut 14 Jahren wurde ein Nobelpreis für die Erstbeschreibung der RNA-Interferenz an die beiden Forscher Craig Mello und Andrew Fire vergeben.1 Aus dieser innovativen RNA-Technologie haben sich ungeahnte therapeutische Möglichkeiten ergeben. Das medizinische Forschungsunternehmen Alnylam Pharmaceuticals macht sich die RNA-Interferenz in der Entwicklung neuer Therapeutika zunutze. Bisher lag ihr Fokus auf den "Orphan diseases". Patisiran (Onpattro®) ist ein Vertreter dieser neuen Wirkstoffklasse. In Europa hat er im Jahr 2018 die Zulassung "zur Behandlung der hereditären Transthyretin-Amyloidose (hATTR-Amyloidose) bei erwachsenen PatientInnen mit Polyneuropathie der Stadien 1 oder 2" erhalten.2 Ein Lipid-Nanopartikel schützt dieses doppelsträngige kurze interferierende RNA-Molekül bis es zu seinem Zielort -den Hepatozyten- gelangt ist.3 Weitere RNAi-Therapeutika befinden sich aktuell in der klinischen Entwicklung.

Die RNA-Interferenztherapie ist vielversprechend im Kampf gegen COVID-19

Die beiden medizinischen Forschungsunternehmen Alnylam Pharmaceuticals und Vir Biotechnology sind eine Kollaboration eingegangen, um eine RNA-Interferenztherapie gegen den neuen Erreger COVID-19 möglich zu machen. Alnylam Pharmaceuticals hat bereits über 350 siRNA-Moleküle designt und prüft ihre Wirksamkeit gegenüber dem COVID-19-Erreger aktuell in vitro. Dass diese Kollaboration Früchte trägt zeigt das für die Therapie einer chronischen Infektion mit dem Hepatitis-B-Virus entwickelte kurze interferierende RNA-Molekül ALN-HBV02 (VIR-2218). Aktuell läuft hier noch bis einschließlich August 2020 eine Phase I/II-Studie.4

RNAi-Therapie erfolgreich gegen SARS-CoV

Bereits im Jahr 2005 hat sich die Forschungsgruppe um Li Gedanken darüber gemacht, ob mit RNA-Interferenz eine sichere und wirksame Therapie gegen das SARS-assoziierte Virus möglich ist.5 Mit der RNA-Interferenz lässt sich die Expression bestimmter Gene gezielt hemmen. Kurze interferierende RNA-Moleküle besitzen eine Länge von 21 bis 23 Nukleotiden. Sie können an komplementäre RNA-Stränge in der Zielzelle binden. Auf diese Weise kann die nun doppelsträngige RNA eine RNA-Interferenz auslösen und die RNA-Stränge werden abgebaut.6 Bei dem SARS-assoziierten Virus genauso wie bei der aktuellen Geißel der Menschheit -dem COVID-19-Erreger- handelt es sich um RNA-Viren. Das Erbgut dieser Viren besteht aus Ribonukleinsäure und stellt ein ideales Ziel für die auf RNA-Interferenz basierende Therapie dar.7

Die kleinste Waffe der Menschheit wird im Primatenmodell getestet

Die Forschungsgruppe um Li hat sich die RNA-Interferenz in der Therapie des SARS-assoziierte Coronavirus zunutze gemacht. Es waren die beiden kurzen interferierenden RNA-Inhibitoren siSC2 und siSC5, die durch Wirksamkeit in der Bekämpfung des SARS-assoziierte Coronavirus in vitro in in vivo im Mausmodell herausstachen. Ihre Zielstruktur ist das Genom des RNA-Virus. In einer experimentellen Studie an insgesamt 21 Rhesusaffen wurden die beiden kurzen interferierenden RNA-Inhibitoren auf ihr Sicherheitsprofil und ihre Wirksamkeit getestet. Die Rhesusaffen der Therapiegruppen erhielten die RNAi-Therapeutika zu unterschiedlichen Zeitpunkten als Prophylaxe, während der viralen Infektion oder als Postexpositionstherapie. Die 21 Primaten wurden in 5 Gruppen unterteilt. 5 Gruppen mit je 4 Rhesusaffen wurden mit dem Virus infiziert. Ein verbliebener Rhesusaffe kam nicht in Kontakt mit dem Virus. Die 5 Gruppen teilten sich in 2 Kontrollgruppen und 2 Therapiegruppen auf. Die Rhesusaffen der ersten Kontrollgruppe wurden infiziert und erhielten keine Therapie. In der zweiten Kontrollgruppe erhielten die infizierten Rhesusaffen einen der siRNA-Inhibitoren siCONa und siCONb. Diese siRNA-Inhibitor zeigten keine Homologie zum menschlichen Genom sowie zum Genom des SARS-CoV.5

Besserung der SARS-ähnlichen Symptomatik dank RNA-Interferenz

Alle Rhesusaffen zeigten eine SARS-ähnliche Symptomatik. Die Schwere der Symptome variierte deutlich zwischen den Therapie- und den Kontrollgruppen. Die Rhesusaffen der beiden Kontrollgruppen litten an einer deutlich erhöhten Körpertemperatur für eine Zeitdauer von fast 20 Tagen. In der siSC2-5-Therapiegruppe war beim Großteil der Primaten die Körpertemperatur nur milde erhöht gewesen.5

Die siRNA-Inhibitoren siSC2-5 schützen das Lungengewebe

Die immunhistologische Untersuchung des Lungengewebes bestätigte die Wirksamkeit der siRNA-Inhibitoren siSC2-5. In den beiden Kontrollgruppen waren interstitielle Infiltrate, eine Schädigung der Alveolarwände, ein interstitielles Ödem, eine Hyalinmembranbildung, blutgefüllte Alveolen sowie Immunzellinfiltrate erkennbar. In den siSC2-5-Therapiegruppen zeigte sich hingegen kein schwerer Lungenschaden vom Grad II.5

Die siRNA-Inhibitoren hemmen erfolgreich die Virusreplikation

Die oropharyngealen Abstriche bestätigten eine deutlich reduzierte Viruslast in den Therapiegruppen im Vergleich zu den beiden Kontrollgruppen. Bei 75% der Rhesusaffen der Therapiegruppen war am 4. Tag nach Viruskontakt keine SARS-CoV mehr mittels RT-PCR nachweisbar. Dies Ergebnisse lassen auf eine Hemmung der Virusreplikation durch die siRNA-Inhibitoren siSC2-5 schließen. Bei einer kumulativen Dosis von 10-40 mg/kg zeigten sich keine Anzeichen einer siRNA-bedingten Toxizität. Die damaligen Daten waren vielversprechend gewesen. Die beiden siRNA konnten sowohl prophylaktisch als auch therapeutisch eingesetzt werden.5

Die RNAi-Therapie könnte den Durchbruch bringen in der Bekämpfung des COVID-19-Erregers.

